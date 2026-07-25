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आयटी पार्कची वाहतूक कोंडी फुटणार ! पुणे मेट्रो मार्गिका-3 च्या ‘माण ते बालेवाडी’ टप्प्याला सुरक्षा मंजुरी

Updated On: Jul 25, 2026 | 12:14 PM IST
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सारांश

मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांच्या पथकाने यापूर्वी या मार्गाची सखोल पाहणी करून विविध तांत्रिक मुद्द्यांचा आढावा घेतला होता. 'पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड'ने सर्व त्रुटींची पूर्तता करत अहवाल सादर केला.

आयटी पार्कची वाहतूक कोंडी फुटणार! पुणे मेट्रो मार्गिका-३ च्या 'माण ते बालेवाडी' टप्प्याला सुरक्षा मंजुरी

आयटी पार्कची वाहतूक कोंडी फुटणार! पुणे मेट्रो मार्गिका-३ च्या 'माण ते बालेवाडी' टप्प्याला सुरक्षा मंजुरी

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विस्तार

पिंपरी : हिंजवडी आयटी पार्कला शहराच्या मध्यवर्ती भागाशी जोडणाऱ्या ‘पुणे मेट्रो मार्गिका-३’ (हिंजवडी ते शिवाजीनगर) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे. या मार्गावरील ‘माण स्थानक ते आर. के. लक्ष्मण म्युझियम (बालेवाडी)’ या टप्प्याला मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी (सीएमआरएस) प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यासाठी तात्पुरते प्राधिकरण प्रदान केले आहे. त्यामुळे या मार्गावर प्रत्यक्ष प्रवासी सेवा सुरू होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

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सुमारे १३ किलोमीटर लांबीच्या या दुहेरी मार्गावर एकूण १२ स्थानके समाविष्ट आहेत. ही मेट्रो प्रणाली ७५० व्होल्ट डीसी थर्ड रेल ट्रॅक्शन आणि सीबीटीसी सिग्नलिंगवर आधारित आहे. सुरक्षा मंजुरी मिळाल्यामुळे आता या मार्गावर ‘एटीपी’ मोडअंतर्गत ताशी ८० किलोमीटरच्या कमाल वेगाने मेट्रो धावू शकणार आहे.

कडक तपासणी आणि वैधानिक मान्यता

मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांच्या पथकाने यापूर्वी या मार्गाची सखोल पाहणी करून विविध तांत्रिक मुद्द्यांचा आढावा घेतला होता. ‘पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड’ने सर्व त्रुटींची पूर्तता करत अहवाल सादर केला.

प्रवासी सेवेच्या मंजुरीपूर्वी या मार्गावर पुढील महत्त्वाची प्रमाणपत्रे व चाचण्या यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आल्या.

– सर्व १२ स्थानकांसाठी अग्निशमन दलाची ना-हरकत प्रमाणपत्रे
– मुख्य विद्युत निरीक्षकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र
– दूरसंचार विभागाचा परवाना व आयएसए प्रमाणपत्र
– स्थापत्य, ट्रॅक, सिग्नलिंग आणि रोलिंग स्टॉक प्रणालींची काटेकोर पडताळणी

पुणेकरांच्या सेवेत आधुनिक मेट्रोसाठी आम्ही कटिबद्ध

“ही वैधानिक सुरक्षा मंजुरी प्रकल्पासाठी अत्यंत ऐतिहासिक टप्पा आहे. सुरक्षितता आणि गुणवत्तेच्या सर्वोच्च मानकांचे पालन करत पुणेकरांच्या सेवेत आधुनिक मेट्रो दाखल करण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे कटिबद्ध आहोत.”

– अनिल कुमार सैनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड

आयटी पार्क परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटण्यास होईल मदत

“या मंजुरीमुळे आयटी पार्क परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटण्यास मोठी मदत होईल. नागरिकांना वेगवान आणि सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध करून देण्यासाठी पीएमआरडीए प्रशासन उर्वरित प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करेल.”

– डॉ. अभिजीत चौधरी, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए

Web Title: Safety clearance for the maan to balewadi section of pune metro line 3

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Published On: Jul 25, 2026 | 12:14 PM

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