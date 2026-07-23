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FDA On BMC Canteen: मुंबई महापालिका कँटीनवर FDAचा दणका; ताकात माशी सापडल्याने कँटीन सील करण्याचे निर्देश

Updated On: Jul 23, 2026 | 06:58 PM IST
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सारांश

मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) कँटीनमध्ये ताकाच्या ग्लासमध्ये माशी आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कठोर भूमिका घेतली आहे. अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे लक्षात घेऊन संबंधित कँटीन सील करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

मुंबई महापालिका कँटीनवर FDAचा दणका; ताकात माशी सापडल्याने कँटीन सील करण्याचे निर्देश

मुंबई महापालिका कँटीनवर FDAचा दणका; ताकात माशी सापडल्याने कँटीन सील करण्याचे निर्देश

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विस्तार
  • मुंबई महापालिका कँटीनवर FDAचा दणका
  • ताकात माशी सापडल्याने कँटीन सील करण्याचे निर्देश
  • ताकाच्या ग्लासमध्ये माशी आढळल्याने कारवाई
FDA On BMC Canteen News Marathi: महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (FDA) राज्यभरात अन्नसुरक्षेसंदर्भात व्यापक तपासणी मोहीम राबवत असून, निष्काळजीपणा करणाऱ्या आस्थापनांवर कठोर कारवाई करत आहे. याच मोहिमेअंतर्गत मुंबईतील बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) मुख्यालयातील कँटीन तात्काळ बंद करून सील करण्याचे आदेश FDA ने दिले आहेत.

ताकाच्या ग्लासमध्ये माशी आढळल्याने कारवाई

मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) कँटीनमध्ये ताकाच्या ग्लासमध्ये माशी आढळल्याची घटना समोर आल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) तातडीने कारवाई केली आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत संबंधित कँटीन सील करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या तक्रारीनंतर FDA अधिकाऱ्यांनी सुमारे पाच तास कँटीनची सखोल तपासणी केली. तपासादरम्यान स्वच्छतेबाबत गंभीर त्रुटी आणि अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्याने कँटीनचे संचालक कमल कॅटरर्स यांना ‘स्टॉप बिझनेस नोटीस’ बजावण्यात आली आणि कँटीन सील करण्याचे आदेश देण्यात आले.

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BMC कडूनही 50 हजारांचा दंड

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत BMC च्या आरोग्य आणि कामगार विभागाने संबंधित ठेकेदारावर 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. अन्नाची गुणवत्ता आणि स्वच्छतेत निष्काळजीपणा केल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली.

तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली मोहीम

FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईसह राज्यभर अन्नसुरक्षा तपासणी मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेत यापूर्वी KEM रुग्णालयाच्या कँटीनसह अनेक खाद्य आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

यापूर्वीही अनेक ठिकाणी धडक कारवाई

याआधी पुण्यात सिया गोयल यांच्या कुटुंबाच्या मसाले आणि सुका मेवा विक्रीच्या दुकानाला कथित नियमभंगामुळे व्यवसाय बंद करण्याची नोटीस देण्यात आली होती. तसेच मुंबईतील प्रसिद्ध K. Rustom Ice Cream Parlour चा फूड लायसन्स उंदीर आणि माश्या आढळल्याच्या तक्रारीनंतर निलंबित करण्यात आला होता. याशिवाय, राज्यातील विविध भागांत भेसळयुक्त दूध आणि निकृष्ट दर्जाच्या अन्नपदार्थांविरोधातही FDA सातत्याने कारवाई करत आहे. FDA ने नागरिकांना अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत जागरूक राहण्याचे आणि कोणतीही तक्रार असल्यास तत्काळ प्रशासनाकडे नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे.या घटनेनंतर BMC प्रशासनालाही कँटीनमधील स्वच्छता आणि अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत अधिक दक्षता घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. चौकशी अहवालानंतर आवश्यकतेनुसार पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

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Web Title: Fly found in buttermilk fda orders sealing of bmc canteen

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Published On: Jul 23, 2026 | 06:58 PM

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