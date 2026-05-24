Maharashtra Vehicle Sales : गाड्यांच्या विक्रीत महाराष्ट्राचा ‘टॉप गिअर’ ; देशात पहिल्या तिनमध्ये दबदबा

पुण्यातील सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सच्या (एसआयएएम) आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत देशभरात ४६.४३ लाख कारची विक्री झाली. त्यापैकी महाराष्ट्रात तब्बल ५.६१ लाख कारची विक्री झाली असून, एकूण विक्रीत राज्याचा १२.१ टक्के वाटा आहे. उत्तर प्रदेश ४.९२ लाख कार विक्रीसह दुसऱ्या क्रमांकावर असून गुजरात तिसऱ्या स्थानावर आहे.
अवजड व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीतही महाराष्ट्राने आघाडी कायम ठेवली आहे. देशभरात १०.८० लाख व्यावसायिक वाहनांची विक्री झाली असून, त्यापैकी १.६२ लाख वाहने महाराष्ट्रात विकली गेली. यामध्ये मालवाहतूक वाहने आणि प्रवासी बसचा समावेश आहे. एकूण विक्रीतील १५ टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे.
दुचाकी वाहन विक्रीत उत्तर प्रदेश पहिल्या स्थानावर असला, तरी महाराष्ट्राने २४.५३ लाख दुचाकी विक्रीसह देशात दुसरे स्थान मिळविले आहे. एकूण विक्रीतील राज्याचा वाटा ११.३ टक्के इतका आहे. तामिळनाडू तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
तीनचाकी वाहनांच्या विक्रीतही महाराष्ट्राने मजबूत कामगिरी केली आहे. देशभरात ८.३६ लाख तीनचाकी वाहनांची विक्री झाली असून, महाराष्ट्रात ८८ हजार ६१६ वाहनांची विक्री झाली. राज्याचा एकूण विक्रीतील वाटा १०.६ टक्के आहे.
वाहन उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, महाराष्ट्रातील वाढती शहरीकरण प्रक्रिया, औद्योगिक विकास, मजबूत रस्ते जाळे आणि वाहन खरेदीसाठी उपलब्ध वित्तपुरवठा यामुळे वाहन विक्रीत सातत्याने वाढ होत आहे. पुणे, मुंबई, नागपूर आणि नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये खासगी वाहनांची मागणी वाढल्याचेही चित्र आहे.
अवजड मालवाहतूक वाहने, प्रवासी बस यांसारख्या १०.८० लाख व्यावसायिक वाहनांची देशात विक्री झाली. महाराष्ट्राने १.६२ लाख वाहनांची विक्री करत १५ टक्के वाटा संपादन केला आहे. गुजरातमध्ये ९२ हजार ८८० वाहनांची विक्री झाली असून, ८.६ टक्के वाटा संपादन केला आहे. तमिळनाडूमध्ये ९० हजार ७२० वाहनांची विक्री झाली असून, ८.४ टक्के वाटा संपादन केला आहे. उत्तर प्रदेशने ८.३ टक्के आणि कर्नाटकने एकूण विक्रीतील ७.१ टक्के वाटा.
|वाहन प्रकार
|देशातील एकूण विक्री
|महाराष्ट्रातील विक्री
|राज्याचा वाटा
|कार
|४६.४३ लाख
|५.६१ लाख
|१२.१ टक्के
|व्यावसायिक (वाहने)
|१०.८० लाख
|१.६२ लाख
|१५ टक्के
|दुचाकी
|२.१७ कोटी
|२४.५३ लाख
|११.३ टक्के
|तीनचाकी
|८.३६ लाख
|८८,६१६ लाख
|१०.६ टक्के