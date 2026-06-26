IND vs IRE: ‘नवा अध्याय…’ Vaibhav Sooryavanshi ची पदार्पणापूर्वी घोषणा, सोशल मीडिया पोस्टने खळबळ

विश्वविजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या जागी श्रेयसला संधी मिळाली आहे. प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांना एक मोठा निर्णय घ्यायचा आहे. ते वैभवला अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये स्थान देणार की नाही, हा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे. आपल्या पदार्पणापूर्वी, या तरुण मुलाने सोशल मीडिया पोस्टद्वारे एक मोठी घोषणा केली आहे. भारत एका नव्या टी-२० युगात प्रवेश करत आहे. या सर्व उत्साहाच्या केंद्रस्थानी आहे १५ वर्षीय सनसनाटी फलंदाज वैभव सूर्यवंशी. त्याने आयर्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्याच्या अगदी आधी एक पोस्ट टाकली. त्याने फक्त दोन शब्द लिहिले: “नवा अध्याय,” आणि या शब्दांनी जगभरातील क्रिकेट संघांमध्ये खळबळ उडवून दिली.
‘… त्याला योग्य मार्गदर्शन मिळण्याची गरज’; Vaibhav Sooryvanshi बाबत राहुल द्रविडचे मोठे विधान
वैभवचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण
New Chapter 🇮🇳🏏 pic.twitter.com/JpC7xok3M8 — Vaibhav Sooryavanshi (@Vaibhavsooryava) June 25, 2026
या खेळाडूने आंतरराष्ट्रीय पदार्पणापूर्वीच क्रिकेट विश्वात खळबळ उडवून दिली आहे. वैभव सूर्यवंशीने वयाच्या १४ व्या वर्षी आयपीएलमध्ये पदार्पण केले आणि गुजरात टायटन्सविरुद्ध अवघ्या ३५ चेंडूंमध्ये शतक झळकावून इतिहास रचला. एका वर्षानंतर, त्याने सिद्ध केले की तो केवळ चर्चेचा विषय नाही. त्याने आयपीएल २०२६ मध्ये ७७८ धावा केल्या आणि हंगामाच्या शेवटी पाच वैयक्तिक पुरस्कार जिंकले.
वैभवची धडाकेबाज खेळी
गेल्या आठवड्यात दांबुला येथे श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्धच्या तिरंगी मालिकेच्या अंतिम सामन्यात भारत ‘अ’ संघाकडून खेळताना त्याने अवघ्या २९ चेंडूंमध्ये ९४ धावांची धडाकेबाज खेळी केली. या विलक्षण आयपीएल कामगिरीमुळे सूर्यवंशीला भारतीय संघात स्थान मिळाले. तो भारतीय संघात निवडला गेलेला आतापर्यंतचा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. संघ निवडीच्या वेळी, मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर असेही म्हणाले होते, “खरं तर, त्याने स्वतःचीच निवड केली आहे.”
आता सर्वसाधारणपणे असा विश्वास आहे की सूर्यवंशी शुक्रवारी बेलफास्टमध्ये आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करेल. असे झाल्यास, तो सचिन तेंडुलकरला मागे टाकून भारताचा सर्वात तरुण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू बनेल.
India vs Ireland: भारत विरूद्ध आयर्लंड T20 सामन्याची बदलली वेळ, अचानक काय घडले?