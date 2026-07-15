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  • Virat Kohli Rohit Sharma Retirement Fans Troll Both Batsman After 5 11 Runs In Ind Vs Eng Odi Viral

‘काका तुमचं वय झालं, आता…’; Virat-Rohit वर जहरी टीका, क्रिकेटविश्वात एकच खळबळ

Updated On: Jul 15, 2026 | 04:18 PM IST
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सारांश

Social Media Troll Virat kohli- Rohit Sharma after ind vs eng 1st odi: भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करु शकले नाही. यामुळे चाहत्यांनी दोन्ही फलंदाजांना सोशल मीडियावर जोरदार ट्रोलिंग केली आहे.

‘काका तुमचं वय झालं, आता…’; Virat-Rohit वर जहरी टीका, क्रिकेटविश्वात एकच खळबळ
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विस्तार
  • क्रिकेटविश्वात एकच खळबळ
  • Virat-Rohit वर जहरी टीका
  • फॅन्सने दोघांनाही सोशल मीडियावर केले ट्रोल
भारत आणि इंग्लंड यांच्यात मंगळवारी (दि. १४) पहिला एकदिवसाय सामना खेळला गेला. सलग ४ टी- २० सामने गमावल्यानंतर भारतीय संघाने अखेर इंग्लंडमध्ये पहिला सामना जिंकला. या सामन्यात चाहते संघाचे दिग्गज फलंदाज विराट कोहली आणि रोहित शर्माला खेळताना पाहण्यासाठी आतुर होते. पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात हे दोन्ही फलंदाज धुमाकूळ घालतील अशी चाहत्यांना अपेक्षा होती. मात्र, विराट कोहली ५ धावांवर तर रोहित शर्मा ११ धावांवर बाद झाले. यानंतर क्रिकेट फॅन्सने या दोघांनाही सोशल मीडियावर ट्रोल केले. एका सोशल मीडिया युजरने तर त्यांना ‘काका’ म्हटले आणि निवृत्ती घ्या असेही सांगितले.

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‘या दोन्ही अंकलनी आता रिटायर व्हायला हवं’…

इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात विराट ५ धावा आणि रोहित ११ धावांवर बाद झाल्यानंतर, त्यांच्यावर सोशल मीडीयावर जहरी टीका करण्यात आली. एका युजरने लिहिले की, ‘या दोन्ही काकांनी (रोहित आणि विराट) आता क्रिकेटमधून निवृत्त व्हावे. हे दोघेही ऋतुराज गायकवाड आणि तिलक वर्मा यांसारख्या तरुण खेळाडूंच्या एकदिवसीय करिअरमध्ये अडथळा ठरत आहेत.’

एका युझरने म्हटले की, ‘विराट कोहलीच्या फलंदाजीची सहा महिन्यांपासून वाट पाहत होते, पण तो क्रीजवर सहा मिनिटेही टिकू शकला नाही.’ दुसऱ्या एकाने लिहिले की, ‘रोहित आणि विराटला वगळून त्यांच्या जागी ईशान किशन आणि यशस्वी जैस्वाल यांना संधी द्यावी.’

भारतीय संघाचे दोन दिग्गज फलंदाज विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी आधीच आंतरराष्ट्रीय कसोटी क्रिकेट आणि टी- २० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. रोहित शर्मा ३९ वर्षांचा आहे, तर विराट कोहली या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ३८ वर्षांचा होईल. हे दोघेही २०२७ च्या विश्वचषकाआधी एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतील अशा चर्चांना अनेकवेळा उधाण आले. परंतु दोघांनीही विश्वचषकात खेळण्याची इच्छा दाखवली.

RO-KO ची जोडी चमकणार?

२०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या तयारीसाठी भारतीय संघाची ही पहिली मालिका आहे. विराट आणि रोहित हे खराब फॉर्मने त्रस्त नाहीत. विशेषतः विराट खूप चांगल्या लयीत दिसत आहे. इंग्लंड मालिकेपूर्वीच्या शेवटच्या पाच एकदिवसीय डावांमध्ये त्याने दोन शतके आणि दोन अर्धशतकांसह ४०७ धावा केल्या होत्या. दुसरीकडे, रोहितने इंग्लंड मालिकेपूर्वीच्या शेवटच्या पाच डावांमध्ये १७८ धावा केल्या होत्या.

IND vs ENG: एड्जबॅस्टनमध्ये भारताचा ऐतिहासिक विजय; इंग्लंडचा ११ वर्षांचा गड अखेर ढासळला

Web Title: Virat kohli rohit sharma retirement fans troll both batsman after 5 11 runs in ind vs eng odi viral

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Published On: Jul 15, 2026 | 04:17 PM

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