Maharashtra Vehicle Sales : गाड्यांच्या विक्रीत महाराष्ट्राचा ‘टॉप गिअर’ ; देशात पहिल्या तिनमध्ये दबदबा

Updated On: May 24, 2026 | 04:07 PM IST
סarांश

Maharashtra Leads India in Vehicle Sales

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

विस्तार
  • वाहन विक्रीत महाराष्ट्राची देशात बाजी
  • आंर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये सर्वच श्रेणींत महाराष्ट्र पुढे
  • देशात पहिल्या तीनमध्ये दबदबा
Maharashtra Vehicle Sales : किरण ढोरे: पुणे : आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये वाहन विक्रीच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली असून कार आणि अवजड व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीत राज्याने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. तसेच दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांच्या विक्रीतही महाराष्ट्राने देशातील पहिल्या तीन राज्यांमध्ये स्थान मिळविले आहे.

पुण्यातील सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सच्या (एसआयएएम) आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत देशभरात ४६.४३ लाख कारची विक्री झाली. त्यापैकी महाराष्ट्रात तब्बल ५.६१ लाख कारची विक्री झाली असून, एकूण विक्रीत राज्याचा १२.१ टक्के वाटा आहे. उत्तर प्रदेश ४.९२ लाख कार विक्रीसह दुसऱ्या क्रमांकावर असून गुजरात तिसऱ्या स्थानावर आहे.

व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीत पहिले स्थान

अवजड व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीतही महाराष्ट्राने आघाडी कायम ठेवली आहे. देशभरात १०.८० लाख व्यावसायिक वाहनांची विक्री झाली असून, त्यापैकी १.६२ लाख वाहने महाराष्ट्रात विकली गेली. यामध्ये मालवाहतूक वाहने आणि प्रवासी बसचा समावेश आहे. एकूण विक्रीतील १५ टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे.

दुचाकीत दुसऱ्या स्थानावर

दुचाकी वाहन विक्रीत उत्तर प्रदेश पहिल्या स्थानावर असला, तरी महाराष्ट्राने २४.५३ लाख दुचाकी विक्रीसह देशात दुसरे स्थान मिळविले आहे. एकूण विक्रीतील राज्याचा वाटा ११.३ टक्के इतका आहे. तामिळनाडू तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
तीनचाकी वाहनांच्या विक्रीतही महाराष्ट्राने मजबूत कामगिरी केली आहे. देशभरात ८.३६ लाख तीनचाकी वाहनांची विक्री झाली असून, महाराष्ट्रात ८८ हजार ६१६ वाहनांची विक्री झाली. राज्याचा एकूण विक्रीतील वाटा १०.६ टक्के आहे.

वाहन उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, महाराष्ट्रातील वाढती शहरीकरण प्रक्रिया, औद्योगिक विकास, मजबूत रस्ते जाळे आणि वाहन खरेदीसाठी उपलब्ध वित्तपुरवठा यामुळे वाहन विक्रीत सातत्याने वाढ होत आहे. पुणे, मुंबई, नागपूर आणि नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये खासगी वाहनांची मागणी वाढल्याचेही चित्र आहे.

व्यावसायिक वाहन विक्रीतील १५ टक्के वाटा राज्याचा

अवजड मालवाहतूक वाहने, प्रवासी बस यांसारख्या १०.८० लाख व्यावसायिक वाहनांची देशात विक्री झाली. महाराष्ट्राने १.६२ लाख वाहनांची विक्री करत १५ टक्के वाटा संपादन केला आहे. गुजरातमध्ये ९२ हजार ८८० वाहनांची विक्री झाली असून, ८.६ टक्के वाटा संपादन केला आहे. तमिळनाडूमध्ये ९० हजार ७२० वाहनांची विक्री झाली असून, ८.४ टक्के वाटा संपादन केला आहे. उत्तर प्रदेशने ८.३ टक्के आणि कर्नाटकने एकूण विक्रीतील ७.१ टक्के वाटा.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील वाहन विक्रीची आकडेवारी

वाहन प्रकार   देशातील एकूण विक्री महाराष्ट्रातील विक्री  राज्याचा वाटा
कार  ४६.४३ लाख ५.६१ लाख १२.१ टक्के
व्यावसायिक (वाहने) १०.८० लाख १.६२ लाख १५ टक्के
दुचाकी २.१७ कोटी  २४.५३ लाख ११.३ टक्के
तीनचाकी  ८.३६ लाख ८८,६१६ लाख १०.६ टक्के

देशातील प्रमुख राज्यांची कामगिरी

  • कार विक्रीत महाराष्ट्र प्रथम
  • व्यावसायिक वाहन विक्रीत महाराष्ट्र अव्वल
  • दुचाकी विक्रीत उत्तर प्रदेश प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय
  • तीनचाकी विक्रीत उत्तर प्रदेश प्रथम, महाराष्ट्र तृतीय
  • गुजरात आणि कर्नाटकचीही मजबूत कामगिरी
Published On: May 24, 2026 | 03:35 PM

