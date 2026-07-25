घरात माशा-डासांचा त्रास वाढलाय? फरशी पुसताना पाण्यात मिसळा ‘या’ गोष्टी मिसळा, मिळेल आराम

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कडुलिंबाच्या तेलाला नैसर्गिक कीटकप्रतिबंधक गुणधर्म मानले जातात. पुसण्याच्या पाण्यात काही थेंब कडुलिंबाचे तेल मिसळल्यास त्याचा वास डास आणि माशांना दूर ठेवण्यास मदत करू शकतो. यामुळे घरात ताजेपणाही टिकून राहतो.
लिंबाचा सुगंध वातावरण स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतो. पाण्यात थोडा लिंबाचा रस किंवा काही थेंब लिंबाचे आवश्यक तेल मिसळून घर पुसल्यास डास-माशांचा वावर कमी होण्यास मदत मिळू शकते.
व्हिनेगरचा तीव्र वास अनेक कीटकांना दूर ठेवण्यास उपयुक्त मानला जातो. पुसण्याच्या पाण्यात थोडे पांढरे व्हिनेगर मिसळल्यास फरशी स्वच्छ राहण्यास मदत होते आणि कीटकांचा वावरही कमी होतो.
पाण्यात थोडा कपूर विरघळवून घर पुसल्यास त्याचा सुगंध वातावरणात पसरतो. हा वास डासांना दूर ठेवण्यासाठी अनेक घरांमध्ये पारंपरिक उपाय म्हणून वापरला जातो.
पुदिना आणि लेमनग्रासच्या तेलांचा तीव्र नैसर्गिक सुगंध डास आणि काही उडणाऱ्या कीटकांना दूर ठेवण्यास मदत करतो. पुसण्याच्या पाण्यात या तेलाचे ५ ते ६ थेंब मिसळल्यास घरात ताजेपणा राहतो आणि डास-माशांचा वावर काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. मात्र, आवश्यक तेलांचा वापर नेहमी मर्यादित प्रमाणातच करावा आणि त्वचेच्या थेट संपर्कापासून दूर ठेवावे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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