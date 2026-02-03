BMC Mayor Selection: ठरलं तर! ‘या’ दिवशी मुंबईला मिळणार नवा महापौर! ७ फेब्रुवारीला अर्ज प्रक्रिया; पाहा संपूर्ण कार्यक्रम

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

महापालिका निवडणुकांचे निकाल लागून १५ दिवस उलटले तरी महापौर निवडीचा मुहूर्त लांबणीवर पडला होता. आता मिळालेल्या माहितीनुसार प्रशासकीय तयारी पूर्ण झाली असून निवडणुकीचे कार्यक्रम ठरला आहे.

Feb 03, 2026 | 10:12 PM
BMC Mayor Selection News: मुंबई महानगरपालिकेचा (BMC) गड कुणी सर केला, याचे चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष ‘मुंबईचा महापौर’ कोण होणार? याकडे लागले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार येत्या ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुंबईच्या नव्या महापौराची निवड होणार असल्याची महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.

असा असेल निवडणूक कार्यक्रम

महापालिका निवडणुकांचे निकाल लागून १५ दिवस उलटले तरी महापौर निवडीचा मुहूर्त लांबणीवर पडला होता. आता मिळालेल्या माहितीनुसार प्रशासकीय तयारी पूर्ण झाली असून निवडणुकीचे कार्यक्रम खालीलप्रमाणे आहे:

  • ७ फेब्रुवारी: महापौरपदासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होईल.
  • ११ फेब्रुवारी: मुंबई महापालिकेत दुपारी १२ वाजता विशेष सभेचे आयोजन करून मतदानाची प्रक्रिया पार पडेल.
  • निकालाची घोषणा: ११ फेब्रुवारीलाच मतदानानंतर मुंबईच्या नव्या महापौराची अधिकृत घोषणा केली जाईल.

राजकीय समीकरणे आणि भाजपचे वर्चस्व

२०२६ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या अंतिम निकालाने राजकारणात मोठे फेरबदल केले आहेत. २२७ सदस्यीय सभागृहात कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसले तरी, भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे.

  • भाजप: ८९ जागा
  • शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट): ६५ जागा
  • शिवसेना (शिंदे गट): २९ जागा
  • काँग्रेस: २४ जागा
  • MIM: ७ जागा
  • मनसे: ६ जागा
  • राष्ट्रवादी (अजित पवार): ३ जागा
  • राष्ट्रवादी (शरद पवार): १ जागा
  • समाजवादी पक्ष: २ जागा

“नरेंद्र मोदी यांनी देशातील…”; Mangal Prabhat Lodha यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्य कौशल्य स्पर्धेचे उदघाटन

शिंदे गटाची आक्रमक भूमिका आणि ‘हॉटेल पॉलिटिक्स’

निवडणुकीचा निकाल लागताच घोडेबाजार टाळण्यासाठी आणि आपले संख्याबळ सुरक्षित ठेवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अत्यंत सावध पवित्रा घेतला होता. शिंदे गटाच्या सर्व नगरसेवकांना मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये हलवण्यात आले होते. मुंबईवर आपला प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी शिंदे गटाने महापौरपदासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती, ज्यामुळे महायुतीत या पदासाठी मोठा खल सुरू होता.

फडणवीस-शिंदे चर्चेनंतर निर्णयावर शिक्कामोर्तब

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस दौऱ्यावर असल्यामुळे या महत्त्वाच्या निवडीबाबतची अंतिम चर्चा रखडली होती. मात्र, मुख्यमंत्री परतल्यानंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली आहे. भाजप ८९ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष असला, तरी महायुतीचा धर्म पाळत आणि शिंदे गटाची ताकद लक्षात घेऊन मार्ग काढण्यात आल्याचे समजते.

लवकरच घोषणा, मुंबईकरांची उत्सुकता शिगेला

महायुतीमधील या चर्चेनंतर आता मुंबईचा पुढील ‘प्रथम नागरिक’ कोण होणार? याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. ७ फेब्रुवारीपासून उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होत असल्याने, ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुंबईचा नवीन महापौर कोण होणार याकडे लक्ष लागले आहे.

Devendra Fadnavis : पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक भूसंपादन गतीने पूर्ण करावे, देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्ट निर्देश

Feb 03, 2026 | 10:12 PM

Gopichand Padalkar Song: “आमच्या नादाला लागण्याआधी…”; आमदार गोपीचंद पडळकरांचा नवा स्वॅग, गाण्याने सोशल मीडियावर लावली आग!

Gopichand Padalkar Song: “आमच्या नादाला लागण्याआधी…”; आमदार गोपीचंद पडळकरांचा नवा स्वॅग, गाण्याने सोशल मीडियावर लावली आग!

Feb 03, 2026 | 09:37 PM
“हरित महाराष्ट्रसाठी ३०० कोटी वृक्ष….”; CM Devendra Fadnavis यांचे स्पष्ट निर्देश

“हरित महाराष्ट्रसाठी ३०० कोटी वृक्ष….”; CM Devendra Fadnavis यांचे स्पष्ट निर्देश

Feb 03, 2026 | 09:33 PM
TVS Motor ची कामगिरी! ३३,२९६ युनिट्सची विक्री, जानेवारीमध्ये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजारात केली कमाल

TVS Motor ची कामगिरी! ३३,२९६ युनिट्सची विक्री, जानेवारीमध्ये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजारात केली कमाल

Feb 03, 2026 | 09:27 PM
Mumbai-Pune News: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर गॅस टँकर उलटला! मुंबईकडे जाणारी वाहतूक ठप्प; प्रवाशांचे प्रचंड हाल

Mumbai-Pune News: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर गॅस टँकर उलटला! मुंबईकडे जाणारी वाहतूक ठप्प; प्रवाशांचे प्रचंड हाल

Feb 03, 2026 | 09:12 PM
भारतीय क्षेपणास्त्रांची ताकद वाढली! DRDO कडून ‘SFDR’ तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी; शत्रूचा थरकाप उडणार

भारतीय क्षेपणास्त्रांची ताकद वाढली! DRDO कडून ‘SFDR’ तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी; शत्रूचा थरकाप उडणार

Feb 03, 2026 | 08:54 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM

