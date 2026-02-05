Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
DC vs RCB, WPL 2026 Final : DC साठी उभी राहिली कर्णधार! जेमिमाह रॉड्रिग्सने झळकवले शानदार अर्धशतक 

महिला प्रीमियर लीग २०२६ चा अंतिम सामना आज रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात सुरू आहे. वडोदरा येथील कोटाम्बी स्टेडियमवर दिल्ली कडून खेळताना कर्णधार जेमिमाह रॉड्रिग्सने अर्धशतक ठोकले आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 09:03 PM
DC vs RCB, WPL 2026 Final: DC captain Jemimah Rodrigues scored a half-century.

DC ची कर्णधार जेमिमाह रॉड्रिग्सने झळकवले अर्धशतक (फोटो-सोशल मीडिया)

DC vs RCB, WPL 2026 Final : महिला प्रीमियर लीग २०२६ चा अंतिम सामना आज रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात  वडोदरा येथील कोटाम्बी स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामान्यापूर्वी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. तर दिल्ली कॅपिटल्स फलंदाजी  करत आहे. दिल्ली कॅपिटल्स संघ अडचणीत सापडला असताना कर्णधार जेमिमाह रॉड्रिग्सने अर्धशतक झळकवले आहे.

हेही वाचा : T-20 World Cup 2026 : ‘त्यांचे निर्णय घेऊ शकलो असतो, पण…’,सूर्याला पाकशी सामना होण्याची अपेक्षा; भारतीय संघ कोलंबोला जाणार

वडोदरा येथील कोटाम्बी स्टेडियमवर खेळवण्यात येत असलेल्या महिला प्रीमियर लीग २०२६ च्या अंतिम सामन्यात टॉस जिंकून  रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. तर दिल्ली कॅपिटल्सला फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले. दिल्लीची सुरुवात चांगली झाली. लिझेल ली आणि  शफाली वर्मा या सलामी जोडीने संघाला ४९  धावांची सलामी दिली. त्यानंतर शफाली वर्मा २० धावा करून बाद झाली. शफालीला अरुंधती रेड्डीने बाद केले. तिच्या नंतर लॉरा वोल्वार्ड मैदानात आली. त्यानंतर दिल्लीला लिझेल लीच्या रूपात दूसरा धक्का बसला. ली३० चेंडूत ३७ धावा करून माघरी गेली. तिला नादिन डी क्लार्कने बाद केले. दिल्लीच्या दोन विकेट्स गेल्यावर दिल्लीचा डाव लॉरा वोल्वार्ड आणि कर्णधार जेमिमाह रॉड्रिग्स यांनी सांभाळला.

कर्णधार जेमिमाह रॉड्रिग्सने ३२ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले आणि संघाला संकटातुन बाहेर काढले. त्यानंतर मात्र जेमिमाह रॉड्रिग्स ३७ चेंडूत ८ चौकरांच्या मदतीने ५७ धावांची खेळी करून ती बाद झाली. तिला सायली सातघरेने बाद केले. आता मैदानावर लॉरा वोल्वार्ड ३० धावा तर चिनेल हेन्री २ धावांवर खेळत आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सच्या १७ षटकात ३ गडी गमावून १५४ धावा झाल्या आहेत.

हेही वाचा : अनुराग ठाकूर होणार BCCI चे नवे अध्यक्ष? मिथुन मनहासचे पद धोक्यात? सर्वोच्च न्यायालयाने ‘त्या’ प्रकरणात 9 वर्षांची बंदी उठवली

संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन खालीलप्रमाणे

दिल्ली कॅपिटल्स महिला प्लेइंग इलेव्हन: लिझेल ली (डब्ल्यू), शफाली वर्मा, लॉरा वोल्वार्ड, जेमिमाह रॉड्रिग्स (सकर्णधार), मारिझान कॅप, चिनेल हेन्री, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, मिन्नू मणी, श्री चरणी, नंदनी शर्मा

रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू महिला प्लेइंग इलेव्हन: ग्रेस हॅरिस, स्मृती मानधना (कर्णधार), जॉर्जिया वॉल, रिचा घोष (डब्ल्यू), राधा यादव, नादिन डी क्लार्क, पूजा वस्त्राकर, अरुंधती रेड्डी, सायली सातघरे, श्रेयंका पाटील, लॉरेन बेल

बातमी अडपेट होत आहे…

Published On: Feb 05, 2026 | 08:52 PM

