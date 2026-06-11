Mumbai Metro Aqua Line: मेट्रो प्रवास झाला आणखी स्मार्ट! एक्वा लाईनमध्ये प्रवाशांना मिळणार अखंड मोबाईल नेटवर्क

Mumbai Metro 3 मध्ये बुलेट ट्रेन स्टेशन आणि रेसकोर्सला जोडणारे दोन नवीन सबवे बांधले जाणार, जाणून घ्या संपूर्ण आराखडा
मुंबई मेट्रोने म्हटले आहे की, ॲक्वा लाईनने प्रवास करणारे प्रवासी आता या विभागांमध्ये अखंड मोबाईल कनेक्टिव्हिटीचा अनुभव घेऊ शकतील. भविष्यात ही सुविधा इतर नेटवर्क ऑपरेटर्स आणि अतिरिक्त स्थानकांपर्यंत विस्तारित केली जाऊ शकते. प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि डिजिटलदृष्ट्या जोडलेला बनवण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानले जाते.
दरम्यान, पुर्वी ॲक्वा लाईनमुळे प्रवासाचा वेळ कमी झाला असला तरी, नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीचा अभाव विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी समस्या बनत होती. त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना ऑनलाइन नोट्स, क्लासच्या सूचना आणि अखंड कनेक्टिव्हिटीची गरज असल्याने, सुमारे ४० मिनिटांसाठी मोबाईल कनेक्टिव्हिटी जाणे त्यांना परवडणारे नव्हते. एका कॉलेज विद्यार्थ्याने सांगितले की, मेट्रोने कॉलेजला पोहोचायला कमी वेळ लागतो, पण वरळीच्या पुढे फोन लागत नाही. त्यामुळे एखादा मेसेज किंवा नोटिफिकेशन चुकणे ही एक समस्या होती, मात्र आता विद्यार्थ्यांपासून सर्वच प्रवाशांना नेटवर्कची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
यानंतर, २०२४ मध्ये शहरातील सर्वात मोठ्या कॉरिडॉरच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन करण्यात आले. ॲक्वा लाईनचा पहिला टप्पा आरे (जेव्हीएलआर) आणि बीकेसी दरम्यान सुरू झाला. कफ परेडपर्यंत विस्तार केल्यानंतर, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ती पूर्णपणे कार्यान्वित झाली. ही शहरातील सर्वात जास्त जोडणी असलेली लाईन आहे. त्यानंतर २०२६ मध्ये दोन नवीन कॉरिडॉर सुरू करण्यात आले. यलो लाईनच्या लाईन २बी (अंधेरी पश्चिम ते मंडाले) चा पहिला टप्पा (मंडाले ते डायमंड गार्डन) खुला करण्यात आला आहे.
PM Narendra Modi : आता 3 तासांचं अंतर फक्त 1 तासात! मुंबईची ‘पहिली भूमिगत’ मेट्रो लाईन-3 चं आज अखेरच्या टप्प्याचं उद्घाटन