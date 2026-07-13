मृतदेहाचे मुंडके, धड आणि पाय…! प्रियकराच्या मदतीने पतीची निर्घृण हत्या, अखेर भयानक मर्डर मिस्ट्रीचा ‘असा’ झाला उलगडा

Navi Mumbai Crime News Marathi : नवी मुंबईतील ऐरोली परिसरातून एक धक्कादायक हत्याकांड समोर आले आहे. बहुचर्चित सिया-केतन हत्याकांड चर्चेत असतानाच एका विवाहित महिलेने ऑटोचालक प्रियकरासोबत मिळून आपल्या पतीची निर्घृणपणे हत्या केली. हत्येनंतर, या जोडप्याने मृतदेहाचे तीन तुकडे करून ते वेगवेगळ्या ठिकाणी टाकले आणि जवळपास ११ महिने पोलिसांना चकमा दिला. अखेरीस, पोलिसांनी या खळबळजनक हत्याकांडाचा छडा लावला आणि आरोपी पत्नी व तिच्या प्रियकराला अटक केली.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, ५० वर्षीय बलीराम सूर्यनाथ कुशवाहा हे ऐरोलीच्या यादव नगरमध्ये पत्नी आणि दोन मुलांसोबत राहत होते. त्यांची पत्नी, सुनीता कुशवाहा (४०) हिचे घणसोली येथील रहिवासी आणि ऑटोचालक असलेल्या राहुल दशरथ प्रजापती (३०) सोबत प्रेमसंबंध होते. जेव्हा बलीराम यांना त्यांच्या या संबंधांबद्दल कळले, तेव्हा त्यांनी याला विरोध केला. या विरोधावर मात करण्यासाठी, सुनीता आणि राहुलने त्याच्या हत्येचा कट रचला.
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योजनेनुसार, सुनीताने प्रथम तिच्या दोन मुलांना दोन दिवसांसाठी तिच्या बहिणीच्या म्हणजेच मावशीच्या घरी पाठवले. मग, ९ ऑगस्ट २०२५ रोजी मध्यरात्री, जेव्हा बलिराम गाढ झोपेत होता, तेव्हा सुनीता आणि राहुलने त्याचा गळा दाबला आणि नंतर एका धारदार चाकूने त्याच्या मानेवर वारंवार वार करून त्याला ठार मारले. हत्येनंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी, त्यांनी घरातच मृतदेहाचे तीन तुकडे केले. मृतदेहाचे डोके, धड आणि पाय. हे तुकडे वेगवेगळ्या पोत्यांमध्ये आणि चादरींमध्ये गुंडाळून, त्यांनी ते राहुलच्या ऑटो-रिक्षात ठेवले आणि रात्रीच्या वेळी गवळी देव टेकडीच्या जंगलात वेगवेगळ्या ठिकाणी फेकून दिले.
या हत्येनंतर, सुनीताने तिचे घर भाड्याने दिले आणि तिच्या दोन मुलांसह घणसोली येथील राहुलच्या घरी राहायला गेली. सुमारे आठ महिने या घटनेबद्दल कोणालाही माहिती नव्हती. जेव्हा बलीरामचा भाऊ गावातून परत आला आणि त्याने त्यांच्याबद्दल विचारले, तेव्हा सुनीताने खोटे सांगितले की तिचा नवरा घर सोडून गेला आहे. यामुळे बलीरामला संशय आला आणि त्याने एप्रिल २०२६ मध्ये राबाळे एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात हरवल्याची तक्रार दाखल केली.
बेपत्ता होण्याच्या तपासादरम्यान, पोलिसांनी तांत्रिक शोध (सीडीआर) सुरू केला. पोलिसांना चकमा देण्यासाठी, सुनीता आणि राहुलने त्यांचे जुने मोबाईल फोन आणि सिम कार्ड नष्ट केले आणि नवीन नंबर वापरण्यास सुरुवात केली. तथापि, कॉल डिटेल रेकॉर्डमधून असे उघड झाले की राहुल वेगवेगळ्या नंबरवरून सुनीताच्या सतत संपर्कात होता. चौकशीदरम्यान, सुनीताचे जबाब वारंवार बदलत होते. जेव्हा पोलिसांनी त्या दोघांना ताब्यात घेऊन त्यांची स्वतंत्रपणे चौकशी केली, तेव्हा अखेरीस ते खचले आणि त्यांनी संपूर्ण खुनाचा कट कबूल केला.
आरोपींच्या निर्देशानुसार, पोलिसांनी आता गवळी देव टेकडी परिसरात बलीरामच्या अवशेषांचा शोध सुरू केला आहे. मात्र, हत्येला जवळपास ११ महिने उलटून गेल्याने, मृतदेहाचा शोध घेणे हे पोलिसांसमोर एक मोठे आव्हान बनले आहे. सध्या, राबाळे एमआयडीसी पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
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