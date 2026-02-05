Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Career »
  • Major Change In Upsc Rules Now The Exam Cannot Be Given Repeatedly While In Service

UPSC च्या नियमांत मोठा बदल! आता सेवेत असताना वारंवार देता येणार नाही परीक्षा; जाणून घ्या नवीन नियम

UPSC ने नागरी सेवा परीक्षा २०२६ साठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. आता कार्यरत IAS/IFS अधिकाऱ्यांना परीक्षा देता येणार नाही, तर परीक्षेच्या सुरक्षेसाठी AI आणि आधार व्हेरिफिकेशन अनिवार्य केले आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 09:19 PM
UPSC च्या नियमांत मोठा बदल! (Photo Credit- X)

UPSC च्या नियमांत मोठा बदल! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
  • UPSC च्या नियमांत मोठा बदल!
  • आता सेवेत असताना वारंवार देता येणार नाही परीक्षा
  • जाणून घ्या नवीन नियम
UPSC Exam New Rules: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नागरी सेवा परीक्षेची (CSE 2026) अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. यंदा आयोगाने आपल्या नियमावलीत क्रांतिकारी बदल केले असून, प्रामुख्याने सेवा वाटप (Service Allocation) आणि डिजिटल सुरक्षेवर मोठा भर दिला आहे. नवीन नियमांमुळे आता प्रशासकीय सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा परीक्षा देऊन रँक सुधारणे पूर्वीसारखे सोपे राहणार नाही. जाणून घेऊया UPSC ने केलेले हे महत्त्वाचे बदल…

१. कार्यरत IAS आणि IFS अधिकाऱ्यांना परीक्षेबंदी

UPSC ने जाहीर केलेल्या नवीन नियमांनुसार, जे उमेदवार आधीच IAS (भारतीय प्रशासकीय सेवा) किंवा IFS (भारतीय वन सेवा) मध्ये नियुक्त झाले आहेत आणि त्या पदावर कार्यरत आहेत, त्यांना पुन्हा नागरी सेवा परीक्षा देता येणार नाही. तसेच, जर एखाद्या उमेदवाराची मुख्य परीक्षेच्या (Mains) निकालापूर्वी या दोन सेवांपैकी एका सेवेत नियुक्ती झाली, तर त्याला मुख्य परीक्षेला बसण्याची परवानगी नाकारली जाईल.

२. IPS अधिकाऱ्यांसाठी नियम कडक

जर एखादा उमेदवार आधीच IPS (भारतीय पोलीस सेवा) मध्ये कार्यरत असेल, तर तो CSE २०२६ मध्ये पुन्हा एकदा ‘IPS’ या पदासाठी पसंतीक्रम देऊ शकणार नाही. थोडक्यात, एकाच पदावर असताना त्याच पदासाठी पुन्हा अर्ज करण्याच्या प्रवृत्तीला आयोगाने चाप लावला आहे.

पक्षीमित्र संमेलनासारखे उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी! उपवनसंरक्षक सरोज गवस यांच्या हस्ते प्रतिपादन

३. राजीनामा न देता शेवटची संधी

ज्या उमेदवारांनी CSE २०२५ किंवा त्यापूर्वी कोणत्याही सेवेत प्रवेश केला आहे, त्यांना त्यांचे उर्वरित अटेम्प्ट्स (संधी) वापरण्यासाठी २०२६ किंवा २०२७ मध्ये एक अंतिम संधी देण्यात आली आहे. यासाठी त्यांना सध्याच्या पदाचा राजीनामा देण्याची गरज भासणार नाही. मात्र, ‘ग्रुप A’ सेवेतील उमेदवारांना संबंधित विभागाकडून ‘ट्रेनिंगमध्ये सहभागी न होण्याची सवलत’ मिळाल्यावरच परीक्षेला बसता येईल.

४. एआय (AI) आधारित सुरक्षा आणि आधार व्हेरिफिकेशन

परीक्षेतील गैरप्रकार आणि डमी उमेदवारांना रोखण्यासाठी आयोगाने तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला आहे. आता प्रत्येक उमेदवाराचे AI-आधारित फेशियल रिकॉग्निशन (चेहरा ओळखणे) आणि आधार व्हेरिफिकेशन अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि सुरक्षा अधिक मजबूत होणार आहे.

५. शैक्षणिक पात्रता आणि विशेष विषय

  • IAS पदासाठी: उमेदवाराकडे कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी (Bachelor Degree) असणे आवश्यक आहे.
  • IFS (वन सेवा) पदासाठी: उमेदवाराने पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र, सांख्यिकी, प्राणीशास्त्र किंवा कृषी यापैकी किमान एका विषयात पदवी पूर्ण केलेली असावी.

