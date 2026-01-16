Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

BMC निकालानंतर ‘रसमलाई’वरून राज ठाकरेंवर टीका! भाजप खासदाराचे ‘ते’ ट्विट व्हायरल…

भाजप खासदार पी. सी. मोहन यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधत 'रसमलाई'चा फोटो पोस्ट केला आहे. प्रचारादरम्यान राज ठाकरे यांनी भाजप नेते के. अण्णामलाई यांची 'रासमलाई' म्हणून थट्टा केली होती.

Updated On: Jan 16, 2026 | 07:09 PM
BMC निकालानंतर 'रसमलाई'वरून राज ठाकरेंवर टीका! भाजप खासदाराचे 'ते' ट्विट व्हायरल... (Photo Credit- X)

  • ‘रसमलाई ऑर्डर केलीय’!
  • भाजप खासदाराचा राज ठाकरेंना टोला
  • अण्णामलाईंवरील टीकेला ‘X’ वरून उत्तर
BMC Election Result 2026: मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने मिळवलेल्या ऐतिहासिक विजयानंतर आता सोशल मीडियावर ‘शाब्दिक युद्ध’ पेटले आहे. भाजप खासदार पी. सी. मोहन यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधत ‘रसमलाई’चा फोटो पोस्ट केला आहे. प्रचारादरम्यान राज ठाकरे यांनी भाजप नेते के. अण्णामलाई यांची ‘रासमलाई’ म्हणून थट्टा केली होती, ज्याचा वचपा आता भाजपने निकालांनंतर काढला आहे.

काय आहे ‘रसमलाई’ प्रकरण?

बीएमसी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान तामिळनाडूचे भाजप नेते के. अण्णामलाई यांनी मुंबईला ‘आंतरराष्ट्रीय शहर’ म्हटले होते. यावर संताप व्यक्त करत राज ठाकरे यांनी एका सभेत अण्णामलाई यांचा उल्लेख “रासमलाई” असा करत त्यांची खिल्ली उडवली होती. इतकेच नव्हे तर, “लुंगी हटाओ, पुंगी बजाओ” अशा घोषणा देत दक्षिण भारतीयांवरही निशाणा साधला होता.

भाजप खासदार पी. सी. मोहन यांचे खोचक ट्विट

निकालात भाजपने मुंबईत मुसंडी मारल्यानंतर बंगळुरू सेंट्रलचे खासदार पी. सी. मोहन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर रसमलाईचा फोटो शेअर केला. त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिले, “काही रसमलाई ऑर्डर केली आहे… #BMCResults”. त्यांच्या या पोस्टमुळे राज ठाकरे यांच्या जुन्या टीकेची आठवण करून देत भाजपने विजयाचा आनंद साजरा केला आहे.

महाराष्ट्रात भाजप अन् महायुतीचा महाविजय! CM Devendra Fadnavis म्हणाले, “जिंकल्यावर उन्माद…”

अण्णामलाई विरुद्ध राज ठाकरे

राज ठाकरे यांनी अण्णामलाई यांना मुंबईत पाय ठेवल्यास “पाय कापण्याची” धमकी दिली होती, असा आरोप झाला होता. “मी मुंबईत येईन, कोणात ताकद असेल तर माझे पाय कापून दाखवा,” असे थेट आव्हान अण्णामलाई यांनी दिले होते. अण्णामलाई यांनी स्पष्ट केले होते की, मुंबईला जागतिक शहर म्हणणे म्हणजे मराठी माणसाचे योगदान नाकारणे नव्हे. मात्र, लुंगी आणि पारंपारिक पोषाखाची खिल्ली उडवून ठाकरेंनी तमिळ संस्कृतीचा अपमान केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

निकालाने बदलली समीकरणे

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत ‘मराठी अस्मिता’ आणि ‘प्रादेशिक वाद’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, पण निकालांवरून असे दिसते की मुंबईकरांनी भाजपच्या ‘विकास’ आणि ‘राष्ट्रीय’ भूमिकेला पसंती दिली आहे.

मतदारांनी घराणेशाही नाकारली! दिगज्जांच्या नातेवाईकांना पराभवाचा फटका, मुंबईत कुणाकुणाचे नातेवाईक पडले? वाचा सविस्तर

Published On: Jan 16, 2026 | 07:09 PM

