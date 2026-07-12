GFSGalaxy: होर्मुझ सामुद्रधुनीत भारतीय जहाजावर इराणचा हल्ला; 10 भारतीयांना वाचवले, 1 बेपत्ता, अमेरिकेने डागली 140 क्षेपणास्त्रे

GFS Galaxy vessel attack Oman coast 2026 : पश्चिम आशियातील राजकारण आणि सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. ओमानच्या किनाऱ्याजवळ आणि सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये (Strait of Hormuz) ‘जीएफएस गॅलेक्सी’ (GFS Galaxy) या व्यापारी जहाजावर भीषण हल्ला झाला आहे. या जहाजावर एकूण ११ भारतीय नागरिक क्रू मेंबर म्हणून कार्यरत होते. या हल्ल्याची माहिती मिळताच संपूर्ण जागतिक वर्तुळात खळबळ उडाली असून भारत सरकारने या घटनेवर अत्यंत तीव्र शब्दांत आपली चिंता व्यक्त केली आहे. सुदैवाने, या ११ भारतीयांपैकी १० जणांना सुखरूप वाचवण्यात यश आले आहे, मात्र दुर्दैवाने एक भारतीय कर्मचारी अद्यापही बेपत्ता आहे.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) रविवारी अधिकृत निवेदन जारी करून या भ्याड हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, बेपत्ता असलेल्या एका भारतीय नागरिकाचा शोध घेण्यासाठी ओमानमधील भारतीय दूतावास स्थानिक प्रशासनाच्या आणि ओमान सरकारच्या सातत्याने संपर्कात असून तिथे मोठी शोध आणि बचाव मोहीम (Search and Rescue Operation) राबवली जात आहे. भारताने संकटसमयी तातडीने मदत केल्याबद्दल ओमान सरकारचे जाहीर आभार मानले आहेत.
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अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) दिलेल्या अधिकृत अहवालानुसार, सायप्रसचा ध्वज असलेल्या या कंटेनर जहाजावर इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) हा हल्ला केला. इराणच्या सैन्याने थेट जहाजाच्या इंजिन रूमला (Engine Room) लक्ष्य केले. हा हल्ला इतका भीषण होता की, जहाजाच्या इंजिन रूमचे अतोनात नुकसान झाले आणि संपूर्ण जहाजाला भीषण आग लागली. या आगीमुळे आणि तांत्रिक बिघाडामुळे जहाज समुद्रातच ठप्प झाले असून ते आपला पुढील प्रवास करण्यास पूर्णपणे असमर्थ ठरले. परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून कर्मचाऱ्यांना जहाज सोडण्याचा इशारा देण्यात आला होता.
इराणच्या प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इराणने दावा केला आहे की या जहाजाने अनधिकृत सागरी मार्गाचा (Unauthorized Route) वापर केला होता आणि त्यांचे ट्रॅकिंग सिस्टीम देखील बंद केली होती. इराणने आधी एक ‘वॉर्निंग शॉट’ (चेतावणी देणारा गोळीबार) झाडला होता, ज्यानंतर हे जहाज थांबवण्यात आले. या घटनेनंतर इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी “पुढील आदेशापर्यंत बंद” करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Our statement on the attack on a commercial vessel off the coast of Oman ⬇️ 🔗 https://t.co/JtqdfO6iJ0 pic.twitter.com/V6jD6zJOtx — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 12, 2026
credit – social media and Twitter
नवी दिल्ली येथे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवर व्यापारी जहाजांना आणि नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्याच्या घटना अत्यंत चिंताजनक असून त्या तात्काळ थांबल्या पाहिजेत. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सागरी मार्गांवर मुक्त आणि निर्बाध नौकानयन (Free and Unimpeded Navigation) आणि व्यापाराचा अधिकार सर्वांना आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही वादावर केवळ संवाद आणि राजनैतिक (Diplomatic) मार्गानेच तोडगा काढला जाऊ शकतो. पश्चिम आशियातील सध्याचा वाढता तणाव कमी करण्यासाठी सर्व संबंधित देशांनी तातडीने वाटाघाटी सुरू कराव्यात, जेणेकरून या प्रदेशात पुन्हा एकदा शांतता आणि सुरक्षा प्रस्थापित होऊ शकेल.
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या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने देखील अत्यंत आक्रमक पाऊल उचलले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या थेट आदेशानंतर अमेरिकन लष्कराने (CENTCOM) इराणवर या आठवड्यातील तिसरी आणि सर्वात मोठी लष्करी कारवाई केली. अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांनी, ड्रोनने आणि युद्धनौकांनी मिळून इराणमधील तब्बल १४० लष्करी तळांना लक्ष्य केले. यामध्ये इराणचे मिसाईल लॉन्चिंग पॅड्स, ड्रोन पोझिशन्स, दारूगोळा कोठारे आणि किनारपट्टीवरील पाळत ठेवणारी केंद्रे पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत.
अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ (Pete Hegseth) यांनी सोशल मीडियावर थेट इशारा देताना लिहिले, “इराणने एक चुकीची निवड केली, आता त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल.” इराणच्या बुशेहर, बंदर अब्बास आणि जसक या किनारपट्टीच्या शहरांमध्ये एकामागून एक तब्बल १० ते १२ मोठे स्फोट ऐकू आले, ज्यामुळे संपूर्ण परिसरात युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे.