दीपिका पदुकोणबाबतच्या वक्तव्यावर मुझम्मिल इब्राहिमचं स्पष्टीकरण; म्हणाला, ‘माझ्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ लावला’

१५ वर्षांचं नातं अन् एका फोनवर मोडला साखरपुडा; लोकप्रिय मराठी अभिनेत्याचा १२ वर्षांनी धक्कादायक खुलासा
दीपिका पादुकोणच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेकदा चर्चा होत असते. रणवीर सिंहसोबत लग्न करण्यापुर्वी तिचं नाव काही प्रसिद्ध व्यक्तींशी जोडले गेले होते. त्यामध्ये मुझम्मिल इब्राहिमचाही समावेश होता. मात्र त्याकाळात त्यांच्या नात्यांशी फारशी चर्चा झाली नव्हती. मात्र व्हायरल झालेल्या मुलाखतीमध्ये मुझम्मिलने सांगितलं की, तो दीपिका जवळपास दोन वर्ष एकामेकांच्या सहवासात होते. मुंबईत त्यांची पहिली भेट झाली होती. दरम्यान त्या दोघांमध्ये एक नवे नाते निर्माण झाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, दीपिकानेच त्याच्यामधल्या नात्यांची सुरुवात केली होती. परंतु काही कारणांमुळे ते नातं पुढे टिकू शकले नाही आणि दोघांचे मार्ग मोकळे झाले.
मुझम्मिलने असंही सांगितलं की, त्या काळात तो अभिनय क्षेत्रात अधिक ओळखला जात होता, तर दीपिका मॉडेलिंगमध्ये आपलं करिअर घडवत होती. विभक्त झाल्यानंतरही काही काळ त्यांच्यात अधूनमधून संवाद होत होता. मात्र दीपिकाचं रणवीर सिंहसोबत लग्न झाल्यानंतर दोघांमधील संपर्क पूर्णपणे बंद झाला.
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हा व्हिडीओ पुन्हा समोर आल्यानंतर अनेकांनी मुझम्मिलवर जुन्या गोष्टी उकरून काढल्याचा आरोप केला. त्यावर उत्तर देताना त्याने स्पष्ट केलं की, त्यावेळी तो म्हणाला की, व्हायरल होणार व्हिडिओ हा पुर्णपणे जुनी मुलाखत असून मी कोणत्याही खाजगी आयुष्यावर बोलत नाही असे तो म्हणाला आहे.
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“हा व्हिडीओ नुकताच दिलेला नसून जुनी मुलाखत पुन्हा व्हायरल झाली आहे. त्यामुळे सध्या तो कोणाच्याही वैयक्तिक आयुष्यावर भाष्य करत नसल्याचं त्याने सांगितलं.” जुन्या मुलाखतीचा हा व्हिडीओ पुन्हा चर्चेत आल्याने सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी मुझम्मिलची बाजू समजून घेतली, तर काहींनी सेलिब्रिटींच्या भूतकाळातील नात्यांवर वारंवार चर्चा होण्याची गरज नसल्याचं मत व्यक्त केलं.