  Rohit Pawaar Slams Maharashtra Government Over Petrol Diesel Price Hike

“१०-१५ तास लाईनमध्ये थांबूनही शेतकऱ्यांना…” इंधन तुटवड्यावरून रोहीत पवार यांचा सरकारवर निशाणा

Updated On: May 23, 2026 | 05:21 PM IST
सारांश

नागरिकांनी पेट्रोल डिझेल भरण्याकरता पेट्रोल पंपांवर मोठी गर्दी केल्याचे चित्र दिसत आहे. अश्यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी यावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे.

१०-१५ तास लाईनमध्ये थांबूनही शेतकऱ्यांना... इंधन तुटवड्यावरून रोहीत पवार यांचा सरकारवर निशाणा

विस्तार
  • पेट्रोल डिझेल तुटवडयावरून तसेच गेल्या आठ दिवसात तीनवेळा झालेल्या इंधन दरवाढीवरून नागरिक संतप्त
  • रोहित पवार यांचा सरकारवर निशाणा
  • साठेबाजी करायला शेतकऱ्यांना डिझेल काही फुकट मिळत नाही आणि १५ तास लाईनमध्ये उभे राहायला त्यांच्याकडे वेळ देखील नाही – रोहित पवार
पेट्रोल डिझेल तुटवडयावरून तसेच गेल्या आठ दिवसात तीनवेळा झालेल्या इंधन दरवाढीवरून आता नागरिक चांगलेच संतप्त झाल्याचे चित्र दिसत आहे. नागरिकांमध्ये इंधन तुटवड्यावरून तणावाचे वातावरण असून शेतकरीवर्गातदेखील इंधन तुटवड्यावरून चिंता व्यक्त केली जात आहे. पेरणीपूर्वीच ट्रॅक्टरमध्ये टाकण्यासाठी इंधन उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. ग्रामीण भागात विशेष करून परभणी, हिंगोली, वाशीम आणि बुलढाणा जिल्ह्यात नागरिकांनी पेट्रोल डिझेल भरण्याकरता पेट्रोल पंपांवर मोठी गर्दी केल्याचे चित्र दिसत आहे. अश्यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी यावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे.

राज्ज्यात इंधन टंचाईच्या उद्भवलेल्या प्रश्नावरून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कुणीही इंधनाचा साठा करू नये यासाठी प्रशासनाला आदेश दिले आहेत. त्यावरून आता रोहित पवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

काय म्हणाले रोहित पवार?

आपल्या अधिकृत ‘X’ अकाउंटवरून सरकारवर निशाणा साधत ते म्हणाले, “राज्यभरात विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ, खान्देशात डिझेलचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असून शेतीच्या मशागतीची कामे पूर्णतः खोळंबली आहेत. १०-१५ तास लाईनमध्ये थांबूनही शेतकऱ्यांना डिझेल मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे. सर्वाधिक तक्रारीचे फोन याच भागातून येत आहेत. या भागातल्या लोकांना जाणीवूर्वक वंचित ठेवले जात आहे का? असा प्रश्न पडतो.”

पुढे ते म्हणाले, “साठेबाजी करायला शेतकऱ्यांना डिझेल काही फुकट मिळत नाही आणि १५ तास लाईनमध्ये उभे राहायला त्यांच्याकडे वेळ देखील नाही. आगाऊ रक्कम भरूनही पेट्रोलपंप चालकांना डिझेल मिळतच नसल्याने पेट्रोलपंप चालकांना निर्देश देऊन समस्या कशी सुटणार? समस्येचे मूळ suply chain मध्ये आहे. त्यामुळं सरकारने केंद्राकडून वेळेत आणि पुरेसा इंधन पुरवठा होण्यासाठी प्रयत्न करावेत.”

पेट्रोल डिझेलची भाववाढ सुरूच, ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना डिझेल नाही, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आदेश

फडणविसांचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश

मुख्यमांत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठे पाऊल उचलत पेट्रोल डिझेल टंचाईबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज (शनिवार, २२ मे) शिर्डी येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. ते यावेळी म्हणाले, “शेतकऱ्यांना जे काही डिझेल लागेल ते ते उपलब्ध करवून द्या असे आदेश मी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. पण शेतकऱ्यांच्या नावाखाली कोणी साठेबाजी करत असेल तर त्यांच्यावर लक्ष ठेवा. कारण काही भागात डिझेलची मागणी २० ते ३० टक्क्यांनी वाढली आहे. अश्याप्रकारे डिझेलची मागणी अचानक वाढत असेल तर काहीतरी गडबड असण्याची शक्यता आहे. शेतकऱयांना त्रास होऊ नये यासाठी मी उपाययोजना करायला सांगितले आहे. काही ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरसी बुक बघून त्यांना डिझेल देणे सुरु केले आहे,” असे ते यावेळी म्हणाले.

Published On: May 23, 2026 | 05:21 PM

