Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Meeting Of Pune Municipal Officials Was Held In The Context Of Municipal Elections 2026

Political News : उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपली; महापालिका अधिकारी सज्ज, खर्चावर राहणार करडी नजर

राज्यामध्ये पुणे महापालिकेसह 26 पालिकांच्या निवडणूका होणार आहेत. यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपली असून पालिका अधिकाऱ्यांनी देखील आढावा बैठक घेतली.

Updated On: Dec 31, 2025 | 12:18 PM
meeting of Pune municipal officials was held in the context of the municipal elections 2026

महापालिका निवडणुक 2026 च्या पार्श्वभूमीवर पुणे पालिका अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Maharashtra Local Body Elections : पुणे : राज्यामध्ये महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. येत्या 15 जानेवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून 16 जानेवारी रोजी निकाल हाती येणार आहे. यासाठी सर्वच यंत्रणा कामाला लागली आहे, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसह महानगर पालिकांचे अधिकारी देखील कामाला लागले आहेत. महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मूदत आता संपली आहे. त्यामुळे प्रचाराचा धुराळा उडाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिका आयुक्त तथा शहर निवडणूक अधिकारी नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली आहे.

पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिका आयुक्त तथा शहर निवडणूक अधिकारी नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. यामध्ये अतिरिक्त महापालिका आयुक्त(विशेष) ओमप्रकाश दिवटे, उपायुक्त निवडणूक प्रसाद काटकर यांच्या उपस्थितीत पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ च्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या कामकाजाचा आढावा घेणेकरिता सर्व नोडल अधिकारी यांची बैठक आयोजित करण्यात आली. निवडणूक कामकाज प्रभावीपणे पार पाडण्याकरिता एकूण २४ विषयांकरिता नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आलेली असून खालीलप्रमाणे नोडल अधिकारी यांनी आपल्या विषयाशी निगडीत कामकाजाबाबत प्रेझेन्टेशन देखील सादर केले.

हे देखील वाचा : PM Modi on Budget 2026: २०२६-२७ अर्थसंकल्पाची तयारी अंतिम टप्प्यात; PM मोदी यांनी घेतली अर्थतज्ज्ञांची भेट

यामध्ये पालिका अधिकाऱ्यांनी खालील मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत केले. तसेच अधिकाऱ्यांनी देखील पुणे पालिका विना अडथळा पार पाडण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले आहे. याबैठीमध्ये खालील मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

  • मनुष्यबळ व्यवस्थापन – बैठकीमध्ये मनुष्यबळ व्यवस्थापन कक्षाने मतदान केंद्राकरिता २४ हजार हून अधिक कर्मचारी उपलब्ध असून प्रशिक्षण देण्याची कार्यवाही सुरू असलेल्या बाबत सांगितले.
  • आचारसंहिता कक्ष – राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार आचारसंहिता विषयक कार्यवाही सुरू असून याकरिता SST,FST,VVT,VST पथके २४*७ कार्यरत असून प्राप्त तक्रारी २४ तासाच्या आत निर्गत करण्यात येत आहेत.आचारसंहिता भंगाच्या अनुषंगाने १ FIR दाखल करण्यात आला असून जवळपास ८००० + FLEX, BANNER, FLAGS इत्यादी निष्काशीत करण्यात आले. त्याचप्रमाणे ५ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यावर विहित वेळेत कारवाई करण्यात आली.
  • ईव्हीएम व्यवस्थापन – निवडणुकीसाठी लागणारी ईव्हीएम मशीन ९ हजार उपलब्ध झाल्या असून उर्वरित मशीन आयोगाच्या निर्देशानुसार प्राप्त करून घेण्यात येत आहेत तसेच सर्व ईव्हीएम वाहतूक वाहनांना जीपीएस यंत्रणा लावलेली असून पोलीस बंदोबस्तामध्ये वाहतूक करण्यात येत आहे तसेच स्ट्रॉंग रूम अद्ययावत असून त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही देखील लावण्यात आले आहेत.
  • मतदान साहित्य छपाई – मतदानाच्या दिवशी आवश्यक असणारे सर्व साहित्य छपाई करण्याची कार्यवाही सुरू असून ४०११ मतदान केंद्राकरिता ६५०० साहित्याच्या किट तयार करण्याची कार्यवाही सुरू असून विहित वेळेत पूर्ण होईल. त्याचप्रमाणे मतपत्रिका छापणेकरिता आवश्यक असलेले रंगीत कागद उपलब्ध असून मतपत्रिका छापणेकरिता सर्व तयारी झालेली आहे.
  •  वाहतूक व्यवस्थापन – वाहतूक व्यवस्थापन अंतर्गत आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी यांना १०५१ वाहने उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. तसेच वाहतूक आराखडा नकाशासह तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
  •  टपाली मतपत्रिका – निवडणूक कर्मचारी यांनी ३०,०००+ टपाली मतपत्रिकाकरिता मागणी नोंदवली असून त्याअनुषंगाने कार्यवाही सुरु आहे.
  •  माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती- महापालिका स्तरावर सदर समितीचे गठन केले असून यामध्ये इलेक्ट्रानिक जाहिरात पुर्वप्रमाणन व पेड न्युज संदर्भात कार्यवाही करण्यात येत असून आतापर्यंत ९ प्राप्त अर्जांना परवानगी देण्यात आलेली आहे.
  •  मतमोजणी केंद्र व्यवस्थापन – निवडणूक निर्णय अधिकारी निहाय मतमोजणी केंद्र अंतिम करण्यात आले असून टेबल संख्या, फेरीसंख्या, कर्मचारी नियुक्ती व अनुषंगीक तयारी सुरु आहे.
  • एक खिडकी कक्ष – ज्या पद्धतीने थकबाकी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे करिता ऑनलाईन पद्धतीने कार्यप्रणाली यशस्वीरित्या कार्यान्वित करून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले त्याच पद्धतीने प्रचारासाठी आवश्यक सर्व परवानगी ऑनलाइन पद्धतीने देण्यात येणार आहे. तरी उमेदवारांनी सदर प्रणालीव्दारे सर्व परवानगी प्राप्त करुन घ्यावे असे आवाहन करणेत येत आहे.हे देखील वाचा : उमेदवारी न मिळाल्याने कार्यकर्त्याचा उद्रेक; राष्ट्रवादीचे कार्यालयच फोडले, बॅनरही फाडलात्याचप्रमाणे सर्व मतदान केंद्रावर ASSUARED MINIMUN FACILITIES पुरविण्यात येणार असून सर्व मतदान केंद्र साहित्य वाटप व स्विकृती केंद्र, मतमोजणी केंद्र या ठिकाणी वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच सर्व मतदान केंद्राच्या ठिकाणी दिव्यांग मतदारांकरिता व्हिलचेअर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
    सदर बैठकीमध्ये निवडणूक खर्च व्यवस्थापन कक्ष प्रमुखांनी सर्व उमेदवारांनी दररोज विहित नमुन्यात दैनंदिन खर्च हा निवडणूक खर्च व्यवस्थापन पथकाकडे न चुकता सादर करणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. तसेच याकरिता बाबनिहाय रेट लिस्ट देखील प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे सांगितले.

Web Title: Meeting of pune municipal officials was held in the context of municipal elections 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 12:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“मुंब्र्याला हिरवं करायचं आहे…”; AIMIM नगरसेविका Sahar Sheikh अडचणीत, पोलिसांनी बजावली नोटीस
1

“मुंब्र्याला हिरवं करायचं आहे…”; AIMIM नगरसेविका Sahar Sheikh अडचणीत, पोलिसांनी बजावली नोटीस

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह
2

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न
3

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Sangali Election 2026 : महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ चे बटन दाबून दर्शवली नाराजी; 31 हजार सांगलीकरांचा उमेदवारांना नकार
4

Sangali Election 2026 : महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ चे बटन दाबून दर्शवली नाराजी; 31 हजार सांगलीकरांचा उमेदवारांना नकार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM