Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Praful Patel Press Conference Live On Sunetra Pawar Swearing In Ceremony Political News

Maharashtra Politics: पवार कुटुंबियांमध्ये किती दिवसांचा दुखवटा? टीका करणाऱ्यांना प्रफुल्ल पटेलांचे उत्तर, म्हणाले…

सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी सोहळा हा अजित पवारांच्या निधनानंतर अवघ्या चार दिवसांमध्ये झाला. यामुळे टीका करणाऱ्यांवर खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी उत्तर दिले आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 03:26 PM
Praful Patel press conference live on Sunetra Pawar swearing-in ceremony political news

प्रफुल्ल पटेल यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन अजित पवारांना श्रद्धांजली वाहिली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • प्रफुल्ल पटेल यांची पत्रकार परिषद पार
  • पटेल यांनी अजित पवारांना श्रद्धांजली
  • सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीवर प्रतिक्रिया
Praful Patel Live : नवी दिल्ली : दिवंगत नेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची धुरा कोण सांभाळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, यासंदर्भात प्रफुल्ल पटेल (Praful Patel) यांनी पत्रकार परिषद घेतली असून त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. तसेच प्रफुल्ल पटेल यांनी सोशल मीडियावरील ट्रोलिंग तसेच मनसे नेते राज ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. ते म्हणाले की, अजित पवार हे राजकारणाच्या एका मोठ्या शिखरावर पोहचले होते. मात्र नियतीच्या मनामध्ये काही वेगळे होते. आज अशी त्यांना श्रद्धांजली वाहण्याची कधी वेळ येईल असे वाटले नव्हते. संपूर्ण राष्ट्रवादीचे कुटुंब आज या दुःखातून जात आहे. अजित पवारांचा जो राजकीय वारसा आहे आणि कार्यकर्त्यांची एकजूटीचा सन्मान केला पाहिजे. त्यामुळे आम्ही निर्णय घेतला की सुनेत्रा पवार यांच्याकडे राष्ट्रवादीची धुरा असणार आहे. आमच्या पक्षातील एकाही नेत्याने याला विरोध केला नाही. सुनेत्रा पवार यांचे नेतृत्व आम्ही स्वीकारले असल्याचे मत प्रफुल्ल पटेल यांनी व्यक्त केले.

हे देखील वाचा : ‘मी तुम्हाला मिठीत घेऊन…’; जय पवारांची वडिल अजित पवारांसाठी भावनिक पोस्ट

त्याचबरोबर सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी सोहळा हा अजित पवारांच्या निधनानंतर अवघ्या चार दिवसांमध्ये झाला. यामुळे विरोधकांनी आणि नेटकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. सुतकामध्ये शपथविधी सोहळा झाल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. याबाबत प्रफुल्ल पटेल म्हणाले की, प्रत्येक कुटुंबाची एक वेगळी प्रथा आणि परंपरा असते. काही लोक म्हणत होते की एवढ्या दिवस शोक असतो त्याकाळामध्ये शपथविधी नाही केला पाहिजे. मात्र पवार कुटुंबामध्ये त्यांची परंपरा राहिली आहे की ते तीन दिवसांचा शोक पाळतात. आणि त्यानंतर आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी ते बाहेर पडतात. त्यामुळे चौथ्या दिवशी सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला, असे स्पष्टीकरण प्रफुल्ल पटेल यांनी दिले आहे.

हे देखील वाचा :  ‘राजकारण लई वंगाळ!’ विलीनीकरणाच्या दाव्यावरून शिवसेनेच्या वृत्तपत्रातून भाजपवर टीका

प्रफुल्ल पटेल यांनी मी पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष होणार नाही हे ही स्पष्ट केले. राज ठाकरे आणि आमच्या पक्षाचा काही संबंध नाही असं ते म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष मराठी असावा अशी राज ठाकरे यांची भूमिका होती. त्यावर प्रफुल्ल पटेल बोलले. “कुणी म्हणतय घाई केली, तुमच्या पोटात का दुखतय? दादांच्या निधनानंतर पक्षाशी संबंध नसणार उलट सुलट बोलत आहेत. एनसीपीचा विधिमंडळ नेता कुणाला निवडावा हा पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न आहे” असं प्रफुल्ल पटेल म्हणाले.

 

Web Title: Praful patel press conference live on sunetra pawar swearing in ceremony political news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 03:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: “पाटील, पटेल या ठाकरेंच्या विधानाचा पटेलांकडून समाचार; म्हणाले, “ठाकरे, वाकरे…”
1

Maharashtra Politics: “पाटील, पटेल या ठाकरेंच्या विधानाचा पटेलांकडून समाचार; म्हणाले, “ठाकरे, वाकरे…”

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवारांकडे अजितदादांच्या खात्यांची धुरा; पुणे आणि बीडचे पालकमंत्रीपदही सुपूर्द
2

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवारांकडे अजितदादांच्या खात्यांची धुरा; पुणे आणि बीडचे पालकमंत्रीपदही सुपूर्द

Maharashtra Politics : सुनील तटकरे यांच्या नावाने बनावट पत्र, सही अन् शिक्के; राष्ट्रवादीमध्ये जोरदार राजकारण सुरु
3

Maharashtra Politics : सुनील तटकरे यांच्या नावाने बनावट पत्र, सही अन् शिक्के; राष्ट्रवादीमध्ये जोरदार राजकारण सुरु

Jay Pawar emotional post: ‘मी तुम्हाला मिठीत घेऊन…’; जय पवारांची वडिल अजित पवारांसाठी भावनिक पोस्ट
4

Jay Pawar emotional post: ‘मी तुम्हाला मिठीत घेऊन…’; जय पवारांची वडिल अजित पवारांसाठी भावनिक पोस्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुंबईनगरीला आली जपानसारखी बहर! Cherry Blossom चा फील घेण्यासाठी हौशींची गर्दी, Video Viral

मुंबईनगरीला आली जपानसारखी बहर! Cherry Blossom चा फील घेण्यासाठी हौशींची गर्दी, Video Viral

Feb 03, 2026 | 04:33 PM
गड्या आता जावं लागतंय! बाली, थायलंड सोडा अन् स्वर्गात या; ‘हा’ जिल्हा Tourism मध्ये…

गड्या आता जावं लागतंय! बाली, थायलंड सोडा अन् स्वर्गात या; ‘हा’ जिल्हा Tourism मध्ये…

Feb 03, 2026 | 04:33 PM
आता होणार ‘स्मार्ट पार्किंग’! मोबाईल अॅपवरून होणार जागा बुक; पाहा किती असेल दर आणि कशी मिळेल सुविधा?

आता होणार ‘स्मार्ट पार्किंग’! मोबाईल अॅपवरून होणार जागा बुक; पाहा किती असेल दर आणि कशी मिळेल सुविधा?

Feb 03, 2026 | 04:02 PM
Chh Sambhajinagar News: निरोप घेताना घेतली प्रतिज्ञा! “आम्ही कधीच कॉपी करणार नाही” भविष्य घडवणारा एक महत्वाचा निर्धार

Chh Sambhajinagar News: निरोप घेताना घेतली प्रतिज्ञा! “आम्ही कधीच कॉपी करणार नाही” भविष्य घडवणारा एक महत्वाचा निर्धार

Feb 03, 2026 | 03:53 PM
Raigad Zilla Parishad: रायगडमध्ये राजकीय गणित बिघडले! महायुतीतच घमासान, मित्रच झाले प्रतिस्पर्धी

Raigad Zilla Parishad: रायगडमध्ये राजकीय गणित बिघडले! महायुतीतच घमासान, मित्रच झाले प्रतिस्पर्धी

Feb 03, 2026 | 03:52 PM
Vastu Tips : वास्तुदोष म्हणजे नेमकं काय ? कसा ओळखायचा, जाणून घ्या सविस्तर

Vastu Tips : वास्तुदोष म्हणजे नेमकं काय ? कसा ओळखायचा, जाणून घ्या सविस्तर

Feb 03, 2026 | 03:49 PM
‘Mirzapur: The Film’ चे शूटिंग संपताच अली फजल झाला भावूक; शेअर केला खास संदेश

‘Mirzapur: The Film’ चे शूटिंग संपताच अली फजल झाला भावूक; शेअर केला खास संदेश

Feb 03, 2026 | 03:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM