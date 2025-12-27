Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Latur News: लातूर-कल्याण द्रुतगती मार्ग बदलास नागरिकांचा विरोध, पूर्वीच्या नियोजनाप्रमाणे रस्ता करण्याची नागरिकांची मागणी

लातूर–कल्याण द्रुतगती मार्गाच्या प्रस्तावित बदलाला केज विकास संघर्ष समितीने विरोध केला आहे. मार्ग बदलण्यासाठी पत्रामध्ये केलेली शिफारस शासनाची दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप केज विकास संघर्ष समितीने केला आहे.

Updated On: Dec 27, 2025 | 12:09 PM
Latur News: लातूर-कल्याण द्रुतगती मार्ग बदलास नागरिकांचा विरोध, पूर्वीच्या नियोजनाप्रमाणे रस्ता करण्याची नागरिकांची मागणी

Latur News: लातूर-कल्याण द्रुतगती मार्ग बदलास नागरिकांचा विरोध, पूर्वीच्या नियोजनाप्रमाणे रस्ता करण्याची नागरिकांची मागणी

Follow Us:
Follow Us:
  • लातूर–कल्याण एक्सप्रेसवे मार्ग बदलास जनतेचा विरोध
  • नागरिकांनी दिला आंदोलनाचा इशारा
  • द्रुतगती मार्ग बदलामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष
केज: महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ व प्रशासनाच्या वतीने लातूर ते कल्याण असा प्रस्तावित जनकल्याण द्रुतगती मार्ग लातूर-अंबेजोगाई-केज-बीड-जामखेड-अहिल्यानगर ते कल्याण असा मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र या आधीच मंजूर झालेल्या मार्गात बदल करून तो लातूर-कळंब-इट-खर्डा-जामखेड-अहिल्यानगर-कल्याण असा करावा, अशी शिफारस धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विशेष पत्राद्वारे केली. मात्र या पत्रामुळे आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे. हे पत्र समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले आहे. यामुळे संताप उसळला आहे.

Sangali News: प्रदेशाध्यक्षांसमोरच सांगली भाजप नेत्यांचा राडा; आयात उमेदवारांवरुन जोरदार संघर्ष

केज विकास संघर्ष समितीचा आरोप

या पत्रामध्ये आधी मंजूर झालेला मार्ग अंतर व वेळेच्या दृष्टीने अधिक खर्चिक असल्याचे नमूद करून नवीन मार्ग अधिक फायदेशीर ठरेल, असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र ही शिफारस शासनाची दिशाभूल करणारी असून अंबेजोगाई, केज व बीड परिसरातील जनतेवर अन्याय करणारी असल्याचा आरोप केज विकास संघर्ष समितीने केला आहे. नवीन मार्गामुळे कृषी व उद्योगधंद्यांना लाभ होईल, असा युक्तिवाद करण्यात आला असला तरी मग बीड जिल्ह्यात कृषी, उद्योग व व्यवसाय नाहीत काय, असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे. समितीच्या म्हणण्यानुसार शासनाने आधी मंजूर केलेला मार्ग हा विचारपूर्वक आखलेला असून या मार्गामुळे बीड जिल्ह्यातील अंबेजोगाई, केज, बीड ही प्रमुख तालुका ठिकाणे तसेच जिल्हा मुख्यालय थेट जोडली जाणार आहेत. यामुळे त्याप्रमाणेच मार्ग करण्याची मागणी होत आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

जनआंदोलन उभारण्याचा भोसलेंचा इशारा

या आंदोलनाद्वारे प्रस्तावित मार्गात कोणताही बदल न करता आधी मंजूर झालेल्या मार्गालाच अंतिम मंजुरी देण्याची मागणी केली जाणार आहे. यावेळी परिसरातील सर्व आमदार, खासदार तसेच जिल्ह्यातील प्रमुख लोकप्रतिनिधींना निवेदन देऊन या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देण्याची व आवश्यक कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. आवश्यक असल्यास यापेक्षाही मोठे जनआंदोलन उभे केले जाईल, असा निर्धार सामाजिक कार्यकर्ते हनुमंत भोसले यांनी व्यक्त केला आहे.

Mumbai Local: आता लोकलबाहेर लटकणे विसरा, ट्रेनच्या दरवाज्याच्या पन्हाळीत बदल करण्यास सुरुवात

सोमवारी केज बंदची हाक; होणार रास्ता रोको

या मागणीच्या निषेधार्थ सोमवार २९ डिसेंबर रोजी केज विकास संघर्ष समिती केज शहरातील नागरिकांच्या सहभागाने सकाळी ११ वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात रस्ता रोको आंदोलन केलं जाणार आहे. याच दिवशी सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत केज शहर कडकडीत बंद ठेवण्याची हाक देण्यात आली आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Citizens oppose latur kalyan expressway route change latur news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 12:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका
1

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु
2

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर
3

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल
4

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM