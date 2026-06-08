Best Accident : स्टेअरिंगवरील नियंत्रण सुटल्याने दादरमध्ये भीषण अपघात; ३-४ वाहनांना धडक, २ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

मिळालेल्या माहितीनुसार,मिळालेल्या माहितीनुसार, हा अपघात दादर पश्चिममधील कोतवाल गार्डन चौकात झाला. बेस्ट बस आणि कार यांच्यातील ही धडक सकाळी ९:१५ ते ९:४५ च्या दरम्यान झाली. दादरमधील कोतवाल उद्यान आणि प्लाझा टॉकीज परिसरात आल्यानंतर चालकाचं बसवरील नियंत्रण सुटलं. त्यानंतर बसने सुरुवातीला एका ट्रेलरला जोरदार धडक दिली. या धडकेनंतर बसने आणखी तीन ते चार वाहनांना धडक दिल्याची माहिती समोर येत आहे. एका दुचाकीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असून काही वाहनांचंही नुकसान झालं आहे. या अपघातात बेस्ट बसमधील चार प्रवासी जखमी झाले असून त्यांना तातडीने उपचारासाठी सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. जखमींची प्रकृती आणि मृतांचा तपशील अद्याप अधिकृतरीत्या समोर आलेला नाही.
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बेस्ट बस क्रमांक ४६३ प्लाझा सिनेमाजवळून जात असताना चालकाचे स्टेअरिंगवरील नियंत्रण सुटले, ज्यामुळे एक गंभीर अपघात झाला. बसने अनेक दुचाकींनाही धडक दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, एक मोटारसायकलदेखील बसखाली ओढली गेली. यापूर्वीही वर्दळीच्या रस्त्यांवर असेच अपघात घडले असून, त्यात निष्पाप लोकांचा बळी गेला आहे. या अपघातामुळे चालकाच्या मानसिक स्थिती आणि प्रशिक्षणाबद्दल पुन्हा एकदा प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
दरम्यान, ज्या ठिकाणी हा अपघात झाला तो दादरमधील अत्यंत वर्दळीचा भाग मानला जातो. प्लाझा टॉकीज परिसरात पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत मोठी गर्दी असते. भाजी विक्रेते, व्यापारी, नोकरदार वर्ग आणि प्रवाशांची सतत वर्दळ असल्याने हा परिसर कायम गजबजलेला असतो. त्यामुळे अपघातानंतर परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली असून पोलिस आणि वाहतूक विभाग घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. या अपघाताचं नेमकं कारण काय, बसचा वेग किती होता आणि चालकाची काही चूक होती का, याचा तपास सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.
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