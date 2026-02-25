Akshay Kumar ‘भागम भाग 2’मध्ये करणार ‘या’ दोन अभिनेत्रीसोबत रोमान्स? त्या अभिनेत्री आहेत कोण?

अक्षय कुमार सध्या त्याच्या आगामी “भूत बांगला” चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटातून अक्षय कुमार आणि दिग्दर्शक प्रियदर्शनची जोडी 16 वर्षांनी पुन्हा एकदा एकत्र येत आहे. अक्षयचा “भागम भाग २” हा चित्रपटही पाइपलाइनमध्ये आहे. चित्रपटाच्या कलाकारांबद्दल सतत नवीन माहिती समोर येत आहे. आता, असे वृत्त आहे की अक्षय “भागम भाग २” मध्ये दोन अभिनेत्रींसोबत रोमान्स करताना दिसू शकतो.
चित्रपटातील महिला कलाकारांबद्दल, व्हरायटी इंडियाच्या एका वृत्तानुसार, चित्रपटात एक नाही तर दोन अभिनेत्री दिसू शकतात. वृत्तानुसार, चित्रपटात अक्षयसोबत मीनाक्षी चौधरी आणि आयेशा खान दिसतील, ज्यांनी “धुरंधर” चित्रपटातील “शरारत” गाण्याने चर्चेत आणले होते. चित्रपटात तिघांमधील एक रोमँटिक अँगल दाखवण्यात येईल.
या अहवालात पुढे म्हटले आहे की चित्रपटाच्या नवीन कथेत दोन्ही अभिनेत्री महत्त्वाच्या भूमिका साकारतील. “भागम भाग २” ची कथा चुकीच्या ओळखी, गोंधळ आणि क्लासिक कॉमेडी-ऑफ-एरर्सने भरलेली असेल. मात्र मनोज वाजपेयी यांच्यासोबतची अभिनेत्री अद्याप निश्चित झालेली नाही.
राज शांडिल्य दिग्दर्शित “भागम भाग २” मध्ये अक्षय कुमार आणि परेश रावल पुन्हा एकदा दिसणार आहेत. पण यावेळी गोविंदा चित्रपटाचा भाग असणार नाही. मनोज वाजपेयीने त्यांची जागा घेतली आहे. यावेळी, कथा पूर्णपणे नवीन आणि वेगळी असेल.निर्माते मूळ चित्रपटाचा आत्मा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
२००६ मध्ये प्रदर्शित झालेला “भागम भाग” हा चित्रपट प्रियदर्शन यांनी दिग्दर्शित केला होता. हा चित्रपट अक्षय कुमार, परेश रावल आणि गोविंदा यांच्या भूमिका असलेला एक राजकीय व्यंगचित्रपट होता. लारा दत्ता, राजपाल यादव, जॅकी श्रॉफ, अरबाज खान, शक्ती कपूर, मनोज जोशी आणि असरानी यांनीही महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या होत्या. “भागम भाग” हा चित्रपट बॉलिवूडमधील कल्ट क्लासिक कॉमेडी चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. आता निर्माते “भागम भाग २” द्वारे तोच जादू पुन्हा निर्माण करू शकतात का हे पाहणे बाकी आहे.
