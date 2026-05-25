Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

बाणेरमध्ये पाच वर्षे ‘लोडशेडिंग’ची भीती; गायरान जागा निश्चित होऊनही प्रकल्प रखडला

Updated On: May 25, 2026 | 05:39 PM IST
सारांश

बाणेर-बालेवाडी परिसरातील वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा हा केवळ तांत्रिक बिघाडाचा प्रश्न नसून रखडलेल्या सबस्टेशन प्रकल्पामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर नियोजन शून्यतेचा परिणाम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

बाणेरमध्ये पाच वर्षे 'लोडशेडिंग'ची भीती; गायरान जागा निश्चित होऊनही प्रकल्प रखडला

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : बाणेर-बालेवाडी परिसरातील वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा हा केवळ तांत्रिक बिघाडाचा प्रश्न नसून रखडलेल्या सबस्टेशन प्रकल्पामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर नियोजन शून्यतेचा परिणाम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आयटी हब म्हणून वेगाने विस्तारत असलेल्या या भागात वीजेची मागणी झपाट्याने वाढत असताना, नवीन सबस्टेशन उभारणीला होत असलेल्या विलंबामुळे नागरिकांना पुढील पाच ते सात वर्षे अनियमित वीजपुरवठ्याचा सामना करावा लागू शकतो.

 

गेल्या काही दिवसांतील सततच्या वीज खंडितीमुळे संतप्त नागरिकांनी महावितरणविरोधात आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी महावितरण अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेत परिस्थितीचा आढावा घेतला. तसेच, बालेवाडी सर्व्हे क्रमांक ४ येथील प्रस्तावित सबस्टेशनसाठी राखीव जागेची पाहणीही करण्यात आली.

सध्या बाणेर-बालेवाडी परिसराला एनसीएल ईएचव्ही केंद्रातून सुमारे १५० मेगावॅट, तर सूस-म्हाळुंगे परिसराला हिंजवडी ईएचव्ही केंद्रातून ७५ मेगावॅट वीजपुरवठा केला जातो. मात्र वाढते नागरीकरण, उंच इमारती आणि आयटी कंपन्यांचा विस्तार यामुळे ही क्षमता अपुरी पडत असल्याचे समोर आले आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे, प्रस्तावित सबस्टेशनसाठीची गायरान जागा २०१९-२०२० मध्येच महापारेषण आणि महावितरणला सुचवण्यात आली होती. मात्र प्रशासकीय दिरंगाई, निधीअभावी नियोजनातील त्रुटी आणि प्रभावी पाठपुराव्याच्या अभावामुळे हा प्रकल्प आजही रखडलेलाच आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ३० ते ४० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित असून २०२७-२८ पर्यंत निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी काही वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.

हे सुद्धा वाचा : दोन चिमुकल्यांनी घेतली सुनेत्रा पवारांची भेट; बारामतीत नेमकं काय झालं?

दरम्यान, प्रस्तावित जागेवर अजूनही डेब्रीस आणि राडारोड्याचे ढिगारे असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. सबस्टेशन पूर्ण झाल्यास अतिरिक्त १५० मेगावॅट वीजपुरवठा उपलब्ध होणार असला, तरी तोपर्यंत नागरिकांना अंधार, वारंवार खंडित होणारा पुरवठा आणि दैनंदिन गैरसोयी सहन कराव्या लागणार आहेत.

नवीन सबस्टेशन उभारण्यासाठीची गायरान जागा २०१९-२०२० मध्येच महापारेषण आणि महावितरणला सुचवली होती. मात्र प्रशासनाचा विलंब आणि लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे प्रकल्प रखडला आहे. – अमोल बालवडकर, नगरसेवक.