शिक्षण अधिकारी कसे व्हायचे? एकदा वाचाल तर आयुष्य घडवाल, पूर्ण प्रक्रिया

Web Title: Major change in upsc rules now the exam cannot be given repeatedly while in service

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 09:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पक्षीमित्र संमेलनासारखे उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी! उपवनसंरक्षक सरोज गवस यांच्या हस्ते प्रतिपादन
1

पक्षीमित्र संमेलनासारखे उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी! उपवनसंरक्षक सरोज गवस यांच्या हस्ते प्रतिपादन

Career News : CET अभ्यासक्रमाची नोंदणी सुरू; प्रवेश परीक्षासाठी सहा लाख विद्यार्थ्यांनी केली नोंदणी
2

Career News : CET अभ्यासक्रमाची नोंदणी सुरू; प्रवेश परीक्षासाठी सहा लाख विद्यार्थ्यांनी केली नोंदणी

Parabhani News : दहावीच्या परीक्षेसाठी जय्यत तयारी! विद्यार्थ्यांची मोठी संख्या, या तारखेला होणार परीक्षा
3

Parabhani News : दहावीच्या परीक्षेसाठी जय्यत तयारी! विद्यार्थ्यांची मोठी संख्या, या तारखेला होणार परीक्षा

‘वेडिंग इंडस्ट्री’त करिअरच्या नव्या संधी! वेडिंग प्लॅनर, फोटोग्राफर, बरंच काही…
4

‘वेडिंग इंडस्ट्री’त करिअरच्या नव्या संधी! वेडिंग प्लॅनर, फोटोग्राफर, बरंच काही…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
DC vs RCB, WPL 2026 Final Live: DC चा RCB समोर 204 धावांचा डोंगर! कर्णधार जेमिमाह रॉड्रिग्सची झुंजार खेळी 

DC vs RCB, WPL 2026 Final Live: DC चा RCB समोर 204 धावांचा डोंगर! कर्णधार जेमिमाह रॉड्रिग्सची झुंजार खेळी 

Feb 05, 2026 | 09:19 PM
UPSC च्या नियमांत मोठा बदल! आता सेवेत असताना वारंवार देता येणार नाही परीक्षा; जाणून घ्या नवीन नियम

UPSC च्या नियमांत मोठा बदल! आता सेवेत असताना वारंवार देता येणार नाही परीक्षा; जाणून घ्या नवीन नियम

Feb 05, 2026 | 09:18 PM
DC vs RCB, WPL 2026 Final : DC साठी उभी राहिली कर्णधार! जेमिमाह रॉड्रिग्सने झळकवले शानदार अर्धशतक 

DC vs RCB, WPL 2026 Final : DC साठी उभी राहिली कर्णधार! जेमिमाह रॉड्रिग्सने झळकवले शानदार अर्धशतक 

Feb 05, 2026 | 08:52 PM
T20 World Cup मध्ये सर्वात वेगवान शतकाचा मान कोणाकडे? फक्त ‘इतक्या’ चेंडूत रचला इतिहास

T20 World Cup मध्ये सर्वात वेगवान शतकाचा मान कोणाकडे? फक्त ‘इतक्या’ चेंडूत रचला इतिहास

Feb 05, 2026 | 08:45 PM
PUNE NEWS : महाराष्ट्र साहित्य परिषद निवडणूक वाद सर्वोच्च न्यायालयात: विद्यमान कार्यकारिणीच्या वैधतेवर प्रश्न

PUNE NEWS : महाराष्ट्र साहित्य परिषद निवडणूक वाद सर्वोच्च न्यायालयात: विद्यमान कार्यकारिणीच्या वैधतेवर प्रश्न

Feb 05, 2026 | 08:39 PM
भारत, EU आणि UK रुसलेल्या देशांची समजून काढण्यास सरसावले Trump, क्रिटिकल मिनरल्सवर चीनविरोधात सिक्रेट प्लानिंग

भारत, EU आणि UK रुसलेल्या देशांची समजून काढण्यास सरसावले Trump, क्रिटिकल मिनरल्सवर चीनविरोधात सिक्रेट प्लानिंग

Feb 05, 2026 | 08:38 PM
ऑफिस बॉय ते राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता! ऋषभ शेट्टींचा कुंडापुरा ते ‘कांतारा’ पर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास

ऑफिस बॉय ते राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता! ऋषभ शेट्टींचा कुंडापुरा ते ‘कांतारा’ पर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास

Feb 05, 2026 | 08:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM
KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

Feb 05, 2026 | 03:48 PM