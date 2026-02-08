Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
अमीर खान पिक्लबॉल खेळताना पडला! साठीत अशी एनर्जी, चाहते झाले हैराण

या सामन्यात बॉलिवूड अभिनेता आमिर खानने चाहत्यांसोबत एक सामना खेळला. सामन्यादरम्यान, अभिनेता घसरला असून याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 04:20 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

मुंबईत शनिवारी वर्ल्ड पिकलबॉल लीग 2026 पार पडली. या सामन्यात बॉलिवूड अभिनेता आमिर खानने चाहत्यांसोबत एक सामना खेळला.
सामन्यादरम्यान, अभिनेता कोर्टवर घसरला, ज्यामुळे सर्वांनाच भीती वाटली. पण त्याची खिलाडूवृत्ती कायम ठेवत, आमिर लगेचच पुन्हा उभा राहिला, हसला आणि खेळत राहिला, ज्यामुळे तिथे उपस्थित असलेल्या सर्वांना दिलासा मिळाला. आमिरच्या चाहत्यांनी लगेचच ऑनलाइन त्याच्या आरोग्याची विचारपूस करण्यास सुरुवात केली.

शनिवारी, आमिर खान मुंबईतील जिओ वर्ल्ड गार्डन येथे वर्ल्ड पिकलबॉल लीग (WPBL) २०२६ मध्ये तीन चाहत्यांसह एक सामना खेळण्यासाठी सामील झाला. शनिवारी WPBL च्या दुसऱ्या हंगामातील दोन उपांत्य सामने खेळले गेले. आमिर खानने चाहत्यांसोबत दोन सामने खेळले. या कार्यक्रमाचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत आणि विशेषतः एका व्हिडिओने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे

व्हिडिओमध्ये आमिर खेळताना दिसतो. तो शॉट परतवण्यासाठी पुढे सरकतो तेव्हा अचानक तोल जातो आणि अडखळतो आणि पडतो. थोडा वेळ जमिनीवर लोळल्यानंतर, तो एका सहकारी खेळाडूच्या मदतीने उठतो. मग, अभिनेता हसत उभा राहतो आणि पुन्हा खेळायला सुरुवात करतो.

व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये, एका चाहत्याने लिहिले, “अरे देवा!” दुसऱ्याने लिहिले, “तुमची फिटनेस अद्भुत आहे.” दुसऱ्याने लिहिले, “या वयात बरेच लोक जमिनीवर पाऊलही ठेवत नाहीत.” दुसऱ्याने म्हटले, “तो खूप स्थिर आहे. दुसऱ्याने म्हटले, “मला आशा आहे की तो आता ठीक असेल.”

कामाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर आमिरने अलीकडेच “हॅपी पटेल: डेंजरस डिटेक्टिव्ह” या चित्रपटात एक छोटीशी भूमिका साकारली, ज्याची निर्मिती त्यानेच केली होती. हा चित्रपट १६ जानेवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला आणि त्याने फक्त ₹७.३५ कोटी (१.२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) कमाई केली.

Published On: Feb 08, 2026 | 04:20 PM

अमीर खान पिक्लबॉल खेळताना पडला! साठीत अशी एनर्जी, चाहते झाले हैराण

अमीर खान पिक्लबॉल खेळताना पडला! साठीत अशी एनर्जी, चाहते झाले हैराण

Feb 08, 2026 | 04:20 PM
