Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Maharashtra Politics: ‘कोकण’च शिवसेनेचा बालेकिल्ला; मालवणमध्ये राणेंच्या नेतृत्वात…

विधानसभा निवडणुकीत भाजपात असलेले निलेश राणे यांना तिकीट न मिळाल्यामुळे त्यांनी शिंदे शिवसेनेत प्रवेश करत एकनाथ शिंदे याच्याकडून तिकीट मिळविले आणि विजयश्रीही खेचून आणली.

Updated On: Dec 24, 2025 | 03:17 PM
Maharashtra Politics: 'कोकण'च शिवसेनेचा बालेकिल्ला; मालवणमध्ये राणेंच्या नेतृत्वात...

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

पुन्हा एकदा मालवणमध्ये फडकवला शिवसेनेचा झेंडा
मालवण, कुडाळमध्ये शिवसेनेचे वर्चस्व कायम 
कोकणात महायुतीने जिंकल्या सर्वाधिक जागा

संजय वालावलकर/मालवण: शिवसेनेचाच बालेकिल्ला असल्याचे नगर परिषदेच्या निवडणुकीत मतदारांनी दाखवून दिले आहे. स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांची एकसंध शिवसेना असताना मालवण शहर आणि तालुका हा नेहमीच शिवसेनेच्याच पाठीशी राहिला होता. त्यानंतर शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर आता झालेल्या नगरपरिषदेच्या या निवडणुकीमध्ये महायुती तुटल्यामुळे भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांच्यात स्वतंत्र लढती झाल्या. पैशाचा पाऊस पडूनही मालवणवासीय मतदारांनी आपला कौल शतप्रतिशत शिवसेनेलाच असल्याचे पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.

तालुक्यात शिवसेनेचे संघटन झाले अधिक मजबूत

बाळासाहेबांच्या काळातील शिवसेनेचे संघटन अजूनही लोकांच्या मनामध्ये भिनली असल्यामुळे उद्धव शिवसेना आणि बाळासाहेबांची शिवसेना नसली तरी मालवण शिवसेनेचेच राहिले असल्याचा शिक्कामोर्तब नगर परिषदेच्या निवडणुकीवरून दाखवून दिले आहे. ग्रामीण भागातही मालवण आणि कुडाळ या दोन्ही तालुक्यात शिवसेनेचे संघटन अधिक मजबूत झाल्याचे बोलले जात आहे, कोकण म्हटले की शिवसेना है समीकरण आहे. मध्यंतरीच्या काळात शिवसेना दुभंगल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिदे शिवसेनेचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात आणि कोकणात शिवसेना जोमाने वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले. मध्यंतरीच्या काळात उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांचा पराभव झाला.

Ratnagiri News : शिवसेना 16 जागा तर भाजप 11 जागा…, चिपळूण नगर परिषदेत भाजपच्या नगरसेवकाची दमदार ‘एन्ट्री’

लढणाऱ्या स्वबळावर भाजपला मोठा धक्का
विधानसभा निवडणुकीत भाजपात असलेले निलेश राणे यांना तिकीट न मिळाल्यामुळे त्यांनी शिंदे शिवसेनेत प्रवेश करत एकनाथ शिंदे
याच्याकडून तिकीट मिळविले आणि विजयश्रीही खेचून आणली. निलेश राणे यांनी कुडाळ- मालवण विधानसभा मतदारसंघात कुडाळ नगरपरिषद आपल्या ताब्यात ठेवली, त्याच दरम्यान नुकत्याच झालेल्या मालवण नगर परिषदेच्या निवडणुकीत सुद्धा त्यानी शत
प्रतिशत शिवसेना मालवणमध्ये असल्याचे व ताकद पणाला लावत शिंदे शिवसेनेला प्रमाणात बळ देत मालवण नगरपरिषदेवर शिवसेनेचा झेंडा पुन्हा फडकवला, आमदार निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने १० जागासह नगराध्यक्ष पदावर कब्जा मिळवत
निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले.

Maharashtra Politics: कोकणातील चौदा पालिकांवर ‘महिला राज’; ‘या’ जागांवर मिळवला विजय

निवडणुकीपूर्वी भाजपने पत्रकार परिषद घेऊन शिंदे शिवसेनेला केवळ चार जागांची ऑफर दिली होती. शिदे शिवसेना मालवणात शून्य आहे, असे वक्तव्य करत भाजपने त्यांना डिववले होते. हा अपमान जिव्हारी लागलेल्या आमदार नीलेश राणे वानी सर्वे २० जागांवर वर्चस्व मिळविण्याचा निर्धार केला. आजच्या निकालाने राणे यांनी भाजपध्या टीकेला चोख प्रत्युत्तर दिल्याचे दिसून आले, नगराध्यक्ष पदासाठी झालेल्या तिरंगी लहतीत शिदि शिवसेनेच्या ममता वराडकर यांनी बाजी मारली, त्या मालवणव्या १६ व्या माराध्यक्ष बनल्या आहेत, ठाकरे शिवसेनेच्या पूजा करलकर दुसऱ्या स्थानी, तर भाजपाच्या शिल्पा खीत तिसन्या स्थानी राहिल्याचे दिसून आले. भाजपला रामराम करत शिंदे शिवसेनेत गेलेल्या ममता वराडकर यांना मतदारांनी कौल दिला.

Web Title: Mla nilesh rane win malvan nagar parishad sindhudurga kokan local body election

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 03:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस
1

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष
2

राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!
3

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

Bhaskar Jadhav: “बाळासाहेबांनी जातीचं राजकारण नाकारलं अन्….”, भास्कर जाधवांनी सांगितला ९५ सालचा तो ऐतिहासिक किस्सा
4

Bhaskar Jadhav: “बाळासाहेबांनी जातीचं राजकारण नाकारलं अन्….”, भास्कर जाधवांनी सांगितला ९५ सालचा तो ऐतिहासिक किस्सा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Jan 23, 2026 | 07:05 AM
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM