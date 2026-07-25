Big Breaking: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मोठा निर्णय; आता ‘हा’ नेता असणार देशाचा शिक्षण मंत्री

गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात होती. देशभरात सीजेपीचे आंदोलने सुरू होते. त्याला यश आल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्री पदावरून हटवले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुरमू यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मंजूर केल्याचे पाहायला मिळत आहे. आता पंतप्रधान मोदींनी प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे हा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.
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प्रल्हाद जोशी आता देशाचे नवे शिक्षणमंत्री असणार आहेत. त्यांच्याकडे या खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. नवीन शिक्षणमंत्री जाहीर होईपर्यंत प्रल्हाद जोशी अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणार आहेत. राष्ट्रपती मुरमू यांनी प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आल्याचे आदेश काढले आहेत. प्रल्हाद जोशी भाजपचे कर्नाटकचे खासदार आहेत. सध्या केंद्र सरकारमध्ये मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. आता त्यांच्याकडे शिक्षण खात्याचा देखील कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.
प्रल्हाद जोशी हे भाजप पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री आहेत. ते कर्नाटकच्या धारवाड लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आहेत. सध्या ते नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये त्यांच्याकडे ग्राहक व्यवहार, वितरण मंत्री तसेच नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा खात्याची जबाबदारी आहे. प्रल्हाद जोशी हे लहानपणापासूनच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सक्रिय स्वयंसेवक राहिलेले आहेत.
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प्रल्हाद जोशी हे सलग 5 वेळा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. 2103 ते 2016 मध्ये त्यांनी कर्नाटक भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून संघटनेची जबाबदारी सांभाळली होती. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात देखील त्यांच्या महत्वाच्या खात्यांचा कार्यभार देण्यात आला होता. संसदीय कामकाजाचा मोठा अनुभव असल्याचे दिसून येते. कर्नाटकात पक्षवाढीसाठी त्यांचा मोठा वाटा मानला जातो.