BMC Election Result Exit Poll Live : मुंबई महापालिकेवर कोणाची सत्ता असेल? लवकरच जाहीर होतील एक्झिट पोल

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी गुरुवारी मतदान झाले. सर्वांचे लक्ष मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकीच्या निकालांवर आहे. निवडणुकीचे निकाल १६ जानेवारी रोजी जाहीर होतील, परंतु त्यापूर्वी, एक्झिट पोलचा अंदाज पाहूया...

Updated On: Jan 15, 2026 | 06:44 PM
महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी मतदान पार पडले आहे. यामध्ये मुंबईच्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा (BMC Election 2026) समावेश आहे. सकाळी ७:३० वाजल्यापासून ते संध्याकाळी ५:३० वाजेपर्यंत मतदान केंद्र सुरु होते. या निवडणुकीत २,८६९ जागांसाठी १५,९३१ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. मुंबईत १,७०० आणि पुण्यात १,१६६ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. राज्यभरातील एकूण ३.४८ कोटी मतदार मतदानाचा हक्क बजावण्यास पात्र होते. मतदानानंतर लगेचच विविध एजन्सी एक्झिट पोल निकाल जाहीर करण्यास सुरुवात करतील.

महिलांनी महायुतीला केले मतदान

मिळालेल्या माहितीनुसार बीएमसी निवडणुकीसाठी अ‍ॅक्सिस माय इंडियाच्या एक्झिट पोलनुसार, ४० टक्के पुरुषांनी भाजपला आणि ४४ टक्के महिलांनी महायुतीला मतदान केले. दरम्यान, ३० टक्के पुरुष आणि ३१ टक्के महिलांनी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या युतीला मतदान केले.

PMC Election 2026 : तरुण कार्यकर्त्यांचा बूथवर ताबा; PMC निवडणुकीमध्ये ७० वर्षांच्या रणरागिणींनी हाती घेतली सूत्रे

एक्झिट पोल निकाल किती वाजता आणि कुठे पाहायचे?

अ‍ॅक्सिस माय इंडियाचे एक्झिट पोल निकाल आज तकवर संध्याकाळी ६ वाजल्यापासून दिसू लागतील. मुंबईतील २२७ जागांसाठी एकूण १,७०० उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. यामध्ये भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, शिवसेना युबीटी, मनसे, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शरद पवार गट यांचा समावेश आहे.

एक्झिट पोलचे निकाल किती वेळ लागतील?

हे एक्झिट पोल मतदारांचे मत जाणून घेण्याचा आणि निवडणुकीच्या संभाव्य निकालाचा प्रारंभिक संकेत देण्याचा प्रयत्न करतात. तथापि, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की एक्झिट पोल नेहमीच अचूक नसतात. शुक्रवारी सकाळी १० वाजता मतमोजणी सुरू झाल्यानंतरच खरे निकाल कळतील.

अ‍ॅक्सिस माय इंडिया आपला सर्व्हे कधी प्रसिद्ध करेल?

मनोविज्ञानतज्ज्ञ प्रदीप गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली अ‍ॅक्सिस माय इंडिया सायंकाळी ५:३० वाजल्यापासून विविध वृत्तवाहिन्यांवर त्यांच्या बीएमसी एक्झिट पोलचे निकाल प्रसारित करण्यास सुरुवात करेल.

मुंबईत कोण निवडणूक रिंगणात आहे?

मुंबईत भाजप-शिवसेना, शिवसेना (यूबीटी)-मनसे आणि काँग्रेस-वबा युती यांच्यात चुरशीची लढत होत आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या बीएमसीमध्ये अविभाजित शिवसेनेने सलग २६ वर्षे बहुमत मिळवले. गेल्या बीएमसी निवडणुका २०१७ मध्ये झाल्या होत्या, ज्यामध्ये तत्कालीन एकत्रित शिवसेना आणि भाजप हे प्रमुख दावेदार होते.

मतदान कुठे झाले?

मुंबई व्यतिरिक्त, आज मतदान होणाऱ्या इतर महानगरपालिकांमध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, सोलापूर, अमरावती, ठाणे आणि परभणी यांचा समावेश आहे. मतमोजणी १६ जानेवारी रोजी होणार आहे.

Ashish Shelar: ‘राज ठाकरे यांनी बीएमसी निवडणुकीत आपला पराभव स्वीकारला आहे’, भाजप नेते शेलार यांचा दावा

Published On: Jan 15, 2026 | 06:44 PM

Topics:  

