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Maharashtra News: वंचित आघाडीचा रास्ता रोको, पोलिसांकडून आंदोलनकर्ते ताब्यात

Updated On: Jul 24, 2026 | 12:38 PM IST
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सारांश

Maharashtra News: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदला धुळ्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

Vanchit Aaghadicha Rasta Roko News (फोटो सौजन्य- सोशलमी

Vanchit Aaghadicha Rasta Roko News (फोटो सौजन्य- सोशलमी

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विस्तार
  • धुळ्यात विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडीचे आंदोलन
  • महाराष्ट्र बंदला प्रतिसाद 
  • मोठ्या नेत्यांची प्रतिमा हातात घेऊन विद्याथ्यावरील लाठीमाराचा निषेध
  • पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात
  • आंदोलन सुरूच राहिल्याने पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतलं
Vanchit Aaghadicha Rasta Roko News: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदला गुरुवारी धुळ्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. बंदच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आणि कराचीवाला खुंटा तसेच चाळीसगाव चौफुली येथे रास्ता रोको आंदोलन करत शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. आदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि शहीद भगतसिंग यांच्या प्रतिमा हातात घेऊन विद्याथ्यावरील लाठीमाराचा निषेध नोंदविला आहे. (Maharashtra News)

कारवाईची मागणी

आंदोलनादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. वंचित बहुजन आधाडीच्या पदाधिका-यांनी विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली यानंतर वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली.

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बाबासाहेब आणि भगतसिंग यांच्या प्रतिमा

केंद्र व राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाईचा निषेध करण्यात आला.

रास्ता रोकोमुळे काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत आंदोलनकर्त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आंदोलन सुरूच राहिल्याने पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेत रस्ता मोकळा केला.

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नेमकं प्रकरण काय?

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे अनेक दिवसांपासून विद्यार्थी ठिय्या आंदोलन करत बसले आहेत. या आंदोलनाचे पडसाद आता महाराष्ट्रात उमटत आहेत. प्रकाश आंबडेकर यांनी 25 जुलैला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती.याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील बहुतेक ठिकाणी महाराष्ट्र बंदला पाठिंबा मिळत गेला. गेल्या अनेकदिवसांपासून सोनम वांगचूक हे उपोषणाला बसले आहेत. क्रॉकोज जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दीपके हे सुद्धा सोनम वांगचूक यांच्यासोबत उपोषणाला बसले आहेत. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावी अशी मागणी आहे. जो पर्यंत शिक्षणमंत्री राजीनामा देत नाहीत. तो पर्यंत आंदोलनमागे घेणार नाही असे ठाम भूमिकेवर दिल्लीतील आंदोलन करत आहेत.

Web Title: Vanchit aghadi stages rasta roko protesters detained by police

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Published On: Jul 24, 2026 | 12:37 PM

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