Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Mumbai »
  • Bmc Election 2026 From Actor Akshay Kumar To Former Governor Ram Naik These Prominent Figures Have Voted So Far

BMC Election 2026: अभिनेता अक्षय कुमारपासून माजी राज्यपाल राम नाईक… आतापर्यंत या दिग्गजांनी बजावला मतदानाचा हक्क

Municipal Corporation Elections: सर्व मतदान केंद्रावर मतदारांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. मतदार त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मोठ्या उत्साहाने केंद्रावर जात आहे. अनेक दिग्गजांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 11:41 AM
BMC Election 2026: अभिनेता अक्षय कुमारपासून माजी राज्यपाल राम नाईक... आतापर्यंत या दिग्गजांनी बजावला मतदानाचा हक्क

BMC Election 2026: अभिनेता अक्षय कुमारपासून माजी राज्यपाल राम नाईक... आतापर्यंत या दिग्गजांनी बजावला मतदानाचा हक्क

Follow Us:
Follow Us:
  • सार्वजनिक हिताचा विचार करणे प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी – मोहन भागवत
  • मतदानाचा हक्क बजावा – अक्षय कुमार
  • राम नाईक यांनी बजावला मतदानाचा हक्क
महाराष्ट्रातील नगरपरिषदांच्या निवडणुकांच्या मतदानाला सकाळपासूनच सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत अनेक दिग्गजांनी देखीव मतदानाचा हक्क बााजवला आहे. संघप्रमुख मोहन भागवत यांनी नागपुर महानगरपालिकेसाठी मतदान केले आहे. मोहन भागवत सकाळी 7:30 वाजता संघ प्रमुख प्रभाग 22 मध्ये असलेल्या नागपुर नाइट हायस्कूलच्या मतदान केंद्रावर दाखल झाले होते. मतदान प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, मतदान हा लोकशाहीचा एक मोठा भाग आहे आणि मतदानाचा अधिकार बजावणे हे आपले कर्तव्य आहे. योग्य उमेदवाराला मतदान करणे, संतुलित निर्णय घेणे आणि सार्वजनिक हिताचा विचार करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावणे हे प्रत्येक मतदाराचे पहिले कर्तव्य आहे, म्हणून मी सकाळी सर्वात आधी तेच केले. (फोटो सौजन्य – X) 

BMC Election 2026: ठाकरेंच्या बालेकिल्ल्यात गोंधळ! मतदार यादीतून मराठी माणसांची नावचं गायब, काय आहे नेमकं प्रकरणं?

घराबाहेर पडा आणि मतदान करा – अक्षय कुमार

तसेच अभिनेता अक्षय कुमारने देखील मुंबईत मतदानाचा हक्क बजावला. यावेळी त्याने सर्व नागरिकांना विनंती केली की, घराबाहेर पडा आणि मतदान करा. अक्षय कुमार म्हणाला की, घरांना पाणीपुरवठा नाही, वीज नाही, खराब रस्ते आहेत, कचरा व्यवस्थापनाची कमतरता आहे, अशा तक्रारी आपण नेहमी करत असतो. या सर्व तक्रारींवरील उपाय म्हणजे योग्य उमेदवार निवडून देणे, ज्यामुळे आपल्या समस्या सोडवल्या जाऊ शकतील. आजा बीएमसी निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. मुंबईतील रहिवासी असल्याच्या नात्याने आज संपूर्ण कंट्रोल आपल्या हातात आहे. मी मुंबईतील सर्व नागरिकांना विनंती करत आहे की घराबाहेर पडा आणि मतदानाचा हक्क बजावा. जर आपल्याला मुंबईचे खरे हिरो व्हायचे असेल तर आपण संवादांमध्ये रमून जाऊ नये तर बाहेर येऊन मतदान केले पाहिजे.

मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांनी बजावला मतदानाचा हक्क

मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांनी त्यांच्या पत्नीसह मतदान केंद्रावर जाऊन बीएमसी निवडणुकीसाठी मतदानाचा हक्क बजावला. मतदान केंद्रावरील मोठ्या रांगा पाहून त्यांनी अशी आशा व्यक्त केली की, यावेळी मोठ्या प्रमाणात लोकं घराबाहेर येऊन मतदान करतील. तसेच गायक विशाल दादलानी देखील मतदान करण्यासाठी केंद्रावर दाखल झाले आहेत. त्यांनी सांगितलं की, मी लोकांना आवाहन करणे थांबवले आहे. लोकांनी त्यांच्या देशासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. मुंबईत अनेक समस्या आहेत आणि लोकांनी त्या लक्षात घेऊन पुढे जावे. याशिवाय, अभिनेता एजाज खान यांनी मतदान केल्यानंतर संवाद साधत सांगितलं की, रस्ते बांधतात, नंतर ते खोदतात आणि त्यात सर्व पैसे ओततात. यावेळी, अनेक वेळा मते दिली जात आहेत. त्यामुळे यंदा कामं प्रत्यक्षात पूर्ण होतील अशी आशा करूया.

BMC Election 2026: मतदानादरम्यान वांद्रेमध्ये ईव्हीएम मशीन बंद! केंद्राबाहेर गर्दी, मतदारांचा गोंधळ

राम नाईक यांनी देखील मतदानाचा हक्क बजावला

महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांनी देखील मतदानाचा हक्क बजावला. गेल्या अनेक वर्षांपासून राम नाईक नेहमीच मतदानाच्या सुरुवातील वोटिंग करण्यासाठी मतदान केंद्रावर जातात. याबाबत राम नाईक यांनी सांगितलं की, 1960 मध्ये मी गोरेगावमध्ये राहत होतो. तेव्हापासून आतापर्यंत मी प्रत्येकवेळी मतदानाचा हक्क बजावत आहे. याचे कारण असे की मी कधी लोकसभा निवडणूक लढवत होतो तर कधी विधानसभा निवडणूक लढवत होतो, त्यामुळे मतदान केंद्रांना भेट देणे आणि तेथील मतदार आणि कार्यकर्त्यांना भेटणे माझ्यासाठी आवश्यक होते. हीच परंपरा आज देखील सुरु आहे.

Web Title: Bmc election 2026 from actor akshay kumar to former governor ram naik these prominent figures have voted so far

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 10:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

‘माझी पत्नी सरळ बेड ओला…’, अक्षय कुमारने पत्नी ट्विंकल खन्नाबद्दल असं काही सांगितलं की, हसू आवरलं नाही; पाहा Video
2

‘माझी पत्नी सरळ बेड ओला…’, अक्षय कुमारने पत्नी ट्विंकल खन्नाबद्दल असं काही सांगितलं की, हसू आवरलं नाही; पाहा Video

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
3

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
4

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM