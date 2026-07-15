Kopar Khairane Slab Collapse: नवी मुंबईत मोठी दुर्घटना! कोपरखैरणेत ३० वर्षे जुन्या इमारतीचा स्लॅब कोसळला; २ वर्षांपूर्वीच…

अथर्व सोसायटीतील ३०२ क्रमांकाच्या फ्लॅटचा स्लॅब अचानक कोसळल्याने मोठा आवाज झाला. या आवाजामुळे इमारतीमधील रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आणि त्यांनी तात्काळ इमारतीबाहेर धाव घेतली. धक्कादायक बाब म्हणजे, अवघ्या चार दिवसांपूर्वीच याच इमारतीत स्लॅबचा काही भाग कोसळण्याची प्राथमिक घटना घडली होती. तरीही रहिवाशांकडून आणि व्यवस्थापनाकडून इमारतीचा वापर सुरूच ठेवण्यात आला होता, ज्यामुळे हा मोठा धोका निर्माण झाला.
अथर्व सोसायटीची ही इमारत अत्यंत जुनी आणि जर्जर झाली आहे. दोन वर्षांपूर्वीच नवी मुंबई महानगरपालिकेने (NMMC) या सोसायटीला अधिकृत नोटीस बजावली होती. यामध्ये इमारतीचे तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सोसायटीकडून वेळेत आवश्यक ती कार्यवाही आणि दुरुस्ती न झाल्यामुळे अखेर बुधवारी सायंकाळी ही मोठी दुर्घटना घडल्याची चर्चा स्थानिक नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
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घटनेची माहिती मिळताच नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली. सुरक्षेचा आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून इमारतीमधील सर्व रहिवाशांचे तात्काळ अण्णासाहेब पाटील सभागृहात सुरक्षित स्थलांतर करण्यात आले आहे. तसेच दुर्घटनाग्रस्त इमारतीचा वीज आणि पाणीपुरवठाही खंडित करण्यात आला असल्याची माहिती कोपरखैरणेचे विभाग अधिकारी भरत धांडे यांनी दिली आहे.
अवघ्या चार दिवसांपूर्वीच कोपरखैरणे परिसरातील एका इमारतीमधील केक शॉपचा स्लॅब कोसळल्याची घटना घडली होती. लागोपाठ घडलेल्या या दोन्ही दुर्घटनांमुळे नवी मुंबईतील विशेषतः कोपरखैरणे आणि वाशी परिसरातील जुन्या सिडको (CIDCO) व खाजगी इमारतींच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा विषय ऐरणीवर आला आहे. पालिकेने अशा सर्व धोकादायक इमारतींवर कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी आता रहिवाशांकडून केली जात आहे.
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