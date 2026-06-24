Top Marathi News Today Live : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा दिली इराणला धमकी

24 Jun 2026 09:40 AM (IST)
लग्नाचा प्रस्ताव नाकारल्यामुळे इतकं कायच होऊ शकतं. पण अलिकडेच अशी घटना समोर आली आहे ज्यामुळे महिलेला यामुळे मोठ्या लाजेला समोरे जाण्याची वेळ आली. माहितीनुसार, घटना शिवडी परिसरात घडली असून लग्नाला नकार दिल्याने मुलीने थेट होणाऱ्या सासूचे अश्लिल फोटोज लिक शेअर केल्याची माहिती आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मुलीने सासूच्या फोटोंमध्ये काही फेरबदल केले आणि त्यांना अश्लिल रुप देत सोशल मिडियावर हे फोटोज आणि काही आक्षेपार्ह संदेश शेअर केले.
24 Jun 2026 09:30 AM (IST)
मुंबईत ट्रान्सकॅथेटर एओटिक व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट (टीएव्हीआर) आणि इतर मिनिमली इनवेसिव्ह कार्डियाक प्रक्रियांमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत २५% वाढ झाली आहे. या वाढीमुळे भारतातील सर्वात विकसित आणि तंत्रज्ञान-आधारित। कार्डियाक केअर इकोसिस्टमपैकी एक म्हणून मुंबईचे स्थान अधिक मजबूत झाले आहे.
टीएव्हीआर ही गंभीर एओर्टिक स्टेनोसिसवर उपचार करण्यासाठी वापरली जाणारी एक आधुनिक प्रक्रिया आहे. ही स्थिती प्रामुख्याने ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये आढळते. यामुळे हृदयाचा एओर्टिक व्हॉल्व्ह अरुंद होतो, ज्यामुळे शरीराला होणारा रक्तपुरवठा मर्यादित होतो. श्वास घेण्यास त्रास होणे, थकवा, छातीत दुखणे आणि चक्कर येणे ही याची लक्षणे आहेत.
24 Jun 2026 09:20 AM (IST)
‘हिट अँड रन’च्या प्रकरणांमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. त्यातच नागपुरात दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये दोघांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. वाठोडा आणि कळमणा या दोन पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत ‘हिट अँड रन’च्या दोन वेगवेगळ्या घटना घडल्या. या भीषण अपघातांमध्ये तरुणासह सफाई कामगाराचा मृत्यू झाला. दोन्ही प्रकरणांतील आरोपी अपघातानंतर वाहनचालक घटनास्थळावरून पसार झाले.
Marathi Breaking News Updates : अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेले आहेत. इराणवर इस्त्रायल आणि अमेरिका या दोन्ही देशांकडून जोरदार हल्ले केले जात होते. मात्र, सध्या शांतिकरार झाल्याने हल्ले कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. असे असताना आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला इशारा दिला आहे. ‘जर इराणने अणुनिरीक्षणास परवानगी देण्यास नकार दिला, तर दोन्ही देशांमधील सुरू असलेली तांत्रिक चर्चा थांबवली जाईल’, असे म्हटले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की, तेहरानने त्यांना वैयक्तिकरित्या निरीक्षणाचे आश्वासन दिले आहे आणि चर्चा सकारात्मक दिशेने पुढे जात आहे. इराणला अण्वस्त्रे मिळवण्यापासून रोखणे हे अमेरिकेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. अमेरिका-इराण करारानुसार तीन महिन्यांहून अधिक काळानंतर पश्चिम आशियामध्ये प्रस्थापित झालेली शांतता पुन्हा धोक्यात आली आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी सांगितले की, जर इराणने आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेला (IAEA) आपल्या अणुकार्यक्रमाची तपासणी करण्यास परवानगी दिली नाही, तर ते तेहरानसोबत सुरू असलेल्या तांत्रिक चर्चेसंबंधित बैठका रद्द करतील.