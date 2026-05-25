Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Pandharpur Vitthal Temple Vip Darshan Closed For Adhik Maas Strict Action Against Queue Jumping

Pandharpur: पंढरपुरात भाविकांचा महापूर! व्हीआयपी दर्शन पूर्णपणे बंद, दर्शन रांगेत घुसखोरी करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल

Updated On: May 25, 2026 | 05:50 PM IST
सारांश

पंढरपुरात अधिक मासानिमित्त विठ्ठल दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. सामान्य भाविकांच्या सुलभ दर्शनासाठी व्हीआयपी दर्शन पूर्णपणे बंद करण्यात आले असून दर्शन रांगेत घुसखोरी करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

Pandharpur: पंढरपुरात भाविकांचा महापूर! व्हीआयपी दर्शन पूर्णपणे बंद, दर्शन रांगेत घुसखोरी करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • विठ्ठल दर्शनासाठी पंढरपुरात भाविकांचा महापूर!
  • व्हीआयपी दर्शन पूर्णपणे बंद
  • दर्शन रांगेत घुसखोरी करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल होणार
पंढरपूर, (वा.): अधिक मासानिमित्त चंद्रभागा स्नान व श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक पंढरपूरात दाखल होत आहेत. वाढती गर्दी लक्षात घेऊन दर्शन रांग व मंदिर परिसरात शेडनेट उभारून सावलीची व्यवस्था करण्यात आली असून दर्शन रांग वॉटरप्रूफ करण्यात आली आहे. भाविकांना सुलभ, जलद व शांततेत दर्शन मिळावे यासाठी जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी मंदिर प्रशासनाला आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार व्हीआयपी दर्शन पूर्णपणे बंद करण्यात आल्याची माहिती मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली.

दि. १७ मे ते १५ जून या अधिक मास कालावधीत राज्यासह देशभरातून मोठ्या प्रमाणात भाविक श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथे येत आहेत. दर्शन रांगांमध्ये होणारी गर्दी लक्षात घेऊन प्रशासनाने विविध उपाययोजना राबविल्या आहेत. उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी पंढरपूर विभाग यांनी शासन निर्णय व मार्गदर्शक सूचनांनुसार दर्शन रांगांचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश पोलीस व मंदिर प्रशासनाला दिले आहेत. भाविकांना अन्य मार्गाने किंवा नियमबाह्य पद्धतीने दर्शन देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.

चंद्रभागेच्या पवित्र पात्रात दोन बेवारस मृतदेह; मंदिर समिती आणि पालिकेचा सुस्त कारभार चव्हाट्यावर!

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ (२) अन्वये दर्शन रांगांमध्ये घुसखोरी करणाऱ्यांवर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. काही व्यक्तींकडून रांगांमध्ये घुसून गोंधळ निर्माण होत असल्याच्या तक्रारींनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. व्हीआयपी दर्शनामुळे सामान्य भाविकांना तासन्‌तास प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने ती व्यवस्थाही बंद करण्यात आली आहे. दर्शन रांगांमध्ये घुसखोरी करणारे, नियमांचे उल्लंघन करणारे अथवा भाविकांना त्रास देणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती, पोलीस प्रशासन व महसूल प्रशासन यांच्या समन्वयातून भाविकांना सुरक्षित, शिस्तबद्ध व सुलभ दर्शन मिळावे यासाठी व्यापक नियोजन करण्यात आले आहे.

दर्शनाची वेळ पाहूनच रांगेत उभे राहा

आषाढी व कार्तिकी यात्रेप्रमाणे अधिक मासात २४ तास दर्शन सुरू नसते. अधिक मास कालावधीत दररोज सकाळी ६ ते रात्री १२ वाजेपर्यंत दर्शन व्यवस्था उपलब्ध आहे. दर्शन रांगेचे प्रवेशद्वार रात्री १० वाजता बंद केले जाते.रात्री १२ ते पहाटे ४ या वेळेत श्रींची विश्रांती असते, तर पहाटे ४ ते ५ या वेळेत काकड आरती व नित्यपूजा होत असल्याने दर्शन बंद राहते. दर्शन बंद असतानाही अनेक भाविक रांगेत उभे राहत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे गैरसोय टाळण्यासाठी भाविकांनी दर्शनाच्या वेळेची माहिती घेऊनच रांगेत प्रवेश करावा, असे आवाहन कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी केले आहे.

