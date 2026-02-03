या गाण्याची निर्मिती एखाद्या बिग बजेट चित्रपटाप्रमाणे भव्य दिव्य पद्धतीने करण्यात आली आहे. गाण्यात पडळकर स्वतः मुख्य भूमिकेत असून त्यांचा वावर एखाद्या व्यावसायिक अभिनेत्याला टक्कर देणारा आहे. गाण्याचे लेखन सचिन माळी यांनी केले असून गाणं मिलिंद शिंदे यांनी गायलं आहे. तर मिलिंद शिंदे, शीतल साठे आणि अनिकेत मोहिते यांनी या गाण्याला संगीत दिले आहे. गाण्यातील नृत्य, कला दिग्दर्शन आणि गोपीचंद पडळकर यांचा पडद्यावरील वावर एखाद्या व्यावसायिक अभिनेत्याला टक्कर देणारा असल्याचे चाहते म्हणत आहेत.
‘100 शकुनी मेल्यानंतर एक शरद पवार जन्माला आले’; गोपीचंद पडळकर यांची जहरी टीका
गाणे प्रदर्शित झाल्यापासून अवघ्या २४ तासांत याला १.५ लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबवर हे गाणे तुफान व्हायरल होत असून, समर्थकांनी कमेंट बॉक्समध्ये कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये हे गाणे नवा उत्साह भरत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
पडळकर नेहमीच धनगर आणि बहुजन समाजाच्या प्रश्नांवरून सरकारला धारेवर धरतात. या गाण्याच्या माध्यमातून त्यांनी होळकरशाहीच्या शौर्याला आणि स्वाभिमानी वारशाला उजाळा दिला आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर समाजाला एकत्र बांधण्यासाठी हे गाणे एक ‘अस्त्र’ ठरू शकते, अशी राजकीय चर्चा रंगली आहे.
गोपीचंद पडळकर हे धनगर समाजाचे खंबीर नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या राजकीय प्रवासात नेहमी चढ-उतार पाहायला मिळाले. धनगर आरक्षणासाठी राज्यभर रान उठवणारे नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीकडून निवडणूक लढवली, मात्र नंतर भाजपमध्ये घरवापसी केली. २०१९ मध्ये अजित पवारांविरुद्ध बारामतीतून निवडणूक लढवली होती. पण सध्या ते भारतीय जनता पक्षाचे विधानपरिषद आमदार म्हणून कार्यरत आहेत.
माझ्यावर टीका करण्यापेक्षा स्वतःच्या पराभवाचे आत्मपरीक्षण करा; पडळकरांचा विरोधकांना टोला