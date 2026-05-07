Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Bhayander News Shivaji Statue Controversy Escalates Repair Or Relocation Plan Mns Makes Scathing Allegations Against The Administration

Bhayander News : शिवरायांच्या पुतळ्याचा वाद विकोपाला; दुरुस्ती की स्थलांतराचा डाव? मनसेचा प्रशासनावर सणसणीत आरोप

Bhayander News : शहराच्या प्रवेशद्वारावर काशिमीरा चौकात गेल्या तीन दशकांपासून उभा असलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा स्थलांतरित करण्याच्या चर्चेमुळे शहरात पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे.

Updated On: May 07, 2026 | 01:09 PM
Bhayander News : शिवरायांच्या पुतळ्याचा वाद विकोपाला; दुरुस्ती की स्थलांतराचा डाव? मनसेचा प्रशासनावर सणसणीत आरोप
Follow Us:
Follow Us:
  • शिवरायांच्या पुतळ्याचा वाद विकोपाला
  • दुरुस्ती की स्थलांतराचा डाव? मनसेचा प्रशासनावर सणसणीत आरोप
भाईंदर/विजय काते : मिरा-भाईंदर शहराच्या प्रवेशद्वारावर काशिमीरा चौकात गेल्या तीन दशकांपासून उभा असलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा स्थलांतरित करण्याच्या चर्चेमुळे शहरात पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. या मुद्द्यावर शिवप्रेमींसह विविध राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) प्रशासनाविरोधात मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.काशिमीरा चौकातील हा पुतळा शहराच्या ओळखीचे प्रतीक मानला जातो. चौकाच्या मध्यभागी उभारलेला हा ऐतिहासिक पुतळा अनेक वर्षांपासून शिवप्रेमींसाठी श्रद्धास्थान राहिला आहे. मात्र, मागील काही वर्षांत शहरात मेट्रो प्रकल्प, उड्डाणपूल आणि रस्ते विस्ताराची मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू झाल्याने चौकाचे स्वरूप बदलले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुतळ्याच्या दुरुस्ती आणि संभाव्य स्थलांतराचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.

पूर्वीही पुतळा हटवण्याचा प्रस्ताव समोर आल्यानंतर शिवप्रेमींनी जोरदार विरोध केला होता. त्यानंतर प्रशासनाने पुतळ्याभोवतीच मेट्रो आणि उड्डाणपूल उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. शहराची ओळख कायम राहावी यासाठी घोडबंदर परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा उभारण्यात आला आणि त्याचे लोकार्पणही करण्यात आले होते.दरम्यान, काशिमीरा परिसरात नुकतीच मेट्रो सेवा सुरू झाली असून उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या बांधकामांमुळे मूळ पुतळा पूर्वीसारखा स्पष्ट दिसत नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पुतळ्याच्या दुरुस्तीबाबत आणि पुढील निर्णयासाठी हा विषय महापालिकेच्या महासभेत चर्चेसाठी मांडण्यात आला.

Mira Bhayander : अतिक्रमण झालेल्या झोपड्यांना भीषण आग; निष्काळजीपणामुळे महानगरपालिकेवर टीकेची झोड

मिळालेल्या माहितीनुसार, पुतळ्याच्या दुरुस्तीसाठी तज्ज्ञ सल्लागार आणि मूर्तिकार नेमण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. मात्र, दुरुस्तीच्या काळात पुतळा हटवल्यानंतर तो पुन्हा मूळ ठिकाणी बसविण्यात येणार की अन्यत्र स्थलांतरित केला जाणार, याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याच अनिश्चिततेमुळे शिवप्रेमींमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.मनसे पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनावर टीका करत, “छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हा केवळ शिल्प नसून महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे प्रतीक आहे. कोणताही निर्णय घेताना शिवप्रेमींची भावना विचारात घेतली गेली पाहिजे. अन्यथा शहरात तीव्र आंदोलन उभे केले जाईल,” असा इशारा दिला आहे.+या मुद्द्यावरून आता शहरातील राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत असून, पुढील काही दिवसांत शिवप्रेमी संघटना, सामाजिक संस्था आणि विविध पक्षांकडून आंदोलनाची भूमिका अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Bhayander News : कोस्टल रोड बांधकामादरम्यान मोठी दुर्घटना; गॅन्ट्री क्रेनचा प्लॅटफॉर्म कोसळल्याने कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू

 

Web Title: Bhayander news shivaji statue controversy escalates repair or relocation plan mns makes scathing allegations against the administration

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 07, 2026 | 01:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये पुन्हा बिबट्याची दहशत; वनविभाग सतर्क, नागरिकांना सावधतेचे आवाहन
1

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये पुन्हा बिबट्याची दहशत; वनविभाग सतर्क, नागरिकांना सावधतेचे आवाहन

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!
2

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार
3

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन
4

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM