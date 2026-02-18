Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Sangli Zilla Parishad: सांगली जिल्हा परिषदेत महायुतीचे स्पष्ट बहुमत; अध्यक्षपदाचा फैसला वरिष्ठ नेते करणार – गोपीचंद पडळकर

सांगली जिल्हा परिषदेत भाजप गटनेतेपदी आशिष जाधव यांची निवड करण्यात आली आहे. महायुतीकडे ३१ जागांचे बहुमत असून अध्यक्षपदाचा निर्णय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री घेतील, अशी माहिती आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिली.

Updated On: Feb 18, 2026 | 07:39 PM
सांगली : जिल्हा परिषदेत महायुतीकडे ३१ जागांचे स्पष्ट बहुमत असून घटक पक्षांत कोणतीही नाराजी नाही. अध्यक्षपदाबाबतचा अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेते घेतील, असे मत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी व्यक्त केले. विश्रामबाग येथील भाजप जिल्हा कार्यालयात जिल्हा परिषद भाजप गटनेते निवडीची प्रक्रिया पार पडली. जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडीक यांनी भोसे (ता. मिरज) गटाचे नवनिर्वाचित सदस्य आशिष जाधव यांची भाजप गटनेतेपदी अधिकृत घोषणा केली. या बैठकीस आमदार सुरेश खाडे, सत्यजित देशमुख आदी उपस्थित होते.

आ. पडळकर म्हणाले, महायुतीमध्ये एकमत असून कुणी नाराज असल्यास वरिष्ठ पातळीवर तो मार्ग काढला जाईल. अध्यक्षपदाचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील घेतील. पक्ष जो आदेश देईल, त्यानुसार काम करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भाजप हा संघर्षातून पुढे आलेला पक्ष असून सत्ता ही लोककल्याणासाठीचे साधन आहे. सर्वसामान्यांच्या विकासाला प्राधान्य दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

Gopichand Padalkar Song: “आमच्या नादाला लागण्याआधी…”; आमदार गोपीचंद पडळकरांचा नवा स्वॅग, गाण्याने सोशल मीडियावर लावली आग!

जिल्हाध्यक्ष महाडीक यांनी सांगितले की, भाजपच्या १६ सदस्यांचा गट स्थापन करण्यात आला असून गटनेते निवडीसाठी अधिकृत मान्यता घेतली जाणार आहे. येत्या काही दिवसांत जिल्हा परिषदेत महायुतीची सत्ता स्थापन होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

महायुतीचीच सत्ता येईल : खाडे, देशमुख

जिल्हा परिषदेत महायुतीची सत्ता आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून घटक पक्षांत एकमत होईल, असा विश्वास आमदार सुरेश खाडे व सत्यजित देशमुख यांनी व्यक्त केला. केंद्र व राज्यातील सत्तेमुळे विकासनिधी उपलब्ध करून देता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

बहुमत असूनही भाजपला धक्का! काँग्रेस, राष्ट्रवादीची मोठी खेळी; जतमध्ये नेमकं काय घडलं?

Published On: Feb 18, 2026 | 07:39 PM