पंढरपूरचा कायापालट होणार! ४१५० कोटींच्या विकास आराखड्याला मान्यता; ३० महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

Web Title: Pandharpur vitthal temple vip darshan closed for adhik maas strict action against queue jumping

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 05:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चंद्रभागेच्या पवित्र पात्रात दोन बेवारस मृतदेह; मंदिर समिती आणि पालिकेचा सुस्त कारभार चव्हाट्यावर!
1

चंद्रभागेच्या पवित्र पात्रात दोन बेवारस मृतदेह; मंदिर समिती आणि पालिकेचा सुस्त कारभार चव्हाट्यावर!

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई
2

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
टीकाकारांनीही मान्य केला धोका, अखेर ‘Aakhri Sawal’ ला पाठिंबा दिल्यामुळे का चर्चेत आले निखिल नंदा?

टीकाकारांनीही मान्य केला धोका, अखेर ‘Aakhri Sawal’ ला पाठिंबा दिल्यामुळे का चर्चेत आले निखिल नंदा?

May 25, 2026 | 05:56 PM
Tighee Movie: ‘तिघी’ने जिंकली प्रेक्षकांची मनं, आई-मुलीच्या नात्याला ‘तिघी’ची भावनिक किनार; सोनाली कुलकर्णी म्हणाली…

Tighee Movie: ‘तिघी’ने जिंकली प्रेक्षकांची मनं, आई-मुलीच्या नात्याला ‘तिघी’ची भावनिक किनार; सोनाली कुलकर्णी म्हणाली…

May 25, 2026 | 05:53 PM
Pandharpur: पंढरपुरात भाविकांचा महापूर! व्हीआयपी दर्शन पूर्णपणे बंद, दर्शन रांगेत घुसखोरी करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल

Pandharpur: पंढरपुरात भाविकांचा महापूर! व्हीआयपी दर्शन पूर्णपणे बंद, दर्शन रांगेत घुसखोरी करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल

May 25, 2026 | 05:48 PM
Maharashtra Tourisum : मालवण-तारकर्ली : उन्हाळी सुट्टीतील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण

Maharashtra Tourisum : मालवण-तारकर्ली : उन्हाळी सुट्टीतील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण

May 25, 2026 | 05:47 PM
पुण्यात ४०० कोटींची गुंतवणुक, पुढील १० वर्षात एक हजार रोजगार निर्मिती होणार, राज्य शासन आणि अग्रेको इंडिया यांच्यात सामंजस्य करार

पुण्यात ४०० कोटींची गुंतवणुक, पुढील १० वर्षात एक हजार रोजगार निर्मिती होणार, राज्य शासन आणि अग्रेको इंडिया यांच्यात सामंजस्य करार

May 25, 2026 | 05:46 PM
बाणेरमध्ये पाच वर्षे ‘लोडशेडिंग’ची भीती; गायरान जागा निश्चित होऊनही प्रकल्प रखडला

बाणेरमध्ये पाच वर्षे ‘लोडशेडिंग’ची भीती; गायरान जागा निश्चित होऊनही प्रकल्प रखडला

May 25, 2026 | 05:38 PM
Share Market: Defense क्षेत्रातील ‘हा’ शेअर सुसाट; 1432 कोटींच्या नव्या ऑर्डरमुळे गुंतवणूकदारांची चांदी

Share Market: Defense क्षेत्रातील ‘हा’ शेअर सुसाट; 1432 कोटींच्या नव्या ऑर्डरमुळे गुंतवणूकदारांची चांदी

May 25, 2026 | 05:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM
NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

May 25, 2026 | 03:31 PM
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM