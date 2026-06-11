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Mumbai Metro Aqua Line: मेट्रो प्रवास झाला आणखी स्मार्ट! एक्वा लाईनमध्ये प्रवाशांना मिळणार अखंड मोबाईल नेटवर्क

Updated On: Jun 11, 2026 | 02:24 PM IST
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सारांश

एक्वा लाईन मेट्रोच्या प्रवाशांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आता मेट्रो प्रवासादरम्यान मोबाईल नेटवर्कची सुविधा उपलब्ध होणार असून, प्रवाशांना कॉलिंग आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा लाभ मिळणार आहे. या सुविधेमुळे विशेषतः भूमिगत मेट्रो प्रवासात नेटवर्क खंडित होण्याच्या समस्येपासून प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.

मेट्रो प्रवास झाला आणखी स्मार्ट! एक्वा लाईनमध्ये प्रवाशांना मिळणार अखंड मोबाईल नेटवर्क

मेट्रो प्रवास झाला आणखी स्मार्ट! एक्वा लाईनमध्ये प्रवाशांना मिळणार अखंड मोबाईल नेटवर्क

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विस्तार
  • मेट्रो प्रवास झाला आणखी स्मार्ट!
  • एक्वा लाईनमध्ये प्रवाशांना मिळणार अखंड मोबाईल नेटवर्क
  • मोबाईल नेटवर्क सेवा आता पुन्हा सुरू
Mumbai Metro Aqua Line News marathi : मुंबई मेट्रोच्या ॲक्वा लाईनने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. या मार्गावरील निवडक विभागांमध्ये मोबाईल नेटवर्क सेवा आता पुन्हा सुरू झाली असून, त्यामुळे प्रवाशांना प्रवासादरम्यान कॉलिंग आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. मुंबई मेट्रो प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, एअरटेल युजर्सला आरे जेव्हीएलआर ते बीकेसी पर्यंत मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध होईल. व्होडाफोन आयडिया (Vi) ग्राहकांना आरे जेव्हीएलआर ते आचार्य आत्रे चौक पर्यंत नेटवर्क सेवा वापरता येईल. आतापर्यंत, भूमिगत मेट्रो मार्गांवर मर्यादित मोबाईल नेटवर्क उपलब्धता ही प्रवाशांसाठी एक मोठी समस्या होती. मात्र, नवीन प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे, प्रवासी प्रवासादरम्यानही सहजपणे मोबाईल फोन वापरू शकतील.

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मुंबई मेट्रोने म्हटले आहे की, ॲक्वा लाईनने प्रवास करणारे प्रवासी आता या विभागांमध्ये अखंड मोबाईल कनेक्टिव्हिटीचा अनुभव घेऊ शकतील. भविष्यात ही सुविधा इतर नेटवर्क ऑपरेटर्स आणि अतिरिक्त स्थानकांपर्यंत विस्तारित केली जाऊ शकते. प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि डिजिटलदृष्ट्या जोडलेला बनवण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानले जाते.

दरम्यान, पुर्वी ॲक्वा लाईनमुळे प्रवासाचा वेळ कमी झाला असला तरी, नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीचा अभाव विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी समस्या बनत होती. त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना ऑनलाइन नोट्स, क्लासच्या सूचना आणि अखंड कनेक्टिव्हिटीची गरज असल्याने, सुमारे ४० मिनिटांसाठी मोबाईल कनेक्टिव्हिटी जाणे त्यांना परवडणारे नव्हते. एका कॉलेज विद्यार्थ्याने सांगितले की, मेट्रोने कॉलेजला पोहोचायला कमी वेळ लागतो, पण वरळीच्या पुढे फोन लागत नाही. त्यामुळे एखादा मेसेज किंवा नोटिफिकेशन चुकणे ही एक समस्या होती, मात्र आता विद्यार्थ्यांपासून सर्वच प्रवाशांना नेटवर्कची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

ॲक्वा लाईनचा पहिला टप्पा कधी सुरू झाला?

यानंतर, २०२४ मध्ये शहरातील सर्वात मोठ्या कॉरिडॉरच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन करण्यात आले. ॲक्वा लाईनचा पहिला टप्पा आरे (जेव्हीएलआर) आणि बीकेसी दरम्यान सुरू झाला. कफ परेडपर्यंत विस्तार केल्यानंतर, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ती पूर्णपणे कार्यान्वित झाली. ही शहरातील सर्वात जास्त जोडणी असलेली लाईन आहे. त्यानंतर २०२६ मध्ये दोन नवीन कॉरिडॉर सुरू करण्यात आले. यलो लाईनच्या लाईन २बी (अंधेरी पश्चिम ते मंडाले) चा पहिला टप्पा (मंडाले ते डायमंड गार्डन) खुला करण्यात आला आहे.

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Web Title: Aqua line metro passengers mobile network facility good news

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Published On: Jun 11, 2026 | 02:24 PM

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