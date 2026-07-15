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VIDEO : राजीनामा द्या, नाहीतर… जंतर-मंतरवर पोहचली ७ वर्षांची चिमुकली, पंतप्रधान मोदी आणि धर्मेंद्र प्रधानांकडे केली ‘ही’ मागणी

Updated On: Jul 15, 2026 | 01:31 PM IST
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सारांश

CJP Protest : दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सीजेपीचे आंदोलन सुरु असून मागील १६ दिवसांपासून इथे सोनम वांगचूक आमरण उपोषण करत आहेत. उपोषणाचे अनेक व्हिडिओज समोर येत असतानाच ७ वर्षांच्या चिमुकलीच्या व्हिडिओने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहेत. तुम्हाला लाज वाटत नाही अशा भाषेत तिने आपले मत मांडले आणि सरकारकडे एक खास मागणी केली.

VIDEO : राजीनामा द्या, नाहीतर... जंतर-मंतरवर पोहचली ७ वर्षांची चिमुकली, पंतप्रधान मोदी आणि धर्मेंद्र प्रधानांकडे केली 'ही' मागणी

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • जंतर-मंतरवरील उपोषणात ७ वर्षांच्या चिमुरडीचा व्हिडिओ व्हायरल.
  • पत्रकाराशी संवादात चिमुरडीची ठाम भूमिका चर्चेत.
  • सोनम वांगचुक यांची प्रकृती ढासळळी.
दिल्लीतील जंतर-मंतरवर मागील १७ दिवसांपासून काॅकरोज जनता पार्टीचे उपोषण सुरु आहे. उपोषणाचे अनेक व्हिडिओज सोशल मिडियावर समोर येत असतानाच अलिकडे एका खास व्हिडिओने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. व्हिडिओमध्ये एक ७ वर्षांची चिमुकली काॅकरोच पार्टाच्या उपोषणात समील होताना दिसली. ती फक्त या उपोषणात सामील झाली नाही तर तिने पंतप्रधान मोदी आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे खास मागणीही केली. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच ट्रेंड करत आहे. इतक्या कमी वयातही देशात सुरु असलेल्या सर्वात मोठ्या उपोषणाला चिमुकलीने हजेरी लावली आणि सडेतोडपणे आपले मत लोकांसमोर मांडले. तिचा हाच समजूतदारपणा आता लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. दरम्यान पंतप्रधान आणि शिक्षणमंत्र्यांकडे चिमुरडीने काय मागणी केली ते चला जाणून घेऊया.

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काय होती चिमुरडीची मागणी?ko

काॅकरोच जनता पार्टीच्या उपोषणात सामील झालेल्या चिमुरडीला पाहून एका पत्रकाराने तिच्याशी संपर्क साधू पाहिला. त्याने मुलीला विचारले की, तिची काय मागणी आहे? याच्या उत्तरात चिमुकलीने सांगितले की, मला धर्मेंद्र प्रधान आणि पंतप्रधान मोदी यांना सांगायचे आहे की, मी तुम्हाला दोन पर्याय देते. एकतर तुम्ही राजीनामा द्या आणि माफी मागू नका. किंवा तुम्ही इथे मंचावर या आणि माफी मागा, पण राजीनामा देऊ नका.” यानंतर पत्रकार मुलीला म्हणतो की, “तू लवकरच पाॅप्यूलर होणार आहेस. यावर चिमुकली उत्तर देत म्हणते की, हा माझा पहिला व्हिडिओ नाहीये, याआधी मी चार व्हिडिओ बनवले आहेत”.

तुम्हाला जराही लाज नाही…

व्हिडिओत मुलगी पुढे म्हणते की, “मी धर्मेंद्र प्रधान आणि नरेंद्र मोदी यांना सांगू इच्छते की, तुम्हाला जराही लाज वाटत नाही. भारताचे इतके मोठे शास्त्रज्ञ आजारी पडलेत. मागील १६ दिवसांपासून ते इथे आहेत”. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, मागील १७ दिवसांपासून सोनम वांगचुक जंतर-मंतरवर आमरण उपोषणाला बसले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस ढासळत असून अद्याप मोदी किंवा शिक्षणमंत्र्यांनी त्यांची भेट घेतलेली नाही. नीट पेपरलीक प्रकरणानंतर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी काॅकरोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दीपके देखील आपल्या टीमसह जंतर-मंतरवर आंदोलन करत आहेत.

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प्रकृती सातत्याने ढासळत चालली आहे…

आज मंगळवार १५ जून २०२६ रोजी सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाच्या १७ वा दिवस सुरु झाला आहे. या उपोषणामुळे त्यांचे वजन बरेच कमी झाले असून प्रकृतीही दिवसेंदिवस खराब होत चालली आहे. सीजेपीनुसार, त्यांचे वजन ८.२ किलोग्रॅम कमी झाले आहे. अभिजीत दीपकेने सोशल मिडियावर त्यांच्या प्रकृतीची माहिती देत सांगितलं की, त्यांचे स्नायू कमकुवत होत असून ते अत्यंत वेदनादायी परिस्थितीत आहेत. अन्य सर्वांप्रमाणेच मी देखील त्यांना उपोषण संपवण्याचे आवाहन केले. पण त्यांनी शांतीपूर्वक उत्तर देत म्हटले की, उपोषण संपवायला सांगू नको तर सरकारला विचार की त्यांना संभाषण का करायचं नाहीये.

Web Title: Cjp protest 7 year old girl video goes viral jantar mantar sonam wangchuk hunger strike

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Published On: Jul 15, 2026 | 01:30 PM

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