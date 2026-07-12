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Wimbledon 2026: लिंडा नोस्कोवा ठरली चॅम्पियन! पहिल्याच ग्रँड स्लॅम विजेतेपदावर कोरले नाव

Updated On: Jul 12, 2026 | 03:04 PM IST
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सारांश

linda Noskova won women's singles Wimbledon 2026: विम्बल्डन २०२६ च्या महिला एकेरीच्या अंतिम सामन्यात लिंडा नोस्कोव्हाने कॅरोलिना मुचोव्हाचा ६-२, ५-७, ६-३ असा पराभव करून आपले पहिले ग्रँड स्लॅम विजेतेपद पटकावले.

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विस्तार
  • लिंडा नोस्कोवा ठरली चॅम्पियन
  • मुचोव्हाचा पराभव करत जिंकले महिला एकेरीचे विजेतेपद
  • कारकिर्दीतील पहिला ग्रँड स्लॅमवर कोरले नाव
विम्बल्डन २०२६ ( Wimbledon 2026) चा महिला एकेरीचा अंतिम सामना ११ जुलै रोजी दोन चेक टेनिसपटू, लिंडा नोस्कोवा आणि कॅरोलिना मुचोव्हा यांच्यात खेळला गेला. हा सामना ऑल इंग्लंड क्लबच्या सेंटर कोर्टवर खेळवण्यात आला. या अंतिम सामन्यात, २१ वर्षीय लिंडाने कॅरोलिना मुचोव्हाचा ६-२, ५-७, ६-३ असा पराभव करून प्रतिष्ठित ‘व्हीनस रोझवॉटर डिश’ जिंकली. यासह चेक टेनिस स्टार लिंडा नोस्कोव्हाने विम्बल्डन २०२६ महिला एकेरीचे विजेतेपद पटकावून आपल्या कारकिर्दीतील पहिला ग्रँड स्लॅम मिळवला. लिंडाने सामन्याचा पहिला सेट जिंकला असला तरी, मुचोव्हाने दुसऱ्या सेटमध्ये शानदार पुनरागमन करत सामना १-१ असा बरोबरीत आणला. मात्र, तिसऱ्या सेटमध्ये लिंडाने जबरदस्त पुनरागमन करत विम्बल्डन २०२६ चे महिला एकेरीचे विजेतेपद पटाकवले.

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लिंडा- मुचोव्हामध्ये विजेतेपदाची लढत

लिंडा नोस्कोव्हाचा सामना कॅरोलिना मुचोव्हा यांच्यात विम्बल्डन २०२६ महिला एकेरीचा अंतिम सामना खेळला गेला. लिंडाने सामन्याच्या पहिल्या सेटमध्ये उत्कृष्ट खेळ करत अवघ्या ३२ मिनिटांत ६-२ अशा फरकाने पहिला सेट जिंकून सामन्यात १-० अशी आघाडी घेतली. त्यानंतर कॅरोलिना मुचोव्हाने दुसऱ्या सेटमध्ये नोस्कोव्हाला कडवी झुंज दिली, पुनरागमन करत दुसरा सेट ७-५ अशा फरकाने जिंकला आणि सामना १-१ असा बरोबरीत आणला. लिंडाने दुसरा सेट गमावल्यानंतर तिसऱ्या सेटमध्ये आक्रमक खेळ करत शानदार पुनरागमन केले. त्कृष्ट सर्व्हिस आणि शक्तिशाली ग्राऊंडस्ट्रोक्सच्या जोरावर तो सेट ६-३ ने जिंकून सामना आपल्या नावावर केला. लिंडाला बक्षीस म्हणून अंदाजे ३८.५ कोटी रुपये मिळाले.

विशेष म्हणजे, लिंडा नोस्कोवा आणि कॅरोलिना मुचोव्हा यांनी यापूर्वी २०२४ पॅरिस ऑलिम्पिकमधील महिला दुहेरी स्पर्धेत एकत्र भाग घेतला होता. तेव्हा ही जोडी चौथ्या स्थानावर राहिली होती. यावेळी, मात्र या दोघी आमनेसामने होत्या.

लिंडा नोस्कोव्हा चार वर्षांत विम्बल्डन महिला एकेरीचे विजेतेपद पटकावणारी तिसरी चेक रिपब्लिकन महिला ठरली. यापूर्वी, मार्केटा वोंद्रोसोव्हा हिने २०२३ मध्ये आणि बार्बोरा क्रेजकोव्हा हिने २०२४ मध्ये हे प्रतिष्ठित विजेतेपद पटकावले होते. या विजयाने चेक महिला टेनिसचे वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.

जॅनिक सिनर विरुद्ध अलेक्झांडर झ्वेरेव्ह

आता सर्वांच्या नजरा विम्बल्डन २०२६ च्या पुरुष एकेरीच्या अंतिम सामन्यावर आहेत , ज्यात जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेला खेळाडू जॅनिक सिनरचा सामना जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानी असलेल्या खेळाडू अलेक्झांडर झ्वेरेव्हशी होईल. हा विजेतेपदाचा सामना १२ जुलै रोजी भारतीय वेळेनुसार रात्री ८:३० वाजता सुरू होईल.

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Web Title: Wimbledon 2026 linda noskova wins womens singles title beats karolina muchova

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Published On: Jul 12, 2026 | 03:04 PM

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