Global Energy Independence Day: प्रदूषणमुक्त भविष्याची गुरुकिल्ली, हरित ऊर्जेचा महामार्ग; जाणून घ्या ‘या’ खास दिनाचे महत्त्व

आज संपूर्ण जगभरात ‘जागतिक ऊर्जा स्वातंत्र्य दिन’ (Global Energy Independence Day) साजरा केला जात आहे. वाढते प्रदूषण, जागतिक तापमानवाढ (Global Warming) आणि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा होणारा ऱ्हास या पार्श्वभूमीवर हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. मानवी जीवनात विजेची आणि इंधनाची गरज दिवसेंदिवस गतीने वाढत आहे. मात्र, ही गरज भागवण्यासाठी आपण ज्या कोळसा, पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या जीवाश्म इंधनांचा वापर करत आहोत, त्यामुळे पृथ्वीचे पर्यावरण धोक्यात आले आहे. या गंभीर संकटातून मार्ग काढण्यासाठी आणि प्रत्येक देशाला ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी हा दिवस एका नव्या आशेचा किरण दाखवतो.
आजच्या आधुनिक युगात औद्योगिक क्षेत्रापासून ते घरगुती वापरापर्यंत सर्वच ठिकाणी ऊर्जेची मागणी प्रचंड वाढली आहे. ही मागणी पूर्ण करताना मोठ्या प्रमाणावर कार्बनचे उत्सर्जन होत असून, त्यामुळे ऋतूचक्रात अनपेक्षित बदल होत आहेत. निसर्गाचा हा बिघडलेला समतोल सुधारण्यासाठी आपल्याला आता पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा पर्याय शोधावाच लागेल. जागतिक ऊर्जा स्वातंत्र्य दिन आपल्याला नेमकी याच कर्तव्याची आठवण करून देतो. हा दिवस केवळ एक उपचार नसून, ते एक शाश्वत आणि सुरक्षित भविष्य घडवण्याचे सामूहिक आवाहन आहे.
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ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर (Energy Independent) होण्यासाठी ‘स्वच्छ ऊर्जा’ (Clean Energy) हाच एकमेव सर्वोत्तम पर्याय आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील स्रोतांचा समावेश होतो:
जीवाश्म इंधनाचा मर्यादित साठा पाहता, हे अक्षय ऊर्जा स्रोत भविष्यात जगाला ऊर्जा संकटातून वाचवू शकतात.
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जागतिक ऊर्जा स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून जगभरात विविध शैक्षणिक संस्था, सरकारी पातळीवर आणि सामाजिक संस्थांच्या वतीने जनजागृती मोहिमा, कार्यशाळा तसेच विशेष चर्चासत्रांचे आयोजन केले जाते. या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना हरित ऊर्जेचा (Green Energy) दैनंदिन जीवनात वापर कसा करावा, याचे मार्गदर्शन केले जाते. भारतासारख्या विकसनशील देशातही आता सौर ऊर्जेला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जात असून, अनेक नागरिक पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा अंगीकार करत आहेत.
आपण सर्वांनी मिळून सौर ऊर्जेचा वापर वाढवला, विजेची विनाकारण होणारी नासाडी थांबवली आणि अपारंपरिक ऊर्जा साधनांचा स्वीकार केला, तरच खऱ्या अर्थाने या दिवसाचे उद्दिष्ट साध्य होईल. चला, या जागतिक ऊर्जा स्वातंत्र्य दिनी आपण सर्वांनी मिळून पर्यावरणपूरक आणि सुरक्षित ऊर्जा वापराची शपथ घेऊया आणि पृथ्वीला अधिक सुंदर बनवूया.