Web Title: Baner balewadi residents likely to face irregular power supply for many years

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 05:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Tourisum : मालवण-तारकर्ली : उन्हाळी सुट्टीतील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण
1

Maharashtra Tourisum : मालवण-तारकर्ली : उन्हाळी सुट्टीतील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण

आंबेनळी घाट अपघातातील मृतांच्या कुटुंबियांना तातडीने मदत करा; शंभूराज देसाईंचे प्रशासनाला निर्देश
2

आंबेनळी घाट अपघातातील मृतांच्या कुटुंबियांना तातडीने मदत करा; शंभूराज देसाईंचे प्रशासनाला निर्देश

महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले, ग्राहकांसह व्यापारीही चिंतेत; वापरातील वस्तूंच्या दरात सातत्याने वाढ
3

महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले, ग्राहकांसह व्यापारीही चिंतेत; वापरातील वस्तूंच्या दरात सातत्याने वाढ

Maharashtra Vehicle Sales : गाड्यांच्या विक्रीत महाराष्ट्राचा ‘टॉप गिअर’ ; देशात पहिल्या तिनमध्ये दबदबा
4

Maharashtra Vehicle Sales : गाड्यांच्या विक्रीत महाराष्ट्राचा ‘टॉप गिअर’ ; देशात पहिल्या तिनमध्ये दबदबा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
टीकाकारांनीही मान्य केला धोका, अखेर ‘Aakhri Sawal’ ला पाठिंबा दिल्यामुळे का चर्चेत आले निखिल नंदा?

टीकाकारांनीही मान्य केला धोका, अखेर ‘Aakhri Sawal’ ला पाठिंबा दिल्यामुळे का चर्चेत आले निखिल नंदा?

May 25, 2026 | 05:56 PM
Tighee Movie: ‘तिघी’ने जिंकली प्रेक्षकांची मनं, आई-मुलीच्या नात्याला ‘तिघी’ची भावनिक किनार; सोनाली कुलकर्णी म्हणाली…

Tighee Movie: ‘तिघी’ने जिंकली प्रेक्षकांची मनं, आई-मुलीच्या नात्याला ‘तिघी’ची भावनिक किनार; सोनाली कुलकर्णी म्हणाली…

May 25, 2026 | 05:53 PM
Pandharpur: पंढरपुरात भाविकांचा महापूर! व्हीआयपी दर्शन पूर्णपणे बंद, दर्शन रांगेत घुसखोरी करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल

Pandharpur: पंढरपुरात भाविकांचा महापूर! व्हीआयपी दर्शन पूर्णपणे बंद, दर्शन रांगेत घुसखोरी करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल

May 25, 2026 | 05:48 PM
पुण्यात ४०० कोटींची गुंतवणुक, पुढील १० वर्षात एक हजार रोजगार निर्मिती होणार, राज्य शासन आणि अग्रेको इंडिया यांच्यात सामंजस्य करार

पुण्यात ४०० कोटींची गुंतवणुक, पुढील १० वर्षात एक हजार रोजगार निर्मिती होणार, राज्य शासन आणि अग्रेको इंडिया यांच्यात सामंजस्य करार

May 25, 2026 | 05:46 PM
बाणेरमध्ये पाच वर्षे ‘लोडशेडिंग’ची भीती; गायरान जागा निश्चित होऊनही प्रकल्प रखडला

बाणेरमध्ये पाच वर्षे ‘लोडशेडिंग’ची भीती; गायरान जागा निश्चित होऊनही प्रकल्प रखडला

May 25, 2026 | 05:38 PM
Share Market: Defense क्षेत्रातील ‘हा’ शेअर सुसाट; 1432 कोटींच्या नव्या ऑर्डरमुळे गुंतवणूकदारांची चांदी

Share Market: Defense क्षेत्रातील ‘हा’ शेअर सुसाट; 1432 कोटींच्या नव्या ऑर्डरमुळे गुंतवणूकदारांची चांदी

May 25, 2026 | 05:35 PM
IPL 2026: प्लेऑफचा थरार वाढला; ऑरेंज-पर्पल कॅपची चुरस शिगेला, खेळांडूमध्ये कांटे की टक्कर

IPL 2026: प्लेऑफचा थरार वाढला; ऑरेंज-पर्पल कॅपची चुरस शिगेला, खेळांडूमध्ये कांटे की टक्कर

May 25, 2026 | 05:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM
NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

May 25, 2026 | 03:31 PM
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM