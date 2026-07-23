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Jalgaon: शिवशाही पुन्हा जळाली! चालकाच्या सतर्कतेमुळे बचावले ‘इतके’ प्रवासी

Updated On: Jul 23, 2026 | 11:17 AM IST
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सारांश

Jalgaon: धुळे शहरातील शिवशाही बसला पुन्हा एकदा आग लागल्याची धक्कादायक घटना घडली. चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे बसमधील ४९ प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले, त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली.

Shivshahi Bus Fire (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Shivshahi Bus Fire (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • धावत्या शिवशाही बसला धुळ्याजवळ भीषण आग
  • ४९ प्रवाशांचे चालक वाहकाव्या सतर्कतेमुळे प्राण वाचले
  • काही मिनिटांत बस जळून खाक
  • प्राथमिक अंदाज शॉर्टसर्किट
  • यापूर्वीही शिवशाही बसांना आग लागण्याच्या घटना
Shivshahi Bus Fire: शिवशाही बसेसला वारंवार आग लागण्याच्या घटना घडत असतानाही एसटी महामंडळाने धडा घेतला आहे का? हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नंदुरबारहून धुळ्याकडे येणाऱ्या शिवशाही बसला मंगळवारी दुपारी धुळे शहरालगतच्या नगावबारी परिसरात भीषण आग लागली. काही क्षणांतच बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. सुदैवाने चालक आणि वाहक यांच्या प्रसंगावधानामुळे ४९ प्रवाशांचे प्राण वाचले, अन्यथा मोठी जीवितहानी अटळ होती. (Jalgaon)

बस तत्काळ रस्त्याच्या कडेला उभी

एमएच ०६ बीडब्ल्यू-०४७१ क्रमांकाची शिवशाही बस धुळ्याकडे येत असताना इंजिनातून अचानक धूर निघू लागला. काही क्षणांतच धुराचे आगीत रूपांतर झाले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखत चालक राहुल रमेश चव्हाण यांनी बस तत्काळ रस्त्याच्या कडेला उभी केली. वाहक साजिद महमंद यांच्या मदतीने सर्व प्रवाशांना तातडीने खाली उतरविण्यात आले. प्रवासी बाहेर पडताच काही मिनिटांत संपूर्ण बस आगीच्या विळख्यात सापडली. या दुर्घटनेने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. चालक आणि वाहक यांनी कर्तव्यदक्षता दाखवली; मात्र वारंवार जळणाऱ्या शिवशाही बसांमुळे एसटीच्या देखभाल व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

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राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत

घटनेची माहिती मिळताच धुळे महापालिकेचे अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली. मात्र, तोपर्यंत बस जवळपास पूर्णपणे जळून खाक झाली होती. या घटनेमुळे काही काळ राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली. प्राथमिक माहितीनुसार, शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असली, तरी अंतिम कारण तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे.

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प्रवाशांच्या जीवाशी सुरू असलेला हा खेळ कधी थांबणार?

या घटनेने पुन्हा एकदा एसटी महामंडळाच्या देखभाल व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. यापूर्वीही शिवशाही बसांना आग लागण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. तरीही तांत्रिक तपासणी, फिटनेस ऑडिट आणि अग्निसुरक्षा उपाययोजनांबाबत ठोस बदल का होत नाहीत ? प्रवाशांच्या जीवाशी सुरू असलेला हा खेळ थांबणार कधी, असा सवाल आता प्रवासी उपस्थित करू लागले आहेत.

Web Title: Dhule shivshahi bus catches fire again

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Published On: Jul 23, 2026 | 11:17 AM

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