BMC Mayor Selection: ठरलं तर! ‘या’ दिवशी मुंबईला मिळणार नवा महापौर! ७ फेब्रुवारीला अर्ज प्रक्रिया; पाहा संपूर्ण कार्यक्रम

महापालिका निवडणुकांचे निकाल लागून १५ दिवस उलटले तरी महापौर निवडीचा मुहूर्त लांबणीवर पडला होता. आता मिळालेल्या माहितीनुसार प्रशासकीय तयारी पूर्ण झाली असून निवडणुकीचे कार्यक्रम खालीलप्रमाणे आहे:
२०२६ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या अंतिम निकालाने राजकारणात मोठे फेरबदल केले आहेत. २२७ सदस्यीय सभागृहात कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसले तरी, भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे.
निवडणुकीचा निकाल लागताच घोडेबाजार टाळण्यासाठी आणि आपले संख्याबळ सुरक्षित ठेवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अत्यंत सावध पवित्रा घेतला होता. शिंदे गटाच्या सर्व नगरसेवकांना मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये हलवण्यात आले होते. मुंबईवर आपला प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी शिंदे गटाने महापौरपदासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती, ज्यामुळे महायुतीत या पदासाठी मोठा खल सुरू होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस दौऱ्यावर असल्यामुळे या महत्त्वाच्या निवडीबाबतची अंतिम चर्चा रखडली होती. मात्र, मुख्यमंत्री परतल्यानंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली आहे. भाजप ८९ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष असला, तरी महायुतीचा धर्म पाळत आणि शिंदे गटाची ताकद लक्षात घेऊन मार्ग काढण्यात आल्याचे समजते.
महायुतीमधील या चर्चेनंतर आता मुंबईचा पुढील ‘प्रथम नागरिक’ कोण होणार? याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. ७ फेब्रुवारीपासून उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होत असल्याने, ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुंबईचा नवीन महापौर कोण होणार याकडे लक्ष लागले आहे.
