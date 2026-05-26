‘कांद्याला हमीभाव मिळालाच पाहिजे,’ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी महाविकास आघाडीकडून क्रांती महामोर्चा

Updated On: May 26, 2026 | 03:14 PM IST
सारांश

महाविकास आघाडीकडून मोठे आंदोलन करण्यात आले असून कांद्याला ३ हजार रुपये हमीभाव मिळावा या मागणीसाठी नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड चौफुली येथे महाविकास आघाडीच्या वतीने शेतकरी क्रांती महामोर्चा काढण्यात आला.

  • राज्यात कांद्याचे दर कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल
  • कांद्याला ३ हजार रुपये हमीभाव मिळावा या मागणीसाठी चांदवड चौफुली येथे महाविकास आघाडीकडून शेतकरी क्रांती महामोर्चा
  • हजारो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत सरकारविरोधात तीव्र संताप
राज्यात कांद्याचे दर कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाल्याचे चित्र दिसत आहे. आखाती देशांतील युद्ध आणि निर्यात बंदीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. कांद्याचा खर्चहि निघत नसल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठे संकट कोसळले असल्याचे चित्र राज्यात दिसत आहे. यावरून आता महाविकास आघाडीकडून मोठे आंदोलन करण्यात आले असून कांद्याला ३ हजार रुपये हमीभाव मिळावा या मागणीसाठी नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड चौफुली येथे महाविकास आघाडीच्या वतीने शेतकरी क्रांती महामोर्चा काढण्यात आला. यावेळी रास्ता रोकोही करण्यात आला. रास्ता रोको आंदोलनादरम्यान पोलिसी बळाचा वापर करून नेत्यांना ताब्यात घेतले, मात्र शेतकऱ्यांचा संघर्ष दडपून टाकता येणार नाही. “सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.

या शेतकरी महामोर्चात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (श.प.) प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे, शिवसेना (उबाठा) आमदार अंबादास दानवे, आमदार रोहित पवार, खा. शोभाताई बच्छाव, खा. भगरे गुरुजी तसेच महाविकास आघाडीचे नेते, पदाधिकारी आणि शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाला असून राज्यात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी कांदा रस्त्यावर फेकून आंदोलन केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात केंद्र सरकारकडून १२ रुपये ३५ पैसे प्रतिकिलो दराने कांदा विकत घ्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा केली. परंतु सरकारचे अनुदान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे आरोप शेतकरी करत आहे.

यावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ, शिवसेना नेते अंबादास दानवे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिदे, आमदार रोहित पवार यांनीही शेतक-यांना मार्गदर्शन करताना भाजपा सरकारवर सडकून टीका केली.

काय म्हणाले अंबादास दानवे ?

आपल्या ट्विटर अकाउंटवर याबाबत ट्विट करत अंबादास दानवे म्हणाले, “कांद्याला हमीभाव मिळालाच पाहिजे… शेतकऱ्यांच्या घामाला न्याय मिळालाच पाहिजे… नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी काढण्यात आलेला क्रांती महामोर्चा मुंबई-आग्रा महामार्ग चौफुली येथे उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.”

“हजारो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत सरकारविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. कांद्याला योग्य दर, निर्यात बंदी उठविणे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केंद्र व राज्य सरकारने करावी अशी जोरदार मागणी केली. कांदा उत्पादक शेतकरी आज प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला असून शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे,” असे ते म्हणाले.

