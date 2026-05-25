Share Market: Defense क्षेत्रातील ‘हा’ शेअर सुसाट; 1432 कोटींच्या नव्या ऑर्डरमुळे गुंतवणूकदारांची चांदी

Defence Stock : आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी, भारतीय शेअर बाजारात सकाळच्या सत्रात लक्षणीय वाढ दिसून आली. या कालावधीत, प्रमुख निर्देशांक Nifty 50 मध्ये १.१४ टक्क्यांची वाढ झाली आणि तो २३,९८९.२५ अंशांवर पोहोचला. संपूर्ण व्यवहाराच्या सत्रादरम्यान, एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रातील शेअर्समध्ये खरेदीचा जोरदार कल आणि मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल दिसून आली. नेमकी वाढ दिसून आली समजून घेऊयात.
आणखीन वाढणार… 7 रुपयांची वाढही कमीच, Crude Oil स्वस्त तरीही वाढणार Petrol-Diesel चे दर
संरक्षण क्षेत्रामध्ये, ‘Apollo Micro Systems’ च्या शेअरच्या किमतीत ११.४८ टक्क्यांची वाढ झाली आणि ती ₹३९५.८० वर पोहोचली. या शेअरमधील ट्रेडिंगचा व्यवहार इतका जोरात झाला की, त्याचे ट्रेडिंग व्हॉल्यूम ४१.७६ दशलक्ष शेअर्सच्याही पुढे गेले. शेअरच्या किमतींमधील या वाढीच्या लाटेत, या शेअरने ₹४०० चा ५२ आठवड्यांचा नवा उच्चांक गाठण्यात यश मिळवले. गेल्या एका वर्षात, या शेअरने ₹४०० ची पातळी ओलांडण्याची ही पहिलीच वेळ होती; तर दुसरीकडे, या शेअरचा ५२ आठवड्यांचा नीचांक ₹१३५.५० इतका असून, तो २३ मे २०२५ रोजी नोंदवला गेला होता.
आर्थिक वर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीत, ‘Apollo Micro Systems’ने ₹२९३.२६ कोटींचा एकत्रित परिचालन महसूल नोंदवला; याच्या तुलनेत, आर्थिक वर्ष २०२५च्या चौथ्या तिमाहीत हा महसूल ₹१६१.७७ कोटी इतका होता. ही गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ८१% ची मोठी वाढ दर्शवते. या तिमाहीत कंपनीचे एकूण उत्पन्न ₹२९६.४५ कोटी इतके राहिले, तर मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत हे उत्पन्न ₹१६२.५० कोटी होते.
FY26 च्या चौथ्या तिमाहीत, कंपनीचा ‘करापूर्वीचा नफा’ ₹५४.७९ कोटी इतका राहिला. जो FY25 च्या चौथ्या तिमाहीतील ₹२२ कोटींच्या आकड्यावरून वाढला आहे आणि यामुळे यात वार्षिक आधारावर सुमारे १४९% ची वाढ नोंदवली गेली. या कालावधीत, कंपनीचा निव्वळ नफा ₹३६.७९ कोटींवर पोहोचला; याउलट, मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत कंपनीने ₹१३.९६ कोटींचा नफा कमावला होता, ज्यामुळे यात सुमारे १६३% ची वाढ दिसून येते.
३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये, अपोलो मायक्रो सिस्टीम्सचा कामकाजातून मिळणारा एकत्रित महसूल ₹९०४.३२ कोटी होता, जो आर्थिक वर्ष २०२५ मधील ₹५६२.०७ कोटींच्या तुलनेत जास्त आहे. हे मागील वर्षाच्या तुलनेत अंदाजे ६१% वाढ दर्शवते. आर्थिक वर्ष २०२६ मधील एकूण उत्पन्न ₹९१०.६० कोटी होते, जे मागील आर्थिक वर्षातील ₹५६४.९५ कोटींच्या तुलनेत जास्त आहे.
कंपनीचा आर्थिक वर्ष २०२६ मधील करपूर्व नफा ₹१५४.८० कोटी होता, जो आर्थिक वर्ष २०२५ मधील ₹८२.५५ कोटींच्या तुलनेत अंदाजे ८७% वाढ दर्शवतो. या कालावधीतील नफा ₹१०७.३८ कोटी होता, जो मागील आर्थिक वर्षातील ₹५६.३६ कोटींच्या तुलनेत अंदाजे ९१% वाढ दर्शवतो.
कंपनीच्या संचालक मंडळाने, पुढील वार्षिक सर्वसाधारण सभेत भागधारकांच्या मंजुरीच्या अधीन राहून, ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी, ₹१ दर्शनी मूल्याच्या प्रत्येक इक्विटी शेअरवर ₹०.२५ अंतिम लाभांश देण्याची शिफारस केली आहे.
(येथे दिलेली माहिती केवळ माहितीसाठी आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की बाजारातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणूकदार म्हणून गुंतवणूक करण्यापूर्वी नेहमी तज्ञांचा सल्ला घ्या. Navrashtra.com येथे गुंतवणूक करण्याची शिफारस कधीही करत नाही.)
LPG Subsidy New Rule: ‘या’ नागरिकांना मिळणार नाही गॅस सबसिडी! बँक खात्यात पैसे येणं होणार बंद; पाहा नवीन नियम