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8,000mAh बॅटरी अन् मोठा OLED डिस्प्ले… Redmi चा नवा स्मार्टफोन चीनमध्ये लाँच, किंमत सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये

Updated On: Jul 15, 2026 | 01:10 PM IST
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सारांश

Redmi Note 17 Launched: रेडमीने पुन्हा एकदा एका नव्या स्मार्टफोनसह मोठा धमाका केला आहे. कंपनीने बजेट सेगमेंटमध्ये एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला असून यामध्ये अनेक दमदार फीचर्स देण्यात आले आहेत. यामुळे ग्राहकांना कमी किंमतीत चांगले फीचर्स अनुभवण्याची संधी मिळणार आहे.

8,000mAh बॅटरी अन् मोठा OLED डिस्प्ले... Redmi चा नवा स्मार्टफोन चीनमध्ये लाँच, किंमत सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये

8,000mAh बॅटरी अन् मोठा OLED डिस्प्ले... Redmi चा नवा स्मार्टफोन चीनमध्ये लाँच, किंमत सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये

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विस्तार
  • Redmi Note 17 मध्ये 120Hz OLED डिस्प्ले, स्नॅपड्रॅगन 4 जेन 4 प्रोसेसर आणि 8GB पर्यंत रॅम देण्यात आली आहे.
  • स्मार्टफोनमध्ये 8,000mAh बॅटरीसह 45W फास्ट चार्जिंग, 50MP रिअर कॅमेरा आणि 8MP सेल्फी कॅमेरा मिळतो.
  • या फोनची सुरुवातीची किंमत सुमारे ₹18,000 असून तो 6GB+128GB, 8GB+128GB आणि 8GB+256GB व्हेरिअंटमध्ये उपलब्ध आहे.
Redmi Smartphone Launched: टेक कंपनी रेडमीने Redmi Note 17 हा नवीन स्मार्टफोन चीनमध्ये लाँच केला आहे. कंपनीने Redmi Note 15 चा सक्सेसर म्हणून हा नवा स्मार्टफोन लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनसोबतच कंपनीने नोट 17 प्रो देखील लाँच केला आहे. बजेट सेगमेंटमध्ये लाँच करण्यात आलेल्या या नव्या स्मार्टफोनची सुरुवातीची किंमत 20 हजार रुपयांहून कमी आहे. स्मार्टफोन बजेट किंमतीत दमदार फीचर्स ऑफर करणार आहे.

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रेडमी नोट 17 ची किंमत आणि उपलब्धता

कंपनीने त्यांचा नवीन रेडमी नोट 17 स्मार्टफोन 6GB + 128GB, 8GB + 128GB आणि 8GB + 256GB या व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. स्मार्टफोनच्या 6GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 1,299 म्हणजेच सुमारे 18,000 रुपये, 8GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 1,399 म्हणजेच सुमारे 20,000 रुपये आणि टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडेल असलेल्या 8GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 1,599 म्हणजेच सुमारे 23,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा नवीन रेडमी स्मार्टफोन सध्या शाओमी चाईनाच्या ऑनलाईन स्टोअरद्वारे खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. ग्राहक ब्लॅक, लाइट वाटर ग्रीन आणि मीटियोर पर्पल कलर ऑप्शन्समध्ये हा नवीन स्मार्टफोन खरेदी करू शकतात.  (फोटो सौजन्य: Redmi) 

रेडमी नोट 17 चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

कंपनीने लाँच केलेला नवा स्मार्टफोन डुअल सिमला सपोर्ट करतो. हा स्मार्टफोन अँड्रॉईड 16 वर बेस्ड शाओमीच्या HyperOS 3 वर काम करते. हँडसेटमध्ये 7-इंच फुल एचडी+ (1,080 x 2,396 पिक्सेल) ओएलईडी डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सँपलिंग रेट, 1,800 निट्स पीक ब्राइटनेस, 100 टक्के डीसीआय-पी3 कलर गॅमट, 16.78 मिलियन कलर्स आणि ओल्या हातांनी अधिक चांगल्या प्रतिसादासाठी वेट टच 2.0 टेक्नोलॉजीला सपोर्ट करतो. शाओमीच्या सब ब्रँडने असा दावा केला आहे की, या डिव्हाईसमध्ये धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी IP65 रेटिंग दिली आहे.

प्रोसेसर

नव्या स्मार्टफोनमध्ये क्वालकॉम ऑक्टा कोर स्नॅपड्रॅगन 4 जेन 4 प्रोसेसर दिला आहे, जो 4nm प्रोसेसवर तयार करण्यात आला आहे आणि 2.3GHz ची पीक क्लॉक स्पीड डिलीवर करतो. या स्मार्टफोनमध्ये अड्रेनो जीपीयू, 8GB पर्यंत एलपीडीडीआर4एक्स रॅम आणि 256GB पर्यंत यूएफएस 2.2 इन-बिल्ट स्टोरेज देखील मिळणार आहे. सुरक्षेसाठी स्मार्टफोन इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि फेस अनलॉकला सपोर्ट करतो.

कॅमेरा

कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर, रेडमी स्मार्टफोनमध्ये मागील बाजूला f/1.8 अपर्चर वाला एक सिंगल 50-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा दिला आहे, जो एलईडी फ्लॅशसह एका चौरसाकार कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये बसवलेला आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये f/2.0 अपर्चरवाला 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे, ज्याला डिस्प्लेच्या होल-पंच कटआउटमध्ये बसवलेला आहे. हा हँडसेट 1080p/30 fps पर्यंत व्हिडीओ रेकॉर्ड करू शकतो.

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बॅटरी

नव्या स्मार्टफोनमध्ये 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्टसह 8,000mAh बॅटरी दिली आहे. कनेक्टिविटीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5G, 4G LTE, डुअल-बँड वाय-फाय, ब्लूटूथ 5.1, एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, जीपीएस, ग्लोनास आणि गॅलिलिओ सपोर्ट दिला आहे. ऑनबोर्ड सेंसर्सच्या यादीमध्ये एंबियंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, ई-कंपास आणि एक IR ब्लास्टर समाविष्ट आहे.

Web Title: Redmi note 17 launched in china in budget segment with 8000mah battery tech news marathi

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Published On: Jul 15, 2026 | 01:10 PM

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