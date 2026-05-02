राज्यातील 364 पोलिसांना मिळणार बढती; सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आता होणार पोलिस निरीक्षक

Updated On: May 02, 2026 | 09:26 AM
मुंबई : मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील पोलिस विभागाकडून एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर, ३६४ सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांना तात्काळ प्रभावाने पोलिस निरीक्षक पदावर पदोन्नती देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गृह विभागाने नुकतीच १८९ अधिकाऱ्यांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. गृह विभागाने आता संबंधित युनिट प्रमुखांना या सर्व अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊन त्यांना त्यांच्या सध्याच्या जबाबदाऱ्यांमधून तात्काळ कार्यमुक्त करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

कायदेशीर व प्रशासकीय गुंतागुंतीत संपूर्ण प्रक्रिया अडकली होती. मात्र, आता हा निर्णय पोलिस दलासाठी मनोबल वाढवणारा मानला जात आहे. कारण ही प्रक्रिया काही काळापासून कायदेशीर आणि प्रशासकीय गुंतागुंतीत अडकली होती. गृह विभागाने आदेश क्रमांक ०२ द्वारे या पदोन्नतींना आधीच मंजुरी दिली होती. मात्र, मुंबईच्या एमएमपी न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असलेल्या एका अर्जामुळे आणि सामान्य प्रशासन विभागाने २१ ऑगस्ट, २०२५ रोजी दिलेल्या निर्देशांमुळे तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती. या स्थगितीमुळे, युनिट प्रमुखांना कोणत्याही अधिकाऱ्याला नवीन नियुक्तीसाठी कार्यमुक्त न करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

याचिकेच्या सुनावणीमुळे आता न्यायालयीन प्रकरणाची परिस्थिती बदलली आहे. हा तिढा सोडवण्यात न्यायपालिकेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शरद काका वायंदे आणि शिवशंकर रमेश भोसले यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेच्या सुनावणीने परिस्थिती बदलली. २९ एप्रिल, २०२६ रोजी झालेल्या ताज्या न्यायालयीन घडामोडींनंतर, सरकारने पदोन्नती प्रक्रियेला हिरवा कंदील दाखवला आहे.

नवीन पदांसह नवीन जबाबदाऱ्या

आता कोणताही विलंब न करता, या ३६४ अधिकाऱ्यांना नवीन पदांसह नवीन जबाबदाऱ्या सोपवल्या जात आहेत. यामुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था आणखी मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. या शुभारंभ प्रसंगी सहाय्यक आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी, सहाय्यक आयुक्त अभिजीत बांगर, सहाय्यक आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांसह महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि जनगणना विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने मोठा प्रशासकीय फेरबदल केला आहे. राज्य गृह मंत्रालयाने २१ वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची यादी जाहीर केली असून, या फेरबदलाचा केंद्रबिंदू मुंबई ठरली आहे. सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी मुंबई पोलिस दलात चार नवीन पोलीस उपायुक्त (DCP) नियुक्त करण्यात आले आहेत. या नियुक्त्यांमध्ये अनुभवी तसेच तरुण अधिकाऱ्यांचा समतोल राखण्यात आला आहे.

