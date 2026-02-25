Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  The Explosive Pairing Of Akshay And Priyadarshan Is Back The Teaser Of Ramji Aake Bhala Karenge Has Fans Going Crazy

१४ वर्षांनंतर अक्षय कुमार–प्रियदर्शनची धमाकेदार एन्ट्री! ‘Bhooth Bangla’ची समोर आली पहिली झलक

अक्षय कुमार–प्रियदर्शन पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन करत आहे. दोघेही आता प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. दरम्यान, त्यांच्या आगामी चित्रपटामधील नवीन गाण्याचे टीझर लाँच झाले आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 02:56 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

२०२६ मधील सर्वात बहुप्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक ठरत असलेला ‘भूत बंगला’ सध्या जोरदार चर्चेत आहे. तब्बल १४ वर्षांनंतर बॉलीवूड मधील दोन दिग्गज — अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन पुन्हा एकदा एकत्र आले आहेत. या जोडीने यापूर्वी दिलेल्या कल्ट कॉमेडी चित्रपटांच्या आठवणी आजही प्रेक्षकांच्या मनात ताज्या आहेत. त्यामुळे ‘भूत बंगला’बाबत चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेडच्या डिव्हिजन असलेल्या बालाजी मोशन पिक्चर्सच्या बॅनरखाली साकारलेला हा चित्रपट आणि केप ऑफ गुड फिल्म्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने सादर केला जात आहे. निर्मात्यांनी नुकताच चित्रपटातील पहिले गाणे ‘रामजी आके भला करेंगे’चा टीझर प्रदर्शित केला असून, त्याला प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.

Akshay Kumar ‘भागम भाग 2’मध्ये करणार ‘या’ दोन अभिनेत्रीसोबत रोमान्स? त्या अभिनेत्री आहेत कोण?

या टीझरमध्ये अक्षय कुमार त्याच्या जुन्या, अस्सल आणि एनर्जेटिक अंदाजात पाहायला मिळणार आहे. भन्नाट कॉमेडी, धमाल दृश्ये आणि कॅची बीट्स यांचा जबरदस्त संगम या गाण्यात दिसतो आहे. अक्षयची सिग्नेचर कॉमिक टाइमिंग आणि स्क्रीनवरील त्यांची एनर्जी पुन्हा एकदा सिद्ध करते की तो बॉलीवूडमधील सर्वाधिक एंटरटेनिंग कलाकारांपैकी एक का आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Zee Music Company (@zeemusiccompany)

या पेप्पी आणि हाय-एनर्जी गाण्याला प्रीतम यांनी संगीत दिले आहे, तर गीतकार कुमार यांनी त्याचे बोल लिहिले आहेत. गायक देव नेगी यांच्या दमदार आवाजामुळे गाण्याला वेगळीच रंगत आली आहे. याशिवाय मेलो डी यांनी लिहिलेला आणि सादर केलेला रॅप सेगमेंट गाण्याला आधुनिक टच देतो. हे गाणे ऐकल्यावर ते दीर्घकाळ तुमच्या ओठांवर राहील, यात शंका नाही. ‘भूत बंगला’ हा केवळ कॉमेडी चित्रपट नसून, तो जुन्या आठवणींना उजाळा देणारा आणि नव्या पिढीला खळखळून हसवणारा बिग-स्क्रीन एंटरटेनर ठरणार आहे.

दिग्गज दिग्दर्शकांसह नव्या फिल्ममेकर्सना मोठी संधी; Zee ने केली ‘Zee Short Film Contest’ची घोषणा

या चित्रपटात अक्षय कुमारसोबत वामीका गब्बी, परेश रावल, तब्बू आणि राजपाल यादव यांसारखे दमदार कलाकार झळकणार आहेत. प्रियदर्शन यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या चित्रपटाची निर्मिती अक्षय कुमार, शोभा कपूर आणि एकता आर कपूर यांनी केली आहे. प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेला अधिक उंचीवर नेणारा ‘भूत बंगला’ हा चित्रपट 10 एप्रिल 2026 रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे. जुनी कॉमिक जादू आणि नवे धमाल तडका यांचा संगम अनुभवण्यासाठी चाहते आतुर झाले आहेत.

Published On: Feb 25, 2026 | 02:56 PM

