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Maharashtra Politics: शरद पवार-एकनाथ शिंदेंची गुप्त बैठक; विधानभवनात पडद्यामागे नेमकं घडलं काय?

Updated On: Jul 09, 2026 | 04:07 PM IST
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सारांश

Maharashtra Politics: अलीकडे महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन टायगर' हा चर्चेचा विषय बनला आहे. उद्धव ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी पक्षांतर करून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. यानंतर, महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात शरद पवार यांच्या पक्षात फूट पडल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.

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Maharashtra Politics : शरद पवार-एकनाथ शिंदेंची गुप्त बैठक? विधानभवनात पडद्यामागे नेमकं घडलं काय?

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विस्तार
  • पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, शरद पवार विधानभवनात दाखल
  • एकनाथ शिंदे- शरद पवार यांच्या बंद दाराआड चर्चा
  • महाविकास आघाडीत नाराजीचा सूर
 

Maharashtra Politics: राज्याचे विधान भवन बुधवारी (८ जुलै) राजकीय घडामोडींचे केंद्र ठरले. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू होती. ही बैठक सुरु असतानाच ज्येष्ठ नेते शरद पवार आपल्या पक्षाच्या आमदारांसह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयात दाखल झाले. ही माहिती मिळताच शिंदे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून बाहेर पडले आणि त्यांनी दालनात शरद पवार यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांमध्ये बंद दाराआड काही काळ चर्चा झाली. त्यानंतर शिंदे पुन्हा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी रवाना झाले. पण या बैठकीनंतर महाविकास आघाडीत मात्र चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

बैठकीत कोण-कोण उपस्थित होते?

शरद पवार यांच्यासोबत आमदार जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील, उत्तम जानकर, रोहित पाटील आणि अभिजित पाटील उपस्थित होते. या भेटीचा तपशील अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेला नसला, तरी राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. दरम्यान, भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांच्या भेटीची चर्चा अद्याप सुरू असतानाच, शरद पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीने महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. उद्धव ठाकरे गटातील फुटीनंतर झालेल्या या भेटीकडे राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले आहे.

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त्या दोघांमध्ये काय चर्चा झाली?

बुधवारी पावसाळी अधिवेशनासोबतच मंत्रिमंडळाची बैठकही झाली. ही माहिती मिळताच उपमुख्यमंत्री शिंदे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून निघून थेट शरद पवार यांना भेटायला गेले. दोघांमध्ये काही चर्चा झाली, त्यानंतर शिंदे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी निघाले. त्यांच्या संभाषणाचा तपशील अद्याप कळलेला नाही, परंतु राजकीय वर्तुळात अटकळींची चर्चा सुरू आहे.

 

विधानभवनात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रश्नासंबंधी बैठक

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादासंदर्भात विधान भवनात झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीला शरद पवार उपस्थित राहिले. बैठकीनंतर शरद पवार एकनाथ शिंदे यांना भेटायला त्यांच्या कार्यालयात गेले. शिंदे यांनी शरद पवार यांचे स्वागत केले. दरम्यान, शरद पवार यांनी पक्षाच्या आमदारांशीही चर्चा केली. सध्या शरद पवार गटात ८ खासदार आणि १० आमदार आहेत.

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ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चांमध्ये भेटीला महत्त्व

अलीकडे महाराष्ट्रात ‘ऑपरेशन टायगर’ हा चर्चेचा विषय बनला आहे. उद्धव ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी पक्षांतर करून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. यानंतर, महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात शरद पवार यांच्या पक्षात फूट पडल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, शरद पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीत नेमकी कोणत्या विषयावर चर्चा झाली, याबाबत दोन्ही बाजूंनी कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या भेटीबाबत राजकीय तर्कवितर्कांना आणखी उधाण आले आहे.

 

Web Title: Maharashtra politics sharad pawar surprise visit to cm eknath shinde chamber monsoon session

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Published On: Jul 09, 2026 | 04:07 PM

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