‘काका तुमचं वय झालं, आता…’; Virat-Rohit वर जहरी टीका, क्रिकेटविश्वात एकच खळबळ

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इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात विराट ५ धावा आणि रोहित ११ धावांवर बाद झाल्यानंतर, त्यांच्यावर सोशल मीडीयावर जहरी टीका करण्यात आली. एका युजरने लिहिले की, ‘या दोन्ही काकांनी (रोहित आणि विराट) आता क्रिकेटमधून निवृत्त व्हावे. हे दोघेही ऋतुराज गायकवाड आणि तिलक वर्मा यांसारख्या तरुण खेळाडूंच्या एकदिवसीय करिअरमध्ये अडथळा ठरत आहेत.’
Both these uncles should retire from cricket man. They are blocking pathways for youngsters like Ruturaj Gaikwad and Tilak Varma in ODI cricket. — Dave (PREMIER LEAGUE🥇) (@AFC_Dev17) July 14, 2026
एका युझरने म्हटले की, ‘विराट कोहलीच्या फलंदाजीची सहा महिन्यांपासून वाट पाहत होते, पण तो क्रीजवर सहा मिनिटेही टिकू शकला नाही.’ दुसऱ्या एकाने लिहिले की, ‘रोहित आणि विराटला वगळून त्यांच्या जागी ईशान किशन आणि यशस्वी जैस्वाल यांना संधी द्यावी.’
Kohli Bro, This Is Cheating 😭 We waited 6 months, and you couldn’t even stay at the crease for 6 minutes. 😥 – Virat Kohli and Rohit Sharma both disappointed everyone today. 💔 pic.twitter.com/L9lwi8Rj0F — Jara (@JARA_Memer) July 14, 2026
भारतीय संघाचे दोन दिग्गज फलंदाज विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी आधीच आंतरराष्ट्रीय कसोटी क्रिकेट आणि टी- २० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. रोहित शर्मा ३९ वर्षांचा आहे, तर विराट कोहली या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ३८ वर्षांचा होईल. हे दोघेही २०२७ च्या विश्वचषकाआधी एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतील अशा चर्चांना अनेकवेळा उधाण आले. परंतु दोघांनीही विश्वचषकात खेळण्याची इच्छा दाखवली.
२०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या तयारीसाठी भारतीय संघाची ही पहिली मालिका आहे. विराट आणि रोहित हे खराब फॉर्मने त्रस्त नाहीत. विशेषतः विराट खूप चांगल्या लयीत दिसत आहे. इंग्लंड मालिकेपूर्वीच्या शेवटच्या पाच एकदिवसीय डावांमध्ये त्याने दोन शतके आणि दोन अर्धशतकांसह ४०७ धावा केल्या होत्या. दुसरीकडे, रोहितने इंग्लंड मालिकेपूर्वीच्या शेवटच्या पाच डावांमध्ये १७८ धावा केल्या होत्या.
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