Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

आता घरांवर सोलर लावणं झालं सोपं; महावितरणने आणली नवी योजना, वीज बिलात होणार फायदा…

Updated On: May 26, 2026 | 03:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

ग्राहकांकडे महावितरणचे सक्रिय कनेक्शन असणे आवश्यक असून, त्यांचा मंजूर वीज भार किमान 1 किलोवॅट असावा. तसेच, मागील एका वर्षाचा सरासरी मासिक वीज वापर 100 युनिटपेक्षा कमी असणाऱ्या आणि कोणतीही थकबाकी नसलेल्या घरगुती ग्राहकांना या योजनेमध्ये पात्र ठरवले जाणार आहे.

आता घरांवर सोलर लावणं झालं सोपं; महावितरणने आणली नवी योजना, वीज बिलात होणार फायदा...

आता घरांवर सोलर लावणं झालं सोपं; महावितरणने आणली नवी योजना, वीज बिलात होणार फायदा...

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मुंबई : आपल्यापैकी अनेकांना वाढीव वीज बिलाचा फटका बसला असेल. मात्र, आता या बिलाचं टेन्शन आता संपण्याची शक्यता आहे. कारण, स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र निवासी रूफ टॉप स्मार्ट सोलर योजना आणली जात आहे. महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना आणली आहे. स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र निवासी रूफ टॉप स्मार्ट सोलर या योजनेंतर्गत आता सर्वसामान्य नागरिकांना अवघ्या २५०० ते १०००० रुपयांच्या किरकोळ गुंतवणुकीत आपल्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा यंत्रणा (सोलर पॅनेल) बसवता येणार आहे.

स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र निवासी रूफ टॉप स्मार्ट सोलर योजनेच्या माध्यमातून वीज बिलात चांगला फायदा होऊ शकणार आहे. प्रति किलोवॅट 50 हजार रुपये खर्च असलेल्या या योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून भरघोस अनुदान मिळत असल्याने ग्राहकांना स्वतःचा अतिशय अल्प वाटा देऊन वीज बिलातून कायमची मुक्ती मिळवण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांकडे महावितरणचे सक्रिय कनेक्शन असणे आवश्यक असून, त्यांचा मंजूर वीज भार किमान 1 किलोवॅट असावा. तसेच, मागील एका वर्षाचा सरासरी मासिक वीज वापर 100 युनिटपेक्षा कमी असणाऱ्या आणि कोणतीही थकबाकी नसलेल्या घरगुती ग्राहकांना या योजनेमध्ये पात्र ठरवले जाणार आहे. पात्र ग्राहकांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

सौर ऊर्जेत भारताची मोठी भरारी ! Vikram Solar ने दोन वर्षांत दुप्पट केली क्षमता; ३९ देशांमध्ये ‘Made In India’चा डंका

याशिवाय, दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना या यंत्रणेसाठी केवळ २५०० रुपये गुंतवावे लागतील. अनुसूचित जाती (SC) व जमाती (ST) प्रवर्गातील ग्राहकांसाठी ५००० रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक आहे, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील (General) ग्राहकांना अवघ्या १०००० रुपयांमध्ये ही यंत्रणा बसवता येईल. उर्वरित सर्व ३० हजार रुपयांचा खर्च केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आपल्या वाट्यातून अनुदानाच्या स्वरूपात करणार आहे.

कोणत्या कागदपत्रांची असेल गरज?

– सोलर सिस्टीम बसवणाऱ्या अधिकृत विक्रेत्याला पुढील 5 वर्षांसाठी या प्रणालीच्या देखभालीची आणि कार्यक्षमतेची लेखी जबाबदारी 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्राद्वारे घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना देखभालीची कोणतीही चिंता सतावणार नाही.

– या संधीचा लाभ घेण्यासाठी अद्ययावत वीज बिल, जागेचा मालकी हक्क पुरावा (७/१२ उतारा किंवा मालमत्ता कर पावती), आधार कार्ड, बँक खाते तपशील आणि छताचे व मीटरचे छायाचित्र ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

– पात्र ग्राहकांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

Web Title: Installing solar panels on homes just got easier mahavitaran launches a new scheme

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 03:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune News : दक्षिण पुण्यात वारंवार वीज खंडित, नागरिक संतप्त; महावितरणविरोधात रोष
1

Pune News : दक्षिण पुण्यात वारंवार वीज खंडित, नागरिक संतप्त; महावितरणविरोधात रोष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
West Bengal Government : महिलांच्या खात्यात दरमहा ₹3000, फक्त 5 रुपयांत मासे-भात; ‘या’ सरकारची मोठी घोषणा

West Bengal Government : महिलांच्या खात्यात दरमहा ₹3000, फक्त 5 रुपयांत मासे-भात; ‘या’ सरकारची मोठी घोषणा

May 26, 2026 | 04:03 PM
राजकारण तापणार! काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांची जीभ घसरली; पंतप्रधान मोदी आणि देवेंद्र फडणवीसांबद्दल वापरले अपशब्द

राजकारण तापणार! काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांची जीभ घसरली; पंतप्रधान मोदी आणि देवेंद्र फडणवीसांबद्दल वापरले अपशब्द

May 26, 2026 | 04:01 PM
जमिनीत पुरून पुन्हा जन्म? अनोख्या परंपरेचा VIDEO पाहून युजर्स हैराण; म्हणाले, “हे नेमकं काय चाललंय?”

जमिनीत पुरून पुन्हा जन्म? अनोख्या परंपरेचा VIDEO पाहून युजर्स हैराण; म्हणाले, “हे नेमकं काय चाललंय?”

May 26, 2026 | 03:58 PM
तिसऱ्या मजल्यावरुन खाली पडला आणि हवेतच अडकला बकऱ्याचा जीव, प्राण्याचा आक्रोश अन् Rescue Video Viral

तिसऱ्या मजल्यावरुन खाली पडला आणि हवेतच अडकला बकऱ्याचा जीव, प्राण्याचा आक्रोश अन् Rescue Video Viral

May 26, 2026 | 03:57 PM
” कांदा उत्पादक आंदोलनात पोलिसी बळाचा वापर, लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न,” रोहित पवार यांची राज्य सरकारवर टीका

” कांदा उत्पादक आंदोलनात पोलिसी बळाचा वापर, लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न,” रोहित पवार यांची राज्य सरकारवर टीका

May 26, 2026 | 03:57 PM
RCB Vs GT Qualifier 1: ‘किंग’ विरुद्ध ‘प्रिन्स’; कोण पडणार भारी? क्वालिफायर 1 आधी पहा दोघांची कामगिरी

RCB Vs GT Qualifier 1: ‘किंग’ विरुद्ध ‘प्रिन्स’; कोण पडणार भारी? क्वालिफायर 1 आधी पहा दोघांची कामगिरी

May 26, 2026 | 03:56 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM