8,000mAh बॅटरी अन् मोठा OLED डिस्प्ले... Redmi चा नवा स्मार्टफोन चीनमध्ये लाँच, किंमत सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये

फोटोग्राफीचा अनुभव बदलणार! 200MP कॅमेऱ्यासह नवा Huawei स्मार्टफोन लाँच; तगड्या फीचर्ससाठी मोजावे लागणार इतके पैसे
कंपनीने त्यांचा नवीन रेडमी नोट 17 स्मार्टफोन 6GB + 128GB, 8GB + 128GB आणि 8GB + 256GB या व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. स्मार्टफोनच्या 6GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 1,299 म्हणजेच सुमारे 18,000 रुपये, 8GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 1,399 म्हणजेच सुमारे 20,000 रुपये आणि टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडेल असलेल्या 8GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 1,599 म्हणजेच सुमारे 23,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा नवीन रेडमी स्मार्टफोन सध्या शाओमी चाईनाच्या ऑनलाईन स्टोअरद्वारे खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. ग्राहक ब्लॅक, लाइट वाटर ग्रीन आणि मीटियोर पर्पल कलर ऑप्शन्समध्ये हा नवीन स्मार्टफोन खरेदी करू शकतात. (फोटो सौजन्य: Redmi)
कंपनीने लाँच केलेला नवा स्मार्टफोन डुअल सिमला सपोर्ट करतो. हा स्मार्टफोन अँड्रॉईड 16 वर बेस्ड शाओमीच्या HyperOS 3 वर काम करते. हँडसेटमध्ये 7-इंच फुल एचडी+ (1,080 x 2,396 पिक्सेल) ओएलईडी डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सँपलिंग रेट, 1,800 निट्स पीक ब्राइटनेस, 100 टक्के डीसीआय-पी3 कलर गॅमट, 16.78 मिलियन कलर्स आणि ओल्या हातांनी अधिक चांगल्या प्रतिसादासाठी वेट टच 2.0 टेक्नोलॉजीला सपोर्ट करतो. शाओमीच्या सब ब्रँडने असा दावा केला आहे की, या डिव्हाईसमध्ये धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी IP65 रेटिंग दिली आहे.
नव्या स्मार्टफोनमध्ये क्वालकॉम ऑक्टा कोर स्नॅपड्रॅगन 4 जेन 4 प्रोसेसर दिला आहे, जो 4nm प्रोसेसवर तयार करण्यात आला आहे आणि 2.3GHz ची पीक क्लॉक स्पीड डिलीवर करतो. या स्मार्टफोनमध्ये अड्रेनो जीपीयू, 8GB पर्यंत एलपीडीडीआर4एक्स रॅम आणि 256GB पर्यंत यूएफएस 2.2 इन-बिल्ट स्टोरेज देखील मिळणार आहे. सुरक्षेसाठी स्मार्टफोन इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि फेस अनलॉकला सपोर्ट करतो.
कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर, रेडमी स्मार्टफोनमध्ये मागील बाजूला f/1.8 अपर्चर वाला एक सिंगल 50-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा दिला आहे, जो एलईडी फ्लॅशसह एका चौरसाकार कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये बसवलेला आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये f/2.0 अपर्चरवाला 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे, ज्याला डिस्प्लेच्या होल-पंच कटआउटमध्ये बसवलेला आहे. हा हँडसेट 1080p/30 fps पर्यंत व्हिडीओ रेकॉर्ड करू शकतो.
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नव्या स्मार्टफोनमध्ये 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्टसह 8,000mAh बॅटरी दिली आहे. कनेक्टिविटीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5G, 4G LTE, डुअल-बँड वाय-फाय, ब्लूटूथ 5.1, एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, जीपीएस, ग्लोनास आणि गॅलिलिओ सपोर्ट दिला आहे. ऑनबोर्ड सेंसर्सच्या यादीमध्ये एंबियंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, ई-कंपास आणि एक IR ब्लास्टर समाविष्ट आहे.