Maharashtra Tourisum : मालवण-तारकर्ली : उन्हाळी सुट्टीतील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण

Updated On: May 25, 2026 | 05:50 PM IST
सारांश

Maharashtra Tourisum महाराष्ट्र फिरण्यासाठी एक टुरिस्ट स्पॉट म्हणजे कोकण मालवण.स्वर्गाहून सुंदर कोकण म्हणतात ते हेच! सुदंर बागा ,समुद्र, मंदिरे हि त्याची ख्याती,

विस्तार
  1. उन्हाळी सुट्टीत पर्यटकांची कोकणाला मोठी पसंती
  2. निसर्गसौंदर्य, समुद्रकिनारे आणि ऐतिहासिक वारसा हे कोकणाचे आकर्षण
  3. हापूस आंबे, काजू, फणस आणि कोकणी खाद्यसंस्कृतीची पर्यटकांना भुरळ
  4. मालवण-तारकर्ली हे उन्हाळी पर्यटनाचे प्रसिद्ध ठिकाण
  5. स्कुबा डायव्हिंग, होमस्टे आणि रिसॉर्ट्सला मोठी मागणी
  6. पर्यटनामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध
  7. त्सुनामी बेट, देवबाग, तारकर्ली आणि चिवला बीच पर्यटकांचे आकर्षण
  8. सिंधुदुर्ग किल्ला आणि राजकोट किल्ला ऐतिहासिक वारशाची ओळख
  9. वाढत्या गर्दीमुळे वाहतूक कोंडी आणि अस्वच्छतेची समस्या
  10. प्रशासनाकडून स्वच्छता आणि सुरक्षिततेचे नियम पाळण्याचे आवाहन
  11. समुद्रात उतरताना पर्यटकांनी सुरक्षिततेची काळजी घेणे आवश्यक
  12. मालवण हे सुट्टीसाठी लोकप्रिय आणि महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ
 

मुलांना शाळेची सुट्टी लागली की प्रत्येकजण कुठेतरी फिरायला जाण्याचा प्लॅन करत असतो. अनेक जण सुट्टीमध्ये कोकण फिरण्यासाठी येतात आणि काही दिवस निसर्गाच्या सान्निध्यात आनंदाने घालवतात. दैनंदिन धावपळीच्या जीवनातून थोडासा विरंगुळा मिळावा आणि शांत, सुंदर आयुष्याचा अनुभव घ्यावा यासाठी आधीच पर्यटनाचे नियोजन केले जाते. त्यापैकी एक खास ठिकाण म्हणजे आपले कोकण.

कोकणात असे काय नाही जे पर्यटकांना आवडणार नाही? निसर्गसौंदर्याने नटलेले समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक मंदिरे, किल्ले, स्वादिष्ट खाद्यसंस्कृती, हापूस आंबे, काजू, फणस अशा अनेक गोष्टी कोकणाची ओळख आहेत. त्यामुळे सुट्टी असो किंवा वीकेंड, पर्यटकांची पावले आपोआप कोकणाकडे वळतात.उन्हाळ्याची सुट्टी घालवण्यासाठी प्रसिद्ध ठिकाणांमध्ये मालवण-तारकर्लीचा विशेष उल्लेख केला जातो. समुद्र आणि निसर्गाचा सुंदर वारसा लाभलेल्या या भागात स्कुबा डायव्हिंग, होमस्टे, रिसॉर्ट्स आणि विविध पर्यटनस्थळांना मोठी मागणी असते. पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येमुळे येथील सर्व व्यवस्था अनेकदा हाउसफुल दिसून येतात. यामुळे स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतो. म्हणूनच मालवण-सिंधुदुर्ग हे नेहमीच हॉट डेस्टिनेशन म्हणून ओळखले जाते.

त्सुनामी बेट, देवबाग, तारकर्ली बीच, चिवला बीच, आचरा समुद्रकिनारा तसेच सिंधुदुर्ग किल्ला आणि राजकोट किल्ला ही पर्यटकांच्या आकर्षणाची प्रमुख केंद्रे आहेत. मात्र, वाढती वाहतूक आणि पर्यटकांची गर्दी यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी निर्माण होताना दिसते. काही ठिकाणी खराब रस्ते आणि पर्यटकांकडून होणारी अस्वच्छता यामुळे या सुंदर पर्यटनस्थळांना गालबोट लागते. त्यामुळे स्थानिक नागरिक आणि प्रशासनाकडून पर्यटकांना स्वच्छता राखण्याचे तसेच नियम पाळण्याचे आवाहन केले जाते.समुद्रात उतरताना सुरक्षेचे नियम पाळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. स्वतःच्या जीवाची काळजी घेत सुरक्षितपणे पर्यटनाचा आनंद घ्यावा, जेणेकरून आपली ट्रिप कायम स्मरणात राहील. मालवणमधील सुंदर मंदिरे आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेले किल्ले पर्यटकांचे मन मोहून टाकतात. त्यामुळेच मालवण हे सुट्टीसाठी एक महत्त्वाचे आणि लोकप्रिय पर्यटनस्थळ म्हणून पाहिले जाते.

