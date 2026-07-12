Wimbledon 2026: लिंडा नोस्कोवा ठरली चॅम्पियन! पहिल्याच ग्रँड स्लॅम विजेतेपदावर कोरले नाव

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लिंडा नोस्कोव्हाचा सामना कॅरोलिना मुचोव्हा यांच्यात विम्बल्डन २०२६ महिला एकेरीचा अंतिम सामना खेळला गेला. लिंडाने सामन्याच्या पहिल्या सेटमध्ये उत्कृष्ट खेळ करत अवघ्या ३२ मिनिटांत ६-२ अशा फरकाने पहिला सेट जिंकून सामन्यात १-० अशी आघाडी घेतली. त्यानंतर कॅरोलिना मुचोव्हाने दुसऱ्या सेटमध्ये नोस्कोव्हाला कडवी झुंज दिली, पुनरागमन करत दुसरा सेट ७-५ अशा फरकाने जिंकला आणि सामना १-१ असा बरोबरीत आणला. लिंडाने दुसरा सेट गमावल्यानंतर तिसऱ्या सेटमध्ये आक्रमक खेळ करत शानदार पुनरागमन केले. त्कृष्ट सर्व्हिस आणि शक्तिशाली ग्राऊंडस्ट्रोक्सच्या जोरावर तो सेट ६-३ ने जिंकून सामना आपल्या नावावर केला. लिंडाला बक्षीस म्हणून अंदाजे ३८.५ कोटी रुपये मिळाले.
विशेष म्हणजे, लिंडा नोस्कोवा आणि कॅरोलिना मुचोव्हा यांनी यापूर्वी २०२४ पॅरिस ऑलिम्पिकमधील महिला दुहेरी स्पर्धेत एकत्र भाग घेतला होता. तेव्हा ही जोडी चौथ्या स्थानावर राहिली होती. यावेळी, मात्र या दोघी आमनेसामने होत्या.
Linda’s moment ✨#Wimbledon pic.twitter.com/IXk0WdmAOo — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026
लिंडा नोस्कोव्हा चार वर्षांत विम्बल्डन महिला एकेरीचे विजेतेपद पटकावणारी तिसरी चेक रिपब्लिकन महिला ठरली. यापूर्वी, मार्केटा वोंद्रोसोव्हा हिने २०२३ मध्ये आणि बार्बोरा क्रेजकोव्हा हिने २०२४ मध्ये हे प्रतिष्ठित विजेतेपद पटकावले होते. या विजयाने चेक महिला टेनिसचे वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.
आता सर्वांच्या नजरा विम्बल्डन २०२६ च्या पुरुष एकेरीच्या अंतिम सामन्यावर आहेत , ज्यात जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेला खेळाडू जॅनिक सिनरचा सामना जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानी असलेल्या खेळाडू अलेक्झांडर झ्वेरेव्हशी होईल. हा विजेतेपदाचा सामना १२ जुलै रोजी भारतीय वेळेनुसार रात्री ८:३० वाजता सुरू होईल.
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