Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मोठी बातमी ! जायकवाडी भूसंपादनात 241 कोटींचा गैरव्यवहार; माजी जिल्हाधिकाऱ्याला अटक

तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांचे नाव, पद आणि स्वाक्षरीचा गैरवापर करून १ मार्च ते १७ एप्रिल २०२५ दरम्यान १५४ प्रकरणांमध्ये फसवणुकीचे आदेश जारी आधारे कवाजात आलकोटा आदेशाखा या वाढीव नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली.

Updated On: May 08, 2026 | 07:53 AM
योजनांच्या आमिषाने महिलांची लाखो रुपयांची फसवणूक

योजनांच्या आमिषाने महिलांची लाखो रुपयांची फसवणूक

Follow Us:
Follow Us:

लातूर : प्रशासकीय कार्यशैलीवरून आधीच वादात सापडलेले बीडचे माजी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना बीड पोलिसांनी एका भूसंपादन घोटाळ्याप्रकरणी लातूर येथे अटक केली आहे. या कारवाईमुळे प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. जिल्हाधिकारी असताना भूसंपादन भरपाईच्या वितरणात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता केल्याचा आरोप अविनाश पाठक यांच्यावर आहे.

तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांसह बीडच्या शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात २० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासादरम्यान स्थापन केलेल्या समितीच्या प्राथमिक अहवालात गंभीर अनियमितता उघड झाली आहे. अहवालानुसार, तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांचे नाव, पद आणि स्वाक्षरीचा गैरवापर करून १ मार्च ते १७ एप्रिल २०२५ दरम्यान १५४ प्रकरणांमध्ये फसवणुकीचे आदेश जारी आधारे कवाजात आलकोटा आदेशाखा या वाढीव नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली.

तपासात असेही उघड झाले की, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ (छत्रपती संभाजीनगर परिसर) मधून अंदाजे ७३ कोटी रुपये प्राप्त झाले आणि वितरित करण्यात आले, ज्यामुळे ७३ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय आहे. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित आदेशांसाठी कोणतीही नोंदवही किंवा रेकॉर्ड रीतसर ठेवण्यात आले नव्हते. १७ एप्रिल, २०२५ या एकाच दिवशी, कोणत्याही पक्षाच्या उपस्थितीशिवाय किंवा स्वाक्षरीशिवाय अनेक आदेश पारित करण्यात आले, ज्यामुळे गंभीर संशय निर्माण झाला आहे.

आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर निलंबनानंतर अटक

बीडहून बदली झाल्यानंतर अविनाश पाठक यांची मुंबईत मत्स्य आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती; परंतु आरोपांमुळे राज्य सरकारने त्यांना निलंबित केले. त्यांनी यापूर्वी लातूरमध्ये निवासी उपविभागीय दंडाधिकारी आणि अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून काम केले होते.

बीड पोलिसांचे विशेष पथक

बीड पोलिसांचे एक विशेष पथक गुरुवारी सकाळी लातूरमध्ये दाखल झाले आणि गांधी चौक परिसरातील त्यांच्या निवासस्थानी त्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांना औपचारिक अटक करण्यात आली. पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू आहे.

Mumbai watermelon Case : अरे देवा ! कलिंगड नाही तर ‘या’ कारणामुळे एकाच कुटुंबातील चौघांचा झाला मृत्यु; कारण समोर येताच सगळेच हादरल

Web Title: Misappropriation of 241 crore in jayakwadi land acquisition

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 07:53 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM