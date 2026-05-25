Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Defense Company Stock Jumps 12 Percent On 1432 Crore Strong Order Book Marathi News

Share Market: Defense क्षेत्रातील ‘हा’ शेअर सुसाट; 1432 कोटींच्या नव्या ऑर्डरमुळे गुंतवणूकदारांची चांदी

Updated On: May 25, 2026 | 05:35 PM IST
सारांश

आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी, भारतीय शेअर बाजारात सकाळच्या सत्रात लक्षणीय वाढ दिसून आली. या कालावधीत, प्रमुख निर्देशांक Nifty 50 मध्ये १.१४ टक्क्यांची वाढ झाली आणि तो २३,९८९.२५ अंशांवर पोहोचला. संपूर्ण व्यवहाराच्या सत्रादरम्यान, एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रातील शेअर्समध्ये खरेदीचा जोरदार कल आणि मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल दिसून आली.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Defence Stock : आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी, भारतीय शेअर बाजारात सकाळच्या सत्रात लक्षणीय वाढ दिसून आली. या कालावधीत, प्रमुख निर्देशांक Nifty 50 मध्ये १.१४ टक्क्यांची वाढ झाली आणि तो २३,९८९.२५ अंशांवर पोहोचला. संपूर्ण व्यवहाराच्या सत्रादरम्यान, एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रातील शेअर्समध्ये खरेदीचा जोरदार कल आणि मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल दिसून आली. नेमकी वाढ दिसून आली समजून घेऊयात.

आणखीन वाढणार… 7 रुपयांची वाढही कमीच, Crude Oil स्वस्त तरीही वाढणार Petrol-Diesel चे दर

संरक्षण क्षेत्रातील या शेअरमध्ये मोठी वाढ

संरक्षण क्षेत्रामध्ये, ‘Apollo Micro Systems’ च्या शेअरच्या किमतीत ११.४८ टक्क्यांची वाढ झाली आणि ती ₹३९५.८० वर पोहोचली. या शेअरमधील ट्रेडिंगचा व्यवहार इतका जोरात झाला की, त्याचे ट्रेडिंग व्हॉल्यूम ४१.७६ दशलक्ष शेअर्सच्याही पुढे गेले. शेअरच्या किमतींमधील या वाढीच्या लाटेत, या शेअरने ₹४०० चा ५२ आठवड्यांचा नवा उच्चांक गाठण्यात यश मिळवले. गेल्या एका वर्षात, या शेअरने ₹४०० ची पातळी ओलांडण्याची ही पहिलीच वेळ होती; तर दुसरीकडे, या शेअरचा ५२ आठवड्यांचा नीचांक ₹१३५.५० इतका असून, तो २३ मे २०२५ रोजी नोंदवला गेला होता.

कंपनीने चौथ्या तिमाहीत भक्कम नफा

आर्थिक वर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीत, ‘Apollo Micro Systems’ने ₹२९३.२६ कोटींचा एकत्रित परिचालन महसूल नोंदवला; याच्या तुलनेत, आर्थिक वर्ष २०२५च्या चौथ्या तिमाहीत हा महसूल ₹१६१.७७ कोटी इतका होता. ही गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ८१% ची मोठी वाढ दर्शवते. या तिमाहीत कंपनीचे एकूण उत्पन्न ₹२९६.४५ कोटी इतके राहिले, तर मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत हे उत्पन्न ₹१६२.५० कोटी होते.

FY26 च्या चौथ्या तिमाहीत, कंपनीचा ‘करापूर्वीचा नफा’ ₹५४.७९ कोटी इतका राहिला. जो FY25 च्या चौथ्या तिमाहीतील ₹२२ कोटींच्या आकड्यावरून वाढला आहे आणि यामुळे यात वार्षिक आधारावर सुमारे १४९% ची वाढ नोंदवली गेली. या कालावधीत, कंपनीचा निव्वळ नफा ₹३६.७९ कोटींवर पोहोचला; याउलट, मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत कंपनीने ₹१३.९६ कोटींचा नफा कमावला होता, ज्यामुळे यात सुमारे १६३% ची वाढ दिसून येते.

आर्थिक वर्ष २०२६ मधील कामगिरी कशी होती?

३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये, अपोलो मायक्रो सिस्टीम्सचा कामकाजातून मिळणारा एकत्रित महसूल ₹९०४.३२ कोटी होता, जो आर्थिक वर्ष २०२५ मधील ₹५६२.०७ कोटींच्या तुलनेत जास्त आहे. हे मागील वर्षाच्या तुलनेत अंदाजे ६१% वाढ दर्शवते. आर्थिक वर्ष २०२६ मधील एकूण उत्पन्न ₹९१०.६० कोटी होते, जे मागील आर्थिक वर्षातील ₹५६४.९५ कोटींच्या तुलनेत जास्त आहे.

कंपनीचा आर्थिक वर्ष २०२६ मधील करपूर्व नफा ₹१५४.८० कोटी होता, जो आर्थिक वर्ष २०२५ मधील ₹८२.५५ कोटींच्या तुलनेत अंदाजे ८७% वाढ दर्शवतो. या कालावधीतील नफा ₹१०७.३८ कोटी होता, जो मागील आर्थिक वर्षातील ₹५६.३६ कोटींच्या तुलनेत अंदाजे ९१% वाढ दर्शवतो.

कंपनीने लाभांश जाहीर केला

कंपनीच्या संचालक मंडळाने, पुढील वार्षिक सर्वसाधारण सभेत भागधारकांच्या मंजुरीच्या अधीन राहून, ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी, ₹१ दर्शनी मूल्याच्या प्रत्येक इक्विटी शेअरवर ₹०.२५ अंतिम लाभांश देण्याची शिफारस केली आहे.

(येथे दिलेली माहिती केवळ माहितीसाठी आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की बाजारातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणूकदार म्हणून गुंतवणूक करण्यापूर्वी नेहमी तज्ञांचा सल्ला घ्या. Navrashtra.com येथे गुंतवणूक करण्याची शिफारस कधीही करत नाही.)

LPG Subsidy New Rule: ‘या’ नागरिकांना मिळणार नाही गॅस सबसिडी! बँक खात्यात पैसे येणं होणार बंद; पाहा नवीन नियम

Web Title: Defense company stock jumps 12 percent on 1432 crore strong order book marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 05:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘उगाच खर्च नको, चित्रपट अधिक चांगला व्हायला हवा’, अल्लू अर्जुनच्या साध्या स्वभावाने जिंकली मनं!
1

‘उगाच खर्च नको, चित्रपट अधिक चांगला व्हायला हवा’, अल्लू अर्जुनच्या साध्या स्वभावाने जिंकली मनं!

आणखीन वाढणार… 7 रुपयांची वाढही कमीच, Crude Oil स्वस्त तरीही वाढणार Petrol-Diesel चे दर
2

आणखीन वाढणार… 7 रुपयांची वाढही कमीच, Crude Oil स्वस्त तरीही वाढणार Petrol-Diesel चे दर

Bike Care Tips : उन्हात बाईक पार्क करताय? सावधान, हळूहळू खराब होऊ शकतात ‘हे’ महत्त्वाचे पार्ट्स
3

Bike Care Tips : उन्हात बाईक पार्क करताय? सावधान, हळूहळू खराब होऊ शकतात ‘हे’ महत्त्वाचे पार्ट्स

Punegaon Dam: पुणेगाव धरणातून मोठ्या प्रमाणात गाळ काढणार; १३६ हेक्टर जमीन होणार सुपीक
4

Punegaon Dam: पुणेगाव धरणातून मोठ्या प्रमाणात गाळ काढणार; १३६ हेक्टर जमीन होणार सुपीक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Share Market: Defense क्षेत्रातील ‘हा’ शेअर सुसाट; 1432 कोटींच्या नव्या ऑर्डरमुळे गुंतवणूकदारांची चांदी

Share Market: Defense क्षेत्रातील ‘हा’ शेअर सुसाट; 1432 कोटींच्या नव्या ऑर्डरमुळे गुंतवणूकदारांची चांदी

May 25, 2026 | 05:35 PM
IPL 2026: प्लेऑफचा थरार वाढला; ऑरेंज-पर्पल कॅपची चुरस शिगेला, खेळांडूमध्ये कांटे की टक्कर

IPL 2026: प्लेऑफचा थरार वाढला; ऑरेंज-पर्पल कॅपची चुरस शिगेला, खेळांडूमध्ये कांटे की टक्कर

May 25, 2026 | 05:32 PM
Baramati Politics: दोन चिमुकल्यांनी घेतली सुनेत्रा पवारांची भेट; बारामतीत नेमकं काय झालं?

Baramati Politics: दोन चिमुकल्यांनी घेतली सुनेत्रा पवारांची भेट; बारामतीत नेमकं काय झालं?

May 25, 2026 | 05:20 PM
Anxiety cases surge India: तीन दशकांत वाढली १२३ टक्क्यांनी वाढला ‘हा’ आजार? तुम्ही तर नाही या विळख्यात

Anxiety cases surge India: तीन दशकांत वाढली १२३ टक्क्यांनी वाढला ‘हा’ आजार? तुम्ही तर नाही या विळख्यात

May 25, 2026 | 05:00 PM
Shikhar Dhawan: धबधब्याखाली ‘गब्बर’चा रोमान्स; पार्टनर सोफी शाइनसोबतचे व्हेकेशन फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल

Shikhar Dhawan: धबधब्याखाली ‘गब्बर’चा रोमान्स; पार्टनर सोफी शाइनसोबतचे व्हेकेशन फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल

May 25, 2026 | 05:00 PM
Navi Mumbai Crime : वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या सोसायटीत घरफोडी; कोपरखैरणेत 8.82 लाखांचा ऐवज लंपास

Navi Mumbai Crime : वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या सोसायटीत घरफोडी; कोपरखैरणेत 8.82 लाखांचा ऐवज लंपास

May 25, 2026 | 04:59 PM
Raigad News : धावत्या बसचं चाक निखळलं अन्… आगार व्यवस्थापकाचा प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ

Raigad News : धावत्या बसचं चाक निखळलं अन्… आगार व्यवस्थापकाचा प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ

May 25, 2026 | 04:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM
NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

May 25, 2026 | 03:31 PM
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM