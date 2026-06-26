शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Marathi Live Blog Breaking News Live Updates In Marathi Top News International And National News Updates

Top Marathi News Today Live : होर्मुझमध्ये पुन्हा खळबळ ! मालवाहू जहाजाला ड्रोनने लक्ष्य

Updated On: Jun 26, 2026 | 10:40 AM
जाहिरात
सारांश

Marathi Breaking Live Updates : राजकारण, समाजकारण, क्रीडा तसेच राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बातम्यांसह इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रातील घडामोडींच्या ताज्या अपडेट्ससाठी 'नवराष्ट्र'ला भेट देत राहा...

LIVE
Top Marathi News Today Live : होर्मुझमध्ये पुन्हा खळबळ ! मालवाहू जहाजाला ड्रोनने लक्ष्य

Top Marathi News Today Live : होर्मुझमध्ये पुन्हा खळबळ ! मालवाहू जहाजाला ड्रोनने लक्ष्य

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

  • 26 Jun 2026 10:40 AM (IST)

    26 Jun 2026 10:40 AM (IST)

    नव्या Samsung स्मार्टफोनने भारतात घातलाय धुमाकूळ

    टेक कंपनी सॅमसंगने भारतात गुरुवारी एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा स्मार्टफोन कंपनीने Samsung Galaxy A27 5G या नावाने लाँच केला आहे. कंपनीने भारतासह दुसऱ्या ग्लोबल मार्केटमध्ये देखील Galaxy A सीरीजअंतर्गत हा स्मार्टफोन लाँच केला आहे. 4 रंगात उपलब्ध असलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये अनेक दमदार फीचर्स देण्यात आले आहेत. कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन मिज-रेंज प्राईज सेगमेंटमध्ये लाँच केला आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी ए 27 5G स्मार्टफोनचे फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत जाणून घेऊया.

  • 26 Jun 2026 10:30 AM (IST)

    26 Jun 2026 10:30 AM (IST)

    व्हेनेझुएलात मृत्यचं तांडव! मृतांचा आकडा २०० पार; हजारो कुटुंब बेघर

    काराकस : व्हेनेझुएलात ४० सेकंदात झालेल्या सलग दोन भूकंपामुळे मोठ्या जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. या भूकंपाने हजारो लोकांना बेघर केले असून मृतांचा आकडा २०० पार झाला आहे.अनेक भागांमध्ये बहुमजली इमारती पडल्या असून युद्धपातळीवर बचाव कार्य सुरु आहे. इमारतीच्यां ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांना वाचवण्याचे कार्य सुरु आहे.

  • 26 Jun 2026 10:20 AM (IST)

    26 Jun 2026 10:20 AM (IST)

    राजकुमार रावच्या दमदार अभिनयाने सोशल मीडियावर माजवली खळबळ

    संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणारे ते भीषण दृश्य आणि न्यायासाठीची ऐतिहासिक कायदेशीर लढाई पुन्हा एकदा चित्रपटगृहांमध्ये जिवंत होणार आहे. मॅडॉक फिल्म्स आणि दिनेश विजन यांनी गुरुवार, २५ जून २०२६ रोजी राजकुमार रावच्या बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी’चा धमाकेदार टीझर प्रदर्शित केला. हा चित्रपट भारताचे सर्वात प्रसिद्ध आणि धाडसी सरकारी वकील, उज्ज्वल निकम यांच्या जीवनावर आधारित आहे. या टीझरने सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली आहे. १ मिनिट ५४ सेकंदांच्या या व्हिडिओमध्ये राजकुमार रावचे उल्लेखनीय परिवर्तन आणि त्याचा अभिनय दाखवण्यात आला आहे, ज्यामुळे चाहत्यांच्या अंगावर शहारे येत आहेत आणि लोक त्याला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळेल अशी भविष्यवाणी करत आहेत.

  • 26 Jun 2026 10:10 AM (IST)

    26 Jun 2026 10:10 AM (IST)

    कृषी पंपांच्या केबल चोरणारी आंतरराज्य टोळी जेरबंद

    जुन्नर, आंबेगाव आणि नारायणगाव परिसरातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांच्या केबल वायर चोरी करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीला अटक करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. स्थानिक गुन्हे शाखा आणि नारायणगाव पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत पाच आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले असून सुमारे १५० शेतकऱ्यांच्या केबल वायर जप्त करण्यात आल्या आहेत. या कारवाईमुळे केबल चोरीचे १२ गुन्हे उघडकीस आले आहेत.

  • 26 Jun 2026 10:00 AM (IST)

    26 Jun 2026 10:00 AM (IST)

    दौंड नगरपरिषदेत महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग

    दौंड नगरपरिषदेत महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. वाढत्या घटनांमुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशातच आता एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. दौंड नगरपरिषद कार्यालयात महिला अधिकाऱ्याशी अश्लील वर्तन करून विनयभंग केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी एका व्यक्तीविरुद्ध दौंड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे नगरपरिषद परिसरात खळबळ उडाली आहे.

  • 26 Jun 2026 09:50 AM (IST)

    26 Jun 2026 09:50 AM (IST)

    झारखंडच्या रामगड जिल्ह्यात भीषण अपघात; ट्रक-प्रवासी वाहनात जोरदार धडक

    झारखंडच्या रामगड जिल्ह्यात गुरुवारी रात्री उशिरा एक भीषण अपघात झाला. या अपघातात सात जणांचा मृत्यू झाला असून, एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. याबाबतची माहिती स्थानिक पोलिसांकडून देण्यात आली. यामध्ये दोन्ही वाहनांची समोरासमोर धडक झाली.

    पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा अपघात रामगड जिल्ह्यातील राजरप्पा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील लारीजवळ घडला. रामगड-बोकारो रस्त्यावर एक प्रवासी वाहन आणि ट्रक यांची जोरदार धडक झाली, ज्यात बँड-ताशा पथकाचे सदस्य गंभीर जखमी झाले. सात जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एका जखमीला तातडीने रामगड सदर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

  • 26 Jun 2026 09:40 AM (IST)

    26 Jun 2026 09:40 AM (IST)

    वडूज नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदी रेखा अनिल माळी यांची बिनविरोध निवड

    अंतर्गत ठरलेल्या समझोत्यानुसार तत्कालीन नगराध्यक्षा स्वप्नाली गोडसे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागी रेखा अनिल माळी यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली तर पक्षाचे जुने एकनिष्ठ कार्यकर्ते महेश खडके यांची स्वीकृत नगरसेवकपदी निवड करण्यात आली. या निवडीचे पत्र प्रांत अधिकारी उज्वला गाडेकर यांच्या हस्ते नगरपंचायत मुख्याधिकारी सतीश चव्हाण यांच्या उपस्थितीत देण्यात आले.

  • 26 Jun 2026 09:30 AM (IST)

    26 Jun 2026 09:30 AM (IST)

    राज्यातील प्रकरणांची महालेखापाल चौकशी; महसूलमंत्री बावनकुळेंची महत्त्वपूर्ण घोषणा

    नवी मुंबईत अनधिकृत इमारतींमधील दस्तांची बेकायदा नोंदणी करून शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवल्याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्याला केवळ निलंबित न करता थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यात येणार आहे. तसेच, मुद्रांक शुल्कातील अर्धन्यायिक अधिकारांचा गैरवापर रोखण्यासाठी १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ काळातील राज्यातील सर्व प्रकरणांची ‘महालेखापाल’ यांच्या विशेष कृती दलामार्फत सखोल चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.

Marathi Breaking News Updates : जगातील सर्वात महत्त्वाच्या समुद्री व्यापारी मार्ग होर्मुझ स्ट्रेटमध्ये पुन्हा तणाव निर्माण झाला आहे. ओमानच्या किनाऱ्याजवळ एका मालवाहू जहाजावर हल्ला झाल्याचे वृत्त ब्रिटिश लष्कराने दिले. या घटनेनंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने (IMO) हल्ल्यात अडकलेल्या जहाजांना बाहेर काढण्यासाठी सुरु असलेली मोहिम तात्पुरती स्थगित केली आहे. या हल्ल्याचा आरोप अमेरिकेने इराणवर केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ओमानच्या किनाऱ्यापासून सुमारे ७.५ नॉटिकल मैल अंतरावर एव्हर लव्हली या मालवाहू जहाजावर हा हल्ला झाला. जहाजाच्या कंट्रोल रुमचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सुदैवाने कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झालेली नाही. सध्या या हल्ल्याची जबाबदारी कोणत्याही संघटनेने स्वीकारलेली नाही.

Web Title: Marathi live blog breaking news live updates in marathi top news international and national news updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 09:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Top Marathi News Today Live : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा दिली इराणला धमकी
1

Top Marathi News Today Live : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा दिली इराणला धमकी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Welcome To The Jungle Review: कॉमेडी, इमोशन आणि मनोरंजनाचा फुल्ल डोस; अक्षय-सुनीलची जोडी पुन्हा जिंकणार मनं

Welcome To The Jungle Review: कॉमेडी, इमोशन आणि मनोरंजनाचा फुल्ल डोस; अक्षय-सुनीलची जोडी पुन्हा जिंकणार मनं

Jun 26, 2026 | 10:37 AM
IND vs IRE: ‘नवा अध्याय…’ Vaibhav Sooryavanshi ची पदार्पणापूर्वी घोषणा, सोशल मीडिया पोस्टने खळबळ

IND vs IRE: ‘नवा अध्याय…’ Vaibhav Sooryavanshi ची पदार्पणापूर्वी घोषणा, सोशल मीडिया पोस्टने खळबळ

Jun 26, 2026 | 10:34 AM
PCMC SIR Campaign 2026: भोसरीत बीएलओंना विशेष प्रशिक्षण; ३० जूनपासून घरभेटीद्वारे मतदार पडताळणी

PCMC SIR Campaign 2026: भोसरीत बीएलओंना विशेष प्रशिक्षण; ३० जूनपासून घरभेटीद्वारे मतदार पडताळणी

Jun 26, 2026 | 10:34 AM
Support Torture Victims: २६ जूनला का साजरा केला जातो ‘छळाविरुद्धचा आंतरराष्ट्रीय दिवस’? जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

Support Torture Victims: २६ जूनला का साजरा केला जातो ‘छळाविरुद्धचा आंतरराष्ट्रीय दिवस’? जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

Jun 26, 2026 | 10:30 AM
‘माझी मुलगी दोषी असेल तर तिलाही लोहगडावरुन…’, केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात आरोपी सिया गोयलच्या वडिलांची प्रतिक्रिया समोर

‘माझी मुलगी दोषी असेल तर तिलाही लोहगडावरुन…’, केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात आरोपी सिया गोयलच्या वडिलांची प्रतिक्रिया समोर

Jun 26, 2026 | 10:26 AM
‘माझं शरीर, माझा हक्क… त्याचे डोळे, त्याचा हक्क’, प्रसिद्ध गायिकेचं वक्तव्य चर्चेत; ट्रोलिंगनंतर दिलं स्पष्टीकरण

‘माझं शरीर, माझा हक्क… त्याचे डोळे, त्याचा हक्क’, प्रसिद्ध गायिकेचं वक्तव्य चर्चेत; ट्रोलिंगनंतर दिलं स्पष्टीकरण

Jun 26, 2026 | 10:19 AM
Vaidhriti Yog 2026: सूर्य आणि चंद्राच्या वैधृती योगामुळे मेष राशीसह या राशींचे बदलणार दिवस, उत्पन्न आणि आरोग्याबाबत जाणवू शकतात तण

Vaidhriti Yog 2026: सूर्य आणि चंद्राच्या वैधृती योगामुळे मेष राशीसह या राशींचे बदलणार दिवस, उत्पन्न आणि आरोग्याबाबत जाणवू शकतात तण

Jun 26, 2026 | 10:10 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा