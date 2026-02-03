Maharashtra Politics: पवार कुटुंबियांमध्ये किती दिवसांचा दुखवटा? टीका करणाऱ्यांना प्रफुल्ल पटेलांचे उत्तर, म्हणाले…

खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. ते म्हणाले की, अजित पवार हे राजकारणाच्या एका मोठ्या शिखरावर पोहचले होते. मात्र नियतीच्या मनामध्ये काही वेगळे होते. आज अशी त्यांना श्रद्धांजली वाहण्याची कधी वेळ येईल असे वाटले नव्हते. संपूर्ण राष्ट्रवादीचे कुटुंब आज या दुःखातून जात आहे. अजित पवारांचा जो राजकीय वारसा आहे आणि कार्यकर्त्यांची एकजूटीचा सन्मान केला पाहिजे. त्यामुळे आम्ही निर्णय घेतला की सुनेत्रा पवार यांच्याकडे राष्ट्रवादीची धुरा असणार आहे. आमच्या पक्षातील एकाही नेत्याने याला विरोध केला नाही. सुनेत्रा पवार यांचे नेतृत्व आम्ही स्वीकारले असल्याचे मत प्रफुल्ल पटेल यांनी व्यक्त केले.
त्याचबरोबर सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी सोहळा हा अजित पवारांच्या निधनानंतर अवघ्या चार दिवसांमध्ये झाला. यामुळे विरोधकांनी आणि नेटकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. सुतकामध्ये शपथविधी सोहळा झाल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. याबाबत प्रफुल्ल पटेल म्हणाले की, प्रत्येक कुटुंबाची एक वेगळी प्रथा आणि परंपरा असते. काही लोक म्हणत होते की एवढ्या दिवस शोक असतो त्याकाळामध्ये शपथविधी नाही केला पाहिजे. मात्र पवार कुटुंबामध्ये त्यांची परंपरा राहिली आहे की ते तीन दिवसांचा शोक पाळतात. आणि त्यानंतर आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी ते बाहेर पडतात. त्यामुळे चौथ्या दिवशी सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला, असे स्पष्टीकरण प्रफुल्ल पटेल यांनी दिले आहे.
प्रफुल्ल पटेल यांनी मी पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष होणार नाही हे ही स्पष्ट केले. राज ठाकरे आणि आमच्या पक्षाचा काही संबंध नाही असं ते म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष मराठी असावा अशी राज ठाकरे यांची भूमिका होती. त्यावर प्रफुल्ल पटेल बोलले. “कुणी म्हणतय घाई केली, तुमच्या पोटात का दुखतय? दादांच्या निधनानंतर पक्षाशी संबंध नसणार उलट सुलट बोलत आहेत. एनसीपीचा विधिमंडळ नेता कुणाला निवडावा हा पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न आहे” असं प्रफुल्ल पटेल म्हणाले.