शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Vaibhav Sooryavanshi Debut In T20i New Chapter Starts Shared Post May Be In Playing Ix For Ind Vs Ire Match

IND vs IRE: ‘नवा अध्याय…’ Vaibhav Sooryavanshi ची पदार्पणापूर्वी घोषणा, सोशल मीडिया पोस्टने खळबळ

Updated On: Jun 26, 2026 | 10:34 AM IST
जाहिरात
सारांश

वैभव सूर्यवंशीचा भारतीय संघात प्रवेश झाल्यापासून त्याच्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाची सर्वत्र चर्चा होत आहे. आयर्लंडविरुद्धच्या पहिल्या T20 सामन्यापूर्वी त्याने सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे

वैभव सूर्यवंशीची पदार्पणापूर्वी पोस्ट (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

वैभव सूर्यवंशीची पदार्पणापूर्वी पोस्ट (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशीने केली पदार्पणापूर्वी पोस्ट 
  • आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणार आज?
  • गौतम गंभीर वैभवला खेळविण्याचा निर्णय घेणार का?
सध्या क्रिकेट विश्वातील सर्वात मोठी बातमी ही आहे की, युवा सनसनाटी खेळाडू वैभव सूर्यवंशीला आयर्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्यात आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाची संधी मिळणार की नाही? अवघ्या १५ वर्षांच्या या खेळाडूने आपल्या फलंदाजीने अशी खळबळ उडवून दिली की निवड समितीला त्याला संघात स्थान देणे भाग पडले. शुक्रवारी बेलफास्टमध्ये सुरू होणारी दोन सामन्यांची टी-२० मालिका भारतीय संघात मोठे बदल घडवून आणणार आहे.

विश्वविजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या जागी श्रेयसला संधी मिळाली आहे. प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांना एक मोठा निर्णय घ्यायचा आहे. ते वैभवला अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये स्थान देणार की नाही, हा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे. आपल्या पदार्पणापूर्वी, या तरुण मुलाने सोशल मीडिया पोस्टद्वारे एक मोठी घोषणा केली आहे. भारत एका नव्या टी-२० युगात प्रवेश करत आहे. या सर्व उत्साहाच्या केंद्रस्थानी आहे १५ वर्षीय सनसनाटी फलंदाज वैभव सूर्यवंशी. त्याने आयर्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्याच्या अगदी आधी एक पोस्ट टाकली. त्याने फक्त दोन शब्द लिहिले: “नवा अध्याय,” आणि या शब्दांनी जगभरातील क्रिकेट संघांमध्ये खळबळ उडवून दिली. 

‘… त्याला योग्य मार्गदर्शन मिळण्याची गरज’; Vaibhav Sooryvanshi बाबत राहुल द्रविडचे मोठे विधान

वैभवचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण 

या खेळाडूने आंतरराष्ट्रीय पदार्पणापूर्वीच क्रिकेट विश्वात खळबळ उडवून दिली आहे. वैभव सूर्यवंशीने वयाच्या १४ व्या वर्षी आयपीएलमध्ये पदार्पण केले आणि गुजरात टायटन्सविरुद्ध अवघ्या ३५ चेंडूंमध्ये शतक झळकावून इतिहास रचला. एका वर्षानंतर, त्याने सिद्ध केले की तो केवळ चर्चेचा विषय नाही. त्याने आयपीएल २०२६ मध्ये ७७८ धावा केल्या आणि हंगामाच्या शेवटी पाच वैयक्तिक पुरस्कार जिंकले.

वैभवची धडाकेबाज खेळी 

गेल्या आठवड्यात दांबुला येथे श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्धच्या तिरंगी मालिकेच्या अंतिम सामन्यात भारत ‘अ’ संघाकडून खेळताना त्याने अवघ्या २९ चेंडूंमध्ये ९४ धावांची धडाकेबाज खेळी केली. या विलक्षण आयपीएल कामगिरीमुळे सूर्यवंशीला भारतीय संघात स्थान मिळाले. तो भारतीय संघात निवडला गेलेला आतापर्यंतचा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. संघ निवडीच्या वेळी, मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर असेही म्हणाले होते, “खरं तर, त्याने स्वतःचीच निवड केली आहे.”

आता सर्वसाधारणपणे असा विश्वास आहे की सूर्यवंशी शुक्रवारी बेलफास्टमध्ये आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करेल. असे झाल्यास, तो सचिन तेंडुलकरला मागे टाकून भारताचा सर्वात तरुण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू बनेल.

India vs Ireland: भारत विरूद्ध आयर्लंड T20 सामन्याची बदलली वेळ, अचानक काय घडले?

Web Title: Vaibhav sooryavanshi debut in t20i new chapter starts shared post may be in playing ix for ind vs ire match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 10:34 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘… त्याला योग्य मार्गदर्शन मिळण्याची गरज’; Vaibhav Sooryvanshi बाबत राहुल द्रविडचे मोठे विधान
1

‘… त्याला योग्य मार्गदर्शन मिळण्याची गरज’; Vaibhav Sooryvanshi बाबत राहुल द्रविडचे मोठे विधान

India vs Ireland: भारत विरूद्ध आयर्लंड T20 सामन्याची बदलली वेळ, अचानक काय घडले?
2

India vs Ireland: भारत विरूद्ध आयर्लंड T20 सामन्याची बदलली वेळ, अचानक काय घडले?

India Vs Ireland मध्ये कधी खेळवला गेला शेवटचा सामना? रोहित शर्माने केल्या होत्या ‘इतक्या’ रन्स
3

India Vs Ireland मध्ये कधी खेळवला गेला शेवटचा सामना? रोहित शर्माने केल्या होत्या ‘इतक्या’ रन्स

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी इंग्लंडमध्ये भारतीय ड्रेसिंग रूम वापरणार नाही? वयामुळे बंधन, काय आहे नियम
4

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी इंग्लंडमध्ये भारतीय ड्रेसिंग रूम वापरणार नाही? वयामुळे बंधन, काय आहे नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs IRE: ‘नवा अध्याय…’ Vaibhav Sooryavanshi ची पदार्पणापूर्वी घोषणा, सोशल मीडिया पोस्टने खळबळ

IND vs IRE: ‘नवा अध्याय…’ Vaibhav Sooryavanshi ची पदार्पणापूर्वी घोषणा, सोशल मीडिया पोस्टने खळबळ

Jun 26, 2026 | 10:34 AM
PCMC SIR Campaign 2026: भोसरीत बीएलओंना विशेष प्रशिक्षण; ३० जूनपासून घरभेटीद्वारे मतदार पडताळणी

PCMC SIR Campaign 2026: भोसरीत बीएलओंना विशेष प्रशिक्षण; ३० जूनपासून घरभेटीद्वारे मतदार पडताळणी

Jun 26, 2026 | 10:34 AM
Support Torture Victims: २६ जूनला का साजरा केला जातो ‘छळाविरुद्धचा आंतरराष्ट्रीय दिवस’? जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

Support Torture Victims: २६ जूनला का साजरा केला जातो ‘छळाविरुद्धचा आंतरराष्ट्रीय दिवस’? जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

Jun 26, 2026 | 10:30 AM
‘माझी मुलगी दोषी असेल तर तिलाही लोहगडावरुन…’, केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात आरोपी सिया गोयलच्या वडिलांची प्रतिक्रिया समोर

‘माझी मुलगी दोषी असेल तर तिलाही लोहगडावरुन…’, केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात आरोपी सिया गोयलच्या वडिलांची प्रतिक्रिया समोर

Jun 26, 2026 | 10:26 AM
‘माझं शरीर, माझा हक्क… त्याचे डोळे, त्याचा हक्क’, प्रसिद्ध गायिकेचं वक्तव्य चर्चेत; ट्रोलिंगनंतर दिलं स्पष्टीकरण

‘माझं शरीर, माझा हक्क… त्याचे डोळे, त्याचा हक्क’, प्रसिद्ध गायिकेचं वक्तव्य चर्चेत; ट्रोलिंगनंतर दिलं स्पष्टीकरण

Jun 26, 2026 | 10:19 AM
Vaidhriti Yog 2026: सूर्य आणि चंद्राच्या वैधृती योगामुळे मेष राशीसह या राशींचे बदलणार दिवस, उत्पन्न आणि आरोग्याबाबत जाणवू शकतात तण

Vaidhriti Yog 2026: सूर्य आणि चंद्राच्या वैधृती योगामुळे मेष राशीसह या राशींचे बदलणार दिवस, उत्पन्न आणि आरोग्याबाबत जाणवू शकतात तण

Jun 26, 2026 | 10:10 AM
नव्या Samsung स्मार्टफोनने भारतात घातलाय धुमाकूळ! मोठी बॅटरी आणि तगड्या प्रोसेसरने सुसज्ज… ‘या’ दिवशी सुरू होणार विक्री

नव्या Samsung स्मार्टफोनने भारतात घातलाय धुमाकूळ! मोठी बॅटरी आणि तगड्या प्रोसेसरने सुसज्ज… ‘या’ दिवशी सुरू होणार विक्री

Jun 26, 2026 | 10:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा