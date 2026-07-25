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Jalgaon News: गैरवर्तन पडलं महागात! पोलिस अधीक्षकांनी उचललं कठोर पाऊल

Updated On: Jul 25, 2026 | 11:42 AM IST
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सारांश

Jalgaon News: जळगाव जिल्हा पोलिस मुख्यालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी गैरवर्तन, शिवीगाळ, धमकी देणे आणि शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण केल्याच्या आरोपांप्रकरणी दोन महिला सहाय्यक फौजदारांना निलंबित करण्यात आले आहे.

Jalgaon News (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

Jalgaon News (फोटो सौजन्य-सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • जिल्हा पोलिस मुख्यालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी गैरवर्तन
  • शासकीय कामकाजात अडथळा
  • दोन्ही महिला कर्मचा-यांविरोधात स्वतंत्र कसुरी अहवाल
जळगाव (वा.) जिल्हा पोलिस मुख्यालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी गैरवर्तन, शिवीगाळ, धमकी आणि शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण केला. या प्रकरणी दोन महिला सहाय्यक फौजदारांना जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी निलंबित केले आहे. गीता हरिशंकर कश्यप आणि श्रद्धा वसंतराव रामोशी अशी निलंबित कर्मचाऱ्यांची नावे असून, या कारवाईमुळे पोलिसदलात खळबळ उडाली. पोलिस मुख्यालयाचे राखीव पोलिस निरीक्षक प्रशांत सुगरवार यांनी दोन्ही महिला कर्मचा-यांविरोधात स्वतंत्र कसुरी अहवाल सादर केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. आदेश २१ जुलै रोजी जारी करण्यात आले.

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फौजदारांना तात्काळ निलंबित

या प्रकारांची गंभीर दखल पोलिस घेत अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी दोन्ही सहायक फौजदारांना तात्काळ निलंबित केले. निलंबन काळात त्यांना दररोज सकाळी व सायंकाळी राखीव पोलिस निरीक्षकांकडे हजेरी लावणे बंधनकारक राहणार असून, अधीक्षकांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालयाची हद्द सोडता येणार नसल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. शिस्तभंगाच्या या कारवाईची जिल्हा पोलिस दलात जोरदार चर्चा सुरू आहे. (Jalgaon News)

हजेरी मास्तराची हजेरी !

16 जुलै रोजी दुपारी गीता कश्यप यांनी पोलिस मुख्यालयातील हजेरी प्रमुख संभाजी पाटील यांना वेतनवाढीबाबत वरिष्ठांकडे अहवाल का पाठविला, याचा जाब विचारत शिवीगाळ केली. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी दिल्याचाही आरोप आहे. यावेळी मध्यस्थी करण्यासाठी आलेले राखीव पोलिस निरीक्ष प्रशांत सुगरवार यांच्याशीही त्यांनी आक्रमक वर्तन केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

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गोपनीय अहवाल पाठवल्याचा राग

17 जुलै रोजी श्रद्धा रामोशी यांनीही हजेरी कक्षात येऊन गोपनीय अहवाल वरिष्ठांकडे का पाठविला, यावरून संभाजी पाटील यांच्याशी वाद घातला. अहवाल राखीव पोलिस निरीक्षकांनी पाठविल्याचे समजल्यानंतर त्यांनी हजेरी कक्षात उपस्थित शिवीगाळ केली.

कर्मचाऱ्यांसमोर तसेच हजेरी प्रमुख, राखीव पोलिस निरीक्षक आणि अन्य एका कर्मचाऱ्याला चपलेने मारण्याची तसेच न्यायालयात खटला दाखल करून नोकरी करू देणार नसल्याची धमकी दिल्याचा आरोप आहे.

Web Title: Misbehavior with senior officers at the jalgaon district police headquarters

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Published On: Jul 25, 2026 | 11:42 AM

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