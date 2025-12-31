Political News : उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपली; महापालिका अधिकारी सज्ज, खर्चावर राहणार करडी नजर

Maharashtra Local Body Elections : पुणे : राज्यामध्ये महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. येत्या 15 जानेवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून 16 जानेवारी रोजी निकाल हाती येणार आहे. यासाठी सर्वच यंत्रणा कामाला लागली आहे, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसह महानगर पालिकांचे अधिकारी देखील कामाला लागले आहेत. महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मूदत आता संपली आहे. त्यामुळे प्रचाराचा धुराळा उडाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिका आयुक्त तथा शहर निवडणूक अधिकारी नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली आहे.
पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिका आयुक्त तथा शहर निवडणूक अधिकारी नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. यामध्ये अतिरिक्त महापालिका आयुक्त(विशेष) ओमप्रकाश दिवटे, उपायुक्त निवडणूक प्रसाद काटकर यांच्या उपस्थितीत पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ च्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या कामकाजाचा आढावा घेणेकरिता सर्व नोडल अधिकारी यांची बैठक आयोजित करण्यात आली. निवडणूक कामकाज प्रभावीपणे पार पाडण्याकरिता एकूण २४ विषयांकरिता नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आलेली असून खालीलप्रमाणे नोडल अधिकारी यांनी आपल्या विषयाशी निगडीत कामकाजाबाबत प्रेझेन्टेशन देखील सादर केले.
यामध्ये पालिका अधिकाऱ्यांनी खालील मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत केले. तसेच अधिकाऱ्यांनी देखील पुणे पालिका विना अडथळा पार पाडण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले आहे. याबैठीमध्ये खालील मुद्द्यांवर चर्चा झाली.