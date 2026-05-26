‘कांद्याला हमीभाव मिळालाच पाहिजे,’ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी महाविकास आघाडीकडून क्रांती महामोर्चा

या शेतकरी महामोर्चात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (श.प.) प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे, शिवसेना (उबाठा) आमदार अंबादास दानवे, आमदार रोहित पवार, खा. शोभाताई बच्छाव, खा. भगरे गुरुजी तसेच महाविकास आघाडीचे नेते, पदाधिकारी आणि शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाला असून राज्यात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी कांदा रस्त्यावर फेकून आंदोलन केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात केंद्र सरकारकडून १२ रुपये ३५ पैसे प्रतिकिलो दराने कांदा विकत घ्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा केली. परंतु सरकारचे अनुदान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे आरोप शेतकरी करत आहे.
यावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ, शिवसेना नेते अंबादास दानवे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिदे, आमदार रोहित पवार यांनीही शेतक-यांना मार्गदर्शन करताना भाजपा सरकारवर सडकून टीका केली.
“स्वतःला अभिनेत्री समजता का? तुम्हीसुद्धा अभिनेत्री व्हा आणि उमेदवारी अर्ज भरा,” सुशांत शेलार यांची सुषमा अंधारे यांच्यावर आगपाखड
आपल्या ट्विटर अकाउंटवर याबाबत ट्विट करत अंबादास दानवे म्हणाले, “कांद्याला हमीभाव मिळालाच पाहिजे… शेतकऱ्यांच्या घामाला न्याय मिळालाच पाहिजे… नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी काढण्यात आलेला क्रांती महामोर्चा मुंबई-आग्रा महामार्ग चौफुली येथे उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.”
कांद्याला हमीभाव मिळालाच पाहिजे…
शेतकऱ्यांच्या घामाला न्याय मिळालाच पाहिजे… नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी काढण्यात आलेला क्रांती महामोर्चा मुंबई-आग्रा महामार्ग चौफुली येथे उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. हजारो… pic.twitter.com/IUvjt8xpie — Ambadas Danve (@iambadasdanve) May 26, 2026
“हजारो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत सरकारविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. कांद्याला योग्य दर, निर्यात बंदी उठविणे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केंद्र व राज्य सरकारने करावी अशी जोरदार मागणी केली. कांदा उत्पादक शेतकरी आज प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला असून शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे,” असे ते म्हणाले.
पहिले PM मोदींना मुलीच्या लग्नाची दिली पत्रिका, मग Supriya Sule नी साधला पेट्रोल-डिझेलवरून निशाणा