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घरात माशा-डासांचा त्रास वाढलाय? फरशी पुसताना पाण्यात मिसळा ‘या’ गोष्टी मिसळा, मिळेल आराम

Updated On: Jul 25, 2026 | 08:44 PM IST
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सारांश

Mosquito Fly control tips : पावसाळ्यात घरातडास-माशांचा त्रास वाढतो, ज्यामुळे डेंग्यू, मलेरिया आणि इतर आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात. घराची स्वच्छता राखताना काही नैसर्गिक घटकांचा वापर केल्यास कीटकांचा वावर कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

photo- yandex
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विस्तार
  • घरात माशा-डासांचा त्रास वाढलाय?
  • पाण्यात मिसळा ‘या’ गोष्टी मिसळा
  • या गोष्टी ठेवा लक्षात
पावसाळ्यात वाढलेली आर्द्रता आणि साचलेले पाणी यामुळे घरात डास आणि माशांचा त्रास मोठ्या प्रमाणात वाढतो. हे कीटक केवळ अस्वस्थता निर्माण करत नाहीत, तर डेंग्यू, मलेरिया, चिकुनगुनिया तसेच अन्न दूषित होण्यासारख्या समस्यांनाही कारणीभूत ठरू शकतात. त्यामुळे घराची नियमित स्वच्छता आणि योग्य प्रतिबंधात्मक उपाय करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. काही नैसर्गिक सुगंध असलेल्या घटकांचा वापर पुसण्याच्या पाण्यात केल्यास डास आणि माशांचा वावर कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

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कडुलिंबाचे तेल

कडुलिंबाच्या तेलाला नैसर्गिक कीटकप्रतिबंधक गुणधर्म मानले जातात. पुसण्याच्या पाण्यात काही थेंब कडुलिंबाचे तेल मिसळल्यास त्याचा वास डास आणि माशांना दूर ठेवण्यास मदत करू शकतो. यामुळे घरात ताजेपणाही टिकून राहतो.

लिंबाचा रस किंवा लिंबाचे आवश्यक तेल

लिंबाचा सुगंध वातावरण स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतो. पाण्यात थोडा लिंबाचा रस किंवा काही थेंब लिंबाचे आवश्यक तेल मिसळून घर पुसल्यास डास-माशांचा वावर कमी होण्यास मदत मिळू शकते.

व्हाइट व्हिनेगर

व्हिनेगरचा तीव्र वास अनेक कीटकांना दूर ठेवण्यास उपयुक्त मानला जातो. पुसण्याच्या पाण्यात थोडे पांढरे व्हिनेगर मिसळल्यास फरशी स्वच्छ राहण्यास मदत होते आणि कीटकांचा वावरही कमी होतो.

कपूर

पाण्यात थोडा कपूर विरघळवून घर पुसल्यास त्याचा सुगंध वातावरणात पसरतो. हा वास डासांना दूर ठेवण्यासाठी अनेक घरांमध्ये पारंपरिक उपाय म्हणून वापरला जातो.

पुदिना किंवा लेमनग्रास तेलाचाही करू शकता वापर

पुदिना आणि लेमनग्रासच्या तेलांचा तीव्र नैसर्गिक सुगंध डास आणि काही उडणाऱ्या कीटकांना दूर ठेवण्यास मदत करतो. पुसण्याच्या पाण्यात या तेलाचे ५ ते ६ थेंब मिसळल्यास घरात ताजेपणा राहतो आणि डास-माशांचा वावर काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. मात्र, आवश्यक तेलांचा वापर नेहमी मर्यादित प्रमाणातच करावा आणि त्वचेच्या थेट संपर्कापासून दूर ठेवावे.

या गोष्टी ठेवा लक्षात

  • घराच्या आसपास पाणी साचू देऊ नका.
  • कचरा नियमितपणे बाहेर टाका.
  • स्वयंपाकघर आणि जेवणाची जागा स्वच्छ ठेवा.
  • खिडक्या-दरवाजांना जाळी लावा.
नैसर्गिक किंवा आवश्यक तेलांचा वापर करताना त्यांचे प्रमाण मर्यादित ठेवा. घरातील लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक किंवा पाळीव प्राणी असल्यास कोणत्याही तीव्र सुगंधाच्या पदार्थांचा वापर करताना काळजी घ्यावी. तसेच, डासांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात असल्यास केवळ घरगुती उपायांवर अवलंबून न राहता स्थानिक आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Monsoon mosquito fly control home remedies neem oil vinegar tips

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Published On: Jul 25, 2026 | 08:44 PM

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