Tighee Movie: ‘तिघी’ने जिंकली प्रेक्षकांची मनं, आई-मुलीच्या नात्याला ‘तिघी’ची भावनिक किनार; सोनाली कुलकर्णी म्हणाली…

तिघी बद्दल बोलताना सोनाली सांगते “मला अजूनही गोव्यातील ती संध्याकाळ स्पष्ट आठवते, जेव्हा जीजिविषा काळे यांनी चित्रपटाची कथा सांगितली. दोन बहिणी आणि त्यांच्या आईची साधी वाटणारी गोष्ट क्लायमॅक्सपर्यंत येताना मला पूर्णपणे हादरवून गेली. त्या क्षणीच मला खात्री झाली होती की मला या चित्रपटाचा भाग व्हायचं आहे. फक्त एकच उत्सुकता होती इतकं संवेदनशील आणि प्रभावी वास्तव पडद्यावर नेमकं कसं साकारलं जाणार?
माझ्यासाठी सर्वात खास गोष्ट म्हणजे पुरुष प्रेक्षकही या चित्रपटाशी तितक्याच भावनिक पद्धतीने जोडले गेले. अनेक स्क्रीनिंगनंतर लोक भावूक होताना, त्यांच्या आयुष्यातील महिलांविषयी नव्याने विचार करताना आम्ही पाहिलं. तिघी फक्त ‘फेमिनिस्ट फिल्म’ म्हणून मर्यादित राहिली नाही, तर ती प्रत्येक वयोगटातील प्रेक्षकांसाठी एक मानवी अनुभव बनली.
तिघी आता झी 5 मराठीवर प्रदर्शित झाला असून या बद्दल व्यक्त होताना सोनाली म्हणते ” तिघी आता ZEE5 वर येत असल्यामुळे या चित्रपटाला जणू दुसरं आयुष्य मिळत आहे. थिएटरमध्ये चित्रपट पाहता न आलेल्या जगभरातील प्रेक्षकांना आता ही कथा अनुभवता येणार आहे. आणि ज्यांनी चित्रपट आधी पाहिला आहे, त्यांनाही घरच्या अधिक वैयक्तिक आणि शांत वातावरणात पुन्हा त्या भावनिक क्षणांमध्ये रमण्याची संधी मिळणार आहे.
माझ्यासाठी अत्यंत खास क्षण होता दुबईमध्ये एका जोडप्याला भेटण्याचा. त्यांनी तिघी बद्दल खूप ऐकलं होतं म्हणून चित्रपट पाहिला होता. त्यांना माझ्या आधीच्या कामाची माहिती नव्हती, पण ते या कथेशी खूप खोलवर जोडले गेले. त्या क्षणी मला जाणवलं की Tighee मराठी प्रेक्षकांच्या पलीकडे जाऊन सर्वत्र लोकांच्या भावविश्वाशी जोडली जात आहे. झी 5 मराठी ने आजवर प्रेक्षकांच्या मनाला भिडणारा कंटेंट प्रेक्षकांना दिला आहे भविष्यात सुद्धा झी 5 मराठी अजून दर्जेदार कथा त्यांचा भेटीला घेऊन येणार यात शंका नाही.
