रिलीज होण्याआधीच सुपरहिट ठरला ‘Haiwan’; Akshay Kumar आणि Saif Ali Khanचा चित्रपट या दिवशी होणार रिलीज

अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान यांचा "हैवान" हा चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. प्रियदर्शन दिग्दर्शित या चित्रपटाने रिलीज होण्यापूर्वीच त्याच्या बजेटचा ७०% भाग वसूल केला आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 04:26 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बॉलीवूडमधील खिलाडी कुमार, अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान ही जोडी प्रेक्षकांना खूप आवडते. या दोन्ही कलाकारांमधील केमिस्ट्री लोकांना खूप आवडते. “मैं खिलाडी तू अनाडी” आणि “टशन” सारख्या चित्रपटांमध्ये सैफ आणि अक्षय यांना खूप पसंती मिळाली होती. आता, ते पुन्हा मोठ्या पडद्यावर एकत्र दिसणार आहेत. अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान यांचा “हैवान” हा चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. प्रियदर्शन दिग्दर्शित या चित्रपटाने रिलीज होण्यापूर्वीच त्याच्या बजेटचा ७०% भाग वसूल केला आहे. चला चित्रपटाबद्दल अधिक जाणून घेऊया.

बॉलीवूड हंगामाच्या वृत्तानुसार, सैफ अली खान आणि अक्षय कुमार स्टारर “हैवान” चित्रपटाने रिलीज होण्यापूर्वीच लक्ष वेधून घेतले आहे. चित्रपटाने त्याचे नॉन-क्रिटिकल राइट्स विकले आहेत. निर्मात्यांनी सोनी नेटवर्कशी हा करार केला. अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान यांच्या “हैवान” चित्रपटाला मोठी मागणी होती. निर्मात्यांनी हा करार ₹८० कोटींमध्ये केला. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सोनी नेटवर्कने चित्रपटाचे संगीत हक्क देखील विकत घेतले.

या करारामुळे, सैफ अली खान आणि अक्षय कुमार यांच्या “हैवान” या चित्रपटाने रिलीज होण्यापूर्वीच त्याच्या बजेटच्या ७०% रक्कम वसूल केली आहे, ज्यामुळे चित्रपटाची लोकप्रियता आणखी वाढली आहे. हा चित्रपट ऑगस्ट २०२६ मध्ये प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, निर्मात्यांनी अद्याप विशिष्ट प्रदर्शन तारीख जाहीर केलेली नाही. अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान स्टारर “हैवान” हा चित्रपट केव्हीएन प्रॉडक्शन्स बॅनरखाली तयार होत आहे. या बॉलिवूड चित्रपटात साऊथ सुपरस्टार मोहनलाल देखील दिसणार आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर कसा कामगिरी करतो हे पाहणे मनोरंजक असेल.

Published On: Mar 01, 2026 | 04:26 PM

Mar 01, 2026 | 04:26 PM
