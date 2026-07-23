FDA On BMC Canteen: मुंबई महापालिका कँटीनवर FDAचा दणका; ताकात माशी सापडल्याने कँटीन सील करण्याचे निर्देश

मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) कँटीनमध्ये ताकाच्या ग्लासमध्ये माशी आढळल्याची घटना समोर आल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) तातडीने कारवाई केली आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत संबंधित कँटीन सील करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या तक्रारीनंतर FDA अधिकाऱ्यांनी सुमारे पाच तास कँटीनची सखोल तपासणी केली. तपासादरम्यान स्वच्छतेबाबत गंभीर त्रुटी आणि अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्याने कँटीनचे संचालक कमल कॅटरर्स यांना ‘स्टॉप बिझनेस नोटीस’ बजावण्यात आली आणि कँटीन सील करण्याचे आदेश देण्यात आले.
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या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत BMC च्या आरोग्य आणि कामगार विभागाने संबंधित ठेकेदारावर 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. अन्नाची गुणवत्ता आणि स्वच्छतेत निष्काळजीपणा केल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली.
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईसह राज्यभर अन्नसुरक्षा तपासणी मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेत यापूर्वी KEM रुग्णालयाच्या कँटीनसह अनेक खाद्य आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
याआधी पुण्यात सिया गोयल यांच्या कुटुंबाच्या मसाले आणि सुका मेवा विक्रीच्या दुकानाला कथित नियमभंगामुळे व्यवसाय बंद करण्याची नोटीस देण्यात आली होती. तसेच मुंबईतील प्रसिद्ध K. Rustom Ice Cream Parlour चा फूड लायसन्स उंदीर आणि माश्या आढळल्याच्या तक्रारीनंतर निलंबित करण्यात आला होता. याशिवाय, राज्यातील विविध भागांत भेसळयुक्त दूध आणि निकृष्ट दर्जाच्या अन्नपदार्थांविरोधातही FDA सातत्याने कारवाई करत आहे. FDA ने नागरिकांना अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत जागरूक राहण्याचे आणि कोणतीही तक्रार असल्यास तत्काळ प्रशासनाकडे नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे.या घटनेनंतर BMC प्रशासनालाही कँटीनमधील स्वच्छता आणि अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत अधिक दक्षता घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. चौकशी अहवालानंतर आवश्यकतेनुसार पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
